Diwali: Tottenham-Legende Ledley King über Vorreiter Dilan Markanday als Blackburn Gastgeber von Feierlichkeiten | Fußball Nachrichten

Spurs-Legende Ledley King sagt, der geschichtsträchtige Hindu-Punjabi-Youngster Dilan Markanday sei ein „herausragendes“ Talent, dem eine glänzende Zukunft im Spiel bevorsteht.

Vor fast genau einem Jahr hat Markanday eine gläserne Decke eingeschlagen, als er in einem Auswärtsspiel in der Europa Conference League bei Vitesse zum Einsatz kam und als erster britischer Südasiate in fast 140 Jahren Vereinsgeschichte für Tottenham Hotspur spielte.

Aber eine Woche später wurde der Manager, der ihm sein Debüt gab, Nuno Espirito Santo, durch Antonio Conte ersetzt, und Markanday entschied sich, im Januar zu Blackburn Rovers zu wechseln, um seine Seniorenkarriere anzukurbeln.

King verbrachte ein Jahr als Assistenztrainer der ersten Mannschaft von Jose Mourinho und nahm sich vor dem Lichterfest Diwali, das weltweit von Millionen von Hindus, Sikhs und Jains gefeiert wird, Zeit, um an seine Zeit bei Markanday zu erinnern.

„Als ich eine Saison lang mit der ersten Mannschaft trainierte, trainierte Dilan ziemlich oft“, erzählte King Sky Sportnachrichten beim Black & Lilywhite-Event, das Tottenhams Geschichte der schwarzen Spieler feiert und von der Fangruppe Spurs REACH veranstaltet wird.

„Und um ehrlich zu sein, war Dilan die ganze Zeit einer der herausragenden Spieler im Training.

„Er war sehr gut, ein sehr guter junger Spieler, und der damalige Trainer mochte ihn auch sehr.

„Die Schwierigkeit, die die jungen Spieler haben [at Spurs] versucht, in ein Team von Weltklassespielern zu kommen, und das wird immer eine schwierige Herausforderung.

„Aber ich hatte keine Zweifel an Dilan, egal wo er Karriere machen würde. Er ist ein sehr talentierter junger Spieler.“

Chris Powell, Trainer der Tottenham-Akademie, lobte Dilan Markanday und seine Familie und betonte, dass es in der südasiatischen Gemeinschaft Großbritanniens viele Fußballtalente gibt, die bereit sind, in das Spiel einzutreten



Spurs REACH, das für Race, Ethnicity and Cultural Heritage steht, wurde im Mai gemeinsam von Sash Patel Fahim Rahman und Anwar Uddin als offizielle Fanorganisation des Clubs gegründet, um sich für Gleichberechtigung einzusetzen.

Der preisgekrönte britische Rapper AJ Tracey schloss sich Diskussionsteilnehmern an, darunter der stellvertretende Manager von Tottenham, Chris Powell, und der ehemalige englische Innenverteidiger King, für das REACH-Event der Spurs, das von Troy Townsend, dem führenden Aktivisten für Vielfalt, im Beavertown Taproom auf der Südtribüne des Tottenham Hotspur Stadium veranstaltet wurde.

Clubbotschafter King hofft, dass die Gruppe für die nächste Generation von Fans mit unterschiedlichen und unterrepräsentierten ethnischen Hintergründen „etwas bewirken wird“.

„Der Bereich, in dem wir uns in Tottenham befinden, wir möchten, dass unsere Fans dies widerspiegeln und stolz auf ihren Fußballverein sind und Situationen ansprechen, von denen sie glauben, dass sie angegangen werden müssen.

„Es ist wirklich wichtig für sie, eine Stimme zu haben und über bestimmte Situationen sprechen zu können. Hoffentlich kann dies für die nächste Generation einen Unterschied machen.“

Ewood Park veranstaltet Raise Your Game Rovers vor Diwali

Blackburn Rovers veranstaltete im Ewood Park eine Raise Your Game-Auftaktveranstaltung





Mehr als 500 ethnisch unterschiedliche Unterstützer versammelten sich am Samstag im Ewood Park zu Blackburns Zusammenstoß mit Birmingham City, zwei Tage vor dem Diwali-Fest, das den Triumph des Guten über das Böse, des Wissens über die Unwissenheit und des Lichts über die Dunkelheit darstellt.

