Djokovic erreicht das Finale, nachdem Medwedew zurückgetreten ist (VIDEO) – RT Sport News

Der frühere russische Tennis-Weltranglistenerste konnte bei den Astana Open in Kasachstan nicht weitermachen

Novak Djokovic buchte am Samstag seinen Platz im Astana Open-Finale, nachdem der frühere Endrivale der US Open, Daniil Medvedev, wegen einer Beinverletzung aus dem Halbfinale ausgeschieden war.

Djokovic erzielte im zweiten Satz einen Tiebreak, um das Match mit 4: 6, 7: 6 (6) auszugleichen, aber Medvedev konnte den Showdown nicht fortsetzen, von dem die ATP später sagte, dass er einer der besten werden würde Spiele des Jahres auf der Männertour.

„Beim Stand von 1:0 im Tiebreak des zweiten Satzes habe ich beim Schlag von links in offener Haltung ein Klicken im linken Bein gespürt.“ Medwedew erklärte Championat in Russland.

„Zuerst dachte ich, es könnte ein Krampf sein. Nach dem Punkt wurde mir klar, dass es nicht so war. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich mir einen Muskel gezerrt hatte. Mein Kopf dreht sich,“ fügte Medwedew hinzu.

„Ich hoffe wirklich, dass seine Verletzung nicht allzu ernst ist“, sagte Djokovic.

„Ich kenne Daniil, er ist ein großartiger Typ, er ist ein Kämpfer, er ist ein großer Konkurrent. Er würde nicht in Rente gehen [from] ein Streichholz, wenn er das nicht fühlte [could] weiter oder [if it wouldn’t] seine Verletzung verschlimmern. Er hat mir erzählt, dass er sich einen Adduktorenmuskel im Bein gezerrt hat.“

„Es war so ein enges Spiel, besonders im zweiten Satz. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass er in beiden Sätzen ein besserer Spieler auf dem Platz war.“ Djokovic gab zu.

„Ich habe gekämpft und versucht, einen Weg zu finden. Ich habe einen Weg gefunden, den zweiten zu gewinnen, aber ich bin nur traurig für das Turnier und für diese Leute, die den Kampf genossen haben, und für Daniil, dass es so enden musste."









Das elfte Treffen zwischen Djokovic und Medvedev war das erste im Jahr 2022, wobei Djokovic ihre Serie mit 6-4 anführte.

Djokovic trifft am Sonntag im Finale auf Stefanos Tsitsipas, der versucht, ein Back-to-Back-Champion des Turniers zu werden und nach seinem Sieg in Tel Aviv am vergangenen Wochenende seine 90. Krone auf Tour-Niveau zu gewinnen.

Tsitsipas, der Andrey Rublev im anderen Halbfinale mit 4: 6, 6: 4, 6: 3 besiegte, liegt in seinen vorherigen Begegnungen mit 7: 2 hinter Djokovic zurück.