Weniger als ein Jahr nach der Vorstellung des DJI Osmo Action 3 kommt Version 4. Diese Action-Kamera verspricht verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, bessere Stabilisierungsmöglichkeiten und mehr Haltbarkeit.

Der DJI Osmo Action 4 verfügt über einen deutlich größeren Sensor – 1/1,3 Zoll gegenüber 1/1,7 Zoll bei Version 3. Dadurch erhöht sich die Pixelgröße von 1,6 µm auf 2,4 µm. Das Objektiv ist das gleiche wie zuvor, 155° FoV und eine f/2,8-Blende.

Wie sein Vorgänger kann der Action 4 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde und bis zu 130 Mbit/s aufnehmen. Um die beste Qualität zu erzielen, können Sie im 10-Bit-D-Log-M-Format aufnehmen. Die Kamera unterstützt microSD-Karten mit bis zu 512 GB (vorher 256 GB), sodass Sie mehr aufnehmen können, bevor Sie die Dateien auf einen Computer verschieben müssen.

Schauen Sie sich das „o“ im „Aktion“-Label auf der Vorderseite genauer an – es handelt sich um einen Farbtemperatursensor, der sich automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse anpasst. Für den Ton sind drei Mikrofone an Bord und Sie können ein externes Mikrofon über einen 3,5-mm-auf-USB-C-Adapter anschließen.

Was die Akkulaufzeit betrifft, kann die Kamera selbst bei extremer Kälte (-20 °C/-4 °F) bis zu 2,5 Stunden lang aufnehmen. Durch schnelles Aufladen kann ein leerer Akku in 18 Minuten wieder auf bis zu 80 % aufgeladen werden. Und es kann jetzt ohne Gehäuse bis zu 18 m/59 Fuß unter Wasser tauchen (im Vergleich zu 16 m/52 Fuß beim Action 3). Wenn Sie tiefer vordringen müssen, gibt es ein Gehäuse mit einer Nenntiefe von bis zu 60 m/197 Fuß.









Ohne Koffer kann die Action 4 bis zu 18 m tief tauchen, mit Koffer bis zu 60 m

Die neue DJI Action-Cam wird mit RockSteady 3.0 Plus und 360° HorizonSteady geliefert. Noch besser ist, dass es jetzt Gyroskopdaten aufzeichnen kann, sodass Sie die Stabilisierung auf Ihrem PC durchführen können – so haben Sie eine feine Kontrolle über die Stabilisierung und das Sichtfeld (mehr von dem einen bedeutet weniger vom anderen).





Was noch fehlt, ist ein GPS-Empfänger in der Kamera. Allerdings hat DJI die GPS-Bluetooth-Fernbedienung eingeführt – wie der Name schon sagt, ermöglicht sie der Kamera, dem Video einen GPS-Track hinzuzufügen, und ermöglicht Ihnen außerdem die Fernsteuerung der Kamera mit zwei Tasten und einem kleinen Display.

Wenn Sie die Kamera erreichen können, können Sie sie mit ihren beiden Touchscreens steuern – 2,25 Zoll 640 x 360 Pixel auf der Rückseite und 1,4 Zoll 320 x 320 Pixel auf der Vorderseite.









DJI Osmo Action 4

Der DJI Osmo Action 4 ist ab heute erhältlich. Die Standard-Kombi kostet 400 $/430 €/380 £. Das ist ein Anstieg von 330 $/360 €/310 £ für die Action-3-Kamera. Wie auch immer, Sie können sich auch die Adventure Combo (mit zwei zusätzlichen Batterien, einem Batteriefach und einer 1,5 m/5 Fuß langen Verlängerungsstange) für 500 $/530 €/470 £ schnappen.









Die DJI Osmo Action 4 Standard Combo • Adventure Combo-Extras

Hier ist ein kurzer Vergleich zwischen dem Action 4 und den Vorgängermodellen:

Quelle