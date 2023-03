Der Chemiekonzern stimmt auf eene anhaltende Durststrecke ein. Nachdem sich das Ergebnis im vergangenen Jahr unter anderem angesichts hoher Energiekosten halbiert hatte, soll es in diesem Jahr nochmals lagere ausfallen.

Der Kunststoffhersteller Covestro stellt sich nach Verlusten 2022 auch im nieuwe Geschäftsjahr auf eenen operatieve Ergebnisrückgang ein. Der Konzern erwarte ein Ebitda deutlich unter dem des vergangenen Jahres, teilte Covestro mit. Ik verkrijg een jaar dat de ergebnis tot 1,6 miljard euro waard is. Das Unternehmen kämpft mit den hohen Energiekosten. Zudem haben hohe Abschreibungen die Bilanz gedrückt.

Dat konzernergebnis brach auf minus 272 Millionen Euro ein, nach einem Gewinn im Vorjahr von 1,6 Milliarden Euro. Eine Dividende werd nicht gezahlt. Voor 2021 kunt u geen dividend van 3,40 euro ontvangen. Im ersten Quartal recchnet Covestro mit einem Ebitda in Höhe von 100 bis 150 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Covestