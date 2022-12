Djokovic für den australischen Saisonauftakt bestätigt — RT Sport News

Novak Djokovic wurde für sein erstes Turnier in Australien bestätigt, seit er im Januar dieses Jahres in Folge wegen seines Covid-Impfstatus aus dem Land ausgewiesen wurde.

Der Serbe kam Anfang 2022 mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien und glaubte, dass es ihm ermöglichen würde, bei den Australian Open zu spielen, wo er neunfacher Rekordmeister im Herren-Einzel ist. Nach politischer Intervention wurde er jedoch abgeschoben und ihm drohte ein dreijähriges Australienverbot.

Das Visumverbot für den 35-Jährigen wurde letzten Monat aufgehoben – und es wurde nun bestätigt, dass er bei Adelaide International neben drei ATP-Top-Ten-Herrenspielern spielen wird, darunter der russische ehemalige Weltranglistenerste Daniil Medvedev, Medvedevs Landsmann Andrey Rublev und Felix Auger-Aliassime.









Djokovic wird versuchen, die Saison 2023 auf die gleiche Weise zu beginnen, wie er 2022 beendet hat. Nachdem er das ATP-Finale im Dezember gewonnen hat, macht er sich nun auf den Weg nach Down Under, um den Generationsrivalen Rafael Nadal mit 22 Grand-Slam-Siegen auszugleichen.

Nadal gewann die letzte Ausgabe der Australian Open, indem er Medvedev im Finale in Abwesenheit von Djokovic besiegte. Mit einem weiteren Triumph bei den French Open zog der Spanier zwei vor Roger Federer und Djokovic, bevor der Serbe einen zurückzog, indem er im Juli seine siebte Wimbledon-Krone besiegelte.

Djokovic sagte, er sei es „sehr glücklich“ um die Nachricht zu erhalten, dass sein australisches Visumverbot aufgehoben wurde, was als ein kam „Hilfe“ wissen „Was ich und die Menschen, die mir in meinem Leben am nächsten stehen, dieses Jahr mit dem, was in Australien und nach Australien passiert ist, durchgemacht haben.“

„Ich könnte mit Sicherheit keine besseren Nachrichten erhalten – auch während dieses Turniers. [The] Die Australian Open waren mein erfolgreichster Grand Slam. Dort habe ich einige der besten Erinnerungen gesammelt.“ fügte Djokovic hinzu.

„Natürlich möchte ich dorthin zurückkehren. Ich will Tennis spielen, das tun, was ich am besten kann, [and] hoffentlich haben Sie einen großartigen australischen Sommer.

„Ich bin immer dankbar, Erfahrungen zu machen, ganz gleich, um welche Erfahrungen es sich handelt. Ich versuche, optimistisch und positiv im Leben zu sein. Ich freue mich darauf, das neue Jahr in Australien zu beginnen, und wir werden sehen, wie das nächste Jahr verläuft“, Djokovic schloss.

Die Adelaide International beginnt am 1. Januar, die Australian Open beginnen 15 Tage später in Melbourne.