Ein Tag der Feierlichkeiten begann mit einer „Raise Your Game Rovers“-Veranstaltung, die von Kick It Out und der Football Supporters‘ Association im Rahmen der Kampagne „Fans für Vielfalt“ unterstützt wurde und Möglichkeiten aufzeigte, in den Fußball einzusteigen. Es ist das erste in einer Reihe völlig kostenloser Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Vertretung Südasiens im Fußball zu stärken.

Steve Waggott, Chief Executive von Rovers, begrüßte die Gäste persönlich in Ewood Park – zusammen mit dem Integrations- und Entwicklungsmanager Yasir Sufi und der Betriebsleiterin Lynsey Talbot, die beide maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Rovers die erste Diversity-Auszeichnung bei den diesjährigen EFL Awards gewann.

Yasir Sufi, Integrations- und Entwicklungsmanager von Blackburn Rovers, und Lynsey Talbot, Betriebsleiterin, reagierten auf die Auszeichnung des Clubs mit dem EFL Diversity Award und blickten voraus auf Ewood Park, in dem Eid Day-Gebete stattfinden



Anwar Uddin MBE, Riz Rehman von der PFA und Kick It out Chair Sanjay Bhandari wurden beim ersten Panel von Dev Trehan begleitet, der erklärte, wie Sky Sports die erste Mainstream-Medienplattform für britische Südasiaten im Fußball aufgebaut hat.

Es ist jetzt die am längsten laufende große Initiative in diesem Bereich sowohl im Fußball als auch in den Medien und wurde von Sky Sports ohne einen einzigen Cent Unterstützung der Fußballfamilie von Grund auf neu aufgebaut.

Birmingham City wurde durch den Chief Operating Officer Lungi Macebo, den technischen Direktor Craig Gardner, den Blues Ticket Office Manager Aamir Javaid und den Vorsitzenden der preisgekrönten offiziellen Club-Fangruppe Blues 4 All Micky Singh vertreten.

Der Club veranstaltete ein Diwali-Fest, bevor traditionelle indische Dhol-Trommler Hunderte von südasiatischen Jugendlichen begrüßten, die mit dem gefeierten Ewood Express-Service vor Ort ankamen und Kindern aus örtlichen Schulen und Glaubenszentren ein subventioniertes Spieltagserlebnis boten.

Die dhol-Spieler eskortierten beide Mannschaften auf das Spielfeld zu einem Spiel, das auch das von Rovers benannte Spiel der Rainbow Laces war und von der LGBT+-Unterstützergruppe des Clubs, Proud Rovers, unterstützt wurde.

Höhepunkte des Meisterschaftsspiels zwischen Blackburn und Birmingham City.



Blackburn ging mit 2:1 als Sieger hervor, als sie in der Sky Bet Championship auf den zweiten Platz vorrückten.

Wie andere Vereine Diwali feiern

Der Gründer von Punjabi Rams, Pav Samra, sprach mit Sky Sports News über das Feiern von Diwali und Bandi Chhor Divas während der Sperrung



Gewinner des Fans for Diversity Award Punjabi-Widder feierten letztes Jahr Diwali, indem sie eine Verlängerung ihres Engagements für Derby County Women ankündigten, indem sie Trikotärmelsponsor für das Team wurden.

Der offizielle Fanclub von Derby County, die Punjabi Rams, haben einen vielversprechenden Tag gewählt, um die Partnerschaft bekannt zu geben, wobei viele Punjabis auch die Bandi Chhor Divas feiern.

Sprechen Sie ausschließlich mit Sky Sportnachrichten, Der Gründer von Punjabi Rams, Pav Samra, sagte: „Unsere Beziehung zum Frauenteam von Derby County reicht bis ins Jahr 2015 zurück, als sie eine erstaunliche Verbündete mit uns, einer Fangruppe, zeigten, indem sie unser Logo auf die Rückseite ihres Trikots der ersten Mannschaft druckten.

Die Flügelspielerin der Frauen von Derby County, Kira Rai, sagt, sie fühle sich glücklich, die Unterstützung der Fangruppe Punjabi Rams zu genießen.



