Djokovic greift die Medien nach der russischen Flaggenreihe seines Vaters an (VIDEO) – RT Sport News

Srdjan Djokovic entschied sich dafür, am Freitag nicht am Australian Open-Halbfinalsieg seines Sohnes teilzunehmen

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat seinen Vater Srdjan verteidigt, nachdem er diese Woche nach einem Match mit seinem Sohn bei den Australian Open zusammen mit russischen Fans gefilmt wurde.

Videomaterial erschien kurz nach dem Spiel zwischen Djokovic und dem Russen Andrey Rublev am Mittwoch online. Es zeigte Srdjan Djokovic neben einem Mann, der die russische Trikolore und ein „Z“-Symbol auf seinem Hemd trug, das gemeinhin mit russischen Truppen in der Ukraine in Verbindung gebracht wird.

Untertitel des Videos deuten darauf hin, dass Srdjan Djokovic in dem kurzen Clip ein pro-russisches Statement abgegeben hat. Ein Verbot, die russische Flagge zu zeigen, wurde von Tennis Australia zu Beginn des Turniers eingeführt.

Srdjan Djokovic gab jedoch später eine Erklärung ab, in der er sagte, er sei unwissentlich in eine pro-russische Demonstration verwickelt worden, als er mit den Anhängern seines Sohnes in Melbourne feierte und für Fotos posierte. Er fügte hinzu, dass er Djokovics Halbfinalspiel gegen den Amerikaner Tommy Paul, das am Freitag stattfand, fernbleiben würde.

Ein Satz, der von Djokovic Sr. in dem Filmmaterial verwendet wurde, wurde als Bekenntnis zur Unterstützung der russischen Militäroperation in der Ukraine übersetzt. Serbische Medien stellten jedoch später klar, dass seine Worte eigentlich eine übliche Art waren, sich zu verabschieden.

Nach seinem Sieg gegen Paul, bei dem Novak Djokovic im zehnten Australian Open-Finale seiner Karriere stehen wird, gab der Serbe zu, dass ihn die Aufregung um seinen Vater während des Spiels beeinflusst hatte.

„Es war bedauerlich, dass die Fehlinterpretation dessen, was passiert ist, auf ein so hohes Niveau eskaliert ist. Es gab viele Gespräche mit dem Turnierdirektor, mit Medien und allen anderen“, sagte Djokovic in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Mich hat es natürlich auch erwischt. Das war mir bis gestern Abend nicht bewusst. Dann war ich natürlich nicht erfreut, das zu sehent.“

Djokovic ging in seinem Match mit Paul früh in Führung, nur um spät im ersten Satz untypischerweise an Schwung zu verlieren und seinem Gegner einen Weg zurück ins Match zu bieten.

Letztendlich erholte er sich jedoch und sah den Sieg in einem Whitewash mit drei Sätzen durch.

Nachdem die potenzielle Fallstricke im Halbfinale erfolgreich navigiert war, richtete Djokovic seine Aufmerksamkeit auf die russischen Fans, von denen er sagte, dass sie „missbraucht“ sein Vater, sowie die Medien, die die Kommentare seines Vaters falsch übersetzten.

Erleben Sie die Ruhe und Gelassenheit, mit der Djokovic mit einem weiteren nervtötenden Reporter umgeht, der eine provokative Frage stellt. Diesmal über seinen Vater. Novak GOAT ist nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch im Umgang mit den Medien ein GOAT. #Australian Openpic.twitter.com/KIZkAoEIjM — दिविर जैन (@divirj04) 27. Januar 2023

„Das Foto, das er machte, war er auf der Durchreise. Ich habe gehört, was er im Video gesagt hat. Er sagte: „Prost.“ Leider haben einige Medien das falsch interpretiert.

„Es gab viele serbische Flaggen. Das dachte er. Er dachte, er mache ein Foto mit jemandem aus Serbien.

„Er wurde in dieser Situation von dieser Gruppe von Menschen missbraucht“, fügte er hinzu. „Ich kann nicht wütend auf ihn oder verärgert sein, weil ich sagen kann, dass es nicht seine Schuld war. Er ging raus, um mit meinen Fans zu feiern, und das war’s.

„Danach fühlte er sich wegen mir natürlich schlecht und er wusste, wie sich das auf mich auswirken würde.“

Djokovic sagte auch, er sei sich nicht sicher, ob sein Vater am Sonntagsfinale teilnehmen würde, wo er gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas antreten werde, um einen zehnten Australian Open-Titel, einen rekordverdächtigen 22. Grand-Slam-Sieg und einen 28. Gesamtsieg in Folge beim Event in Melbourne zu erringen.