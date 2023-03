DIXON — Dixon Municipal Band maakte de overstap van stijve marsen naar vrij vloeiende jazzstandaarden, in navolging van hun bekende artiest, de in Bourbon Street opgeleide trombonist Harry Watters.

Watters sloot zich bij de band aan als onderdeel van een gratis toegankelijk lenteconcert op zaterdagavond in het Dixon Historic Theatre.

De menigte van enkele honderden werd getrakteerd op Watters ‘beheersing van zijn instrument, vooral wat betreft bereik en stijl. Hij begon met de koortsachtige reeks van zestiende noten van “Flight of the Bumble Bee” – een partij die meestal is gereserveerd voor een trillende fluit in volledig orkest. Maar in Watters handen was de trombone met lange schuif niet log, maar een verlengstuk van zijn expressieve stijl.

Vervolgens verwisselde hij de romantische soloplek voor Duke Ellingtons ‘I Got It Bad And That Ain’t Good’, waarbij hij steunde op de natuurlijke tonen van de trombone die in hetzelfde bereik liggen als vocalisten.

De paradepaardjes voor Watters waren de slotnummers van het concert, arrangementen van “The Chicken” en “A Musical Journey Through New Orleans.”

Watters schitterde, niet alleen voor heerlijke solo’s, maar ook voor de interactie met het publiek. Watters, een leraar van beroep, nodigde toehoorders uit om mee te klappen in het ritme, vooral terwijl hij ook de andere solisten van de band aanmoedigde. Voor ‘The Chicken’ traden de saxofonist, trompettist en tubaspeler van de band allemaal op.

Tussen de vrij vloeiende solo’s van Watters door voegde hij wat theater op het podium toe, zoals strutting like a chicken. Voor “New Orleans” verliet hij het podium en begaf zich in het publiek.

Met de gemeentelijke band en zijn eeuwenoude operagebouw had Dixon iets “heel speciaals”, zei hij.

Watters’ andere solo was een vertolking van ‘Cherokee’.

In andere nummers speelde de band “Espirit De Corps”, “Zampa Overture”, de “Gallant Seventh” en “March ‘Differente’.” Het waagde zich in pops met een arrangement van James Bond-filmscores.