„Dass die Punjabi Rams die Trikotärmel des Teams sponsern, ist mehr als nur eine Geste. Wir demonstrieren aktiv unseren Glauben an eine Ein-Klub-Philosophie und versuchen gleichzeitig, unseren Teil zur Unterstützung des Frauenfußballs in diesem Land beizutragen.“

Sky Sportnachrichten Letzten Monat wurde bekannt, dass die Punjabi Rams bekannt geben würden, dass sie Kira Rai, die Wegbereiterin der Frauen aus Derby County, zum fünften Mal in Folge sponsern würden.

Sikh-Punjabi-Angreiferin Rai wiederholte die Bedenken der ehemaligen englischen Stürmerin Lianne Sanderson und Manisha Tailor MBEs von QPR über den eklatanten Mangel an ethnischer Vielfalt im Frauenfußball Sky Sportnachrichten: „Auf der Eliteebene muss noch viel mehr Arbeit investiert werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Beteiligten zu schaffen.“

(LR) Mal Benning, Kira Rai, Arjan Rakhy und Raikhys Vater (Credit: Delraj Takher)





Rai sprach letztes Jahr bei einer Diwali-Spendenaktion im Villa Park zusammen mit dem Play-off-Helden Mal Benning aus Port Vale, dem ehemaligen Aston Villa-Chef John Gregory – und dem aktuellen Villa-Fußballer Arjan Raikhy, der einer von nur vier professionell unter Vertrag stehenden Spielern in der Premier League ist einen südasiatischen Hintergrund.

Punjabi-Villans Mitbegründerin Monnie Bhullar erzählt Sky Sportnachrichten: „Wir haben uns sehr gefreut, mit der Aston Villa Foundation für diese äußerst erfolgreiche Veranstaltung zusammenzuarbeiten.

„Für uns ist es als Gruppe sehr wichtig, dass wir uns auch für die britischen Südasiaten im Fußball einsetzen. Wir wollen sie antreiben, ermutigen und ihr Profil schärfen, um ihnen zu helfen, die nächste Generation zu inspirieren.

„Aston Villa hat unsere Bemühungen als Fangruppe unglaublich unterstützt und wir wollen unsere Beziehung zum Verein langfristig ausbauen.“

Schauspieler Nigel Boyce hebt die Trophäe des FA Youth Cup beim Diwali-Event in Punjabi Villans hoch (Credit: Delraj Takher)





Villans zusammen Gründer Nilesh Chauhan sagte, Diwali sei eine Gelegenheit für den Club, mit Fans aus seiner gesamten Fangemeinde in Kontakt zu bleiben.

„Es gibt immer einen kulturellen Hintergrund, den jeder hat, und Diwali ist ein Teil des Lebens der Menschen und kann Teil des Fußballs sein“, sagte er Sky Sportnachrichten.

„Villa schreit immer zu Diwali und zu jedem anderen religiösen Ereignis heraus, und andere Clubs tun und sollten dasselbe tun.

„Es ist großartig zu sehen, weil Clubs Fans aller Geschlechter und Hintergründe haben, und die Unterstützung Ihrer Clubs bedeutet viel.

„Villa macht tatsächlich ihre eigenen persönlichen Bilder mit einem eingebetteten Villa-Abzeichen, was wirklich etwas bedeutet – es zeigt, dass der Club Sie wirklich unterstützt und Sie sich verbunden fühlen und die Menschen sich verbunden fühlen. Es ist riesig.“

Shin Aujla, Vorsitzender einer Unterstützergruppe von West Bromwich Albion Apna Albion, stimmte zu, fügte aber hinzu, dass es sehr stark von der Zusammensetzung des betreffenden Vereins abhängt.

„Jeder Club wird seine eigene Feier veranstalten, aber es hängt von der Demografie dieses Clubs ab und davon, wie die lokale Gemeinschaft ist und wie integriert sie sind“, sagte Aujla Sky Sportnachrichten.

„Viele Fußballvereine haben einen Wohltätigkeitsarm und sie sind auch diejenigen, die viele Outreach-Programme durchführen.

„Aus Sicht von West Bromwich Albion ist es sicherlich ein großes Gebiet für asiatische Familien, indische Familien, Sikh-Familien, hinduistische Familien, also gibt es viel Arbeit, die vor Ort geleistet wird.“

