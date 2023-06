Dixie- & Swingfestival – Packende Jazz-Momente & Naturgenuss te winnen!

Inmitten der malerischen Landschaft der Oststeiermark van 9 tot 13 augustus 2023 tijdens het grote Dixie- & Swingfestival stattfinden. 140 Musiker, 30 Acts, 17 Veranstaltungen und neun Nationen – dieses Festival in Weiz, Gleisdorf, Ilz en Heilbrunn ist ein wahres Feuerwerk der Musik. Die „Krone“ verzilvert dazu 4 exclusieve Pakte mit Übernachtungen im Naturhotel Bauernhofer.

Orte wie Weiz, Gleisdorf, Ilz en Heilbrunn waren zum Schauplatz eneines musikalischen Spektakels, bei dem Highlights wie die Sant Andreu Jazz Band uit Barcelona of het project „Echoes of Harlem“ für unvergessliche Momente sorgen. Deze unieke mix van muziek, cultuur en gemeinschaft is een must-see voor je jazzliebhaber.Aber das Festival is meer als nur eine Bühne für eersteklassige muziek. Er is een grootschalig Rahmen-programma met Jazz-Kursen en Lindy-Hop-workshops. Here Sie in die Welt des Swing eintauchen, nieuwe Fähigkeiten erlernen en Ihre Leidenschaft für Musik met anderen teilen. Das Highlight is der Auftritt des erfolgreichen Kinder- und Jugendjazzprojekt Sant Andreu Band aus dem spanischen Barcelona. Meer informatie over de verschillende bands en kunsten die beschikbaar zijn HIER.Je kunt de winnende en winnende ensembles van de „Krone“ 4×2-tickets van Dixie- & Swingfestivals downloaden. Zur Abrundung Ihres einzigartigen Musikerlebnisses verlosen wir noch obendrauf drie Übernachtungen im Naturhotel Bauernhofer bzw. zwei Übernachtungen im Stadthotel zur goldenen Krone für je zwei Personen im Doppelzimmer incl. Überraschungsmenu. Een gewünschten Gewinn auswählen en schon nehmen Sie an der Verlosung Teil. Teilnahmeschluss is op 9 juli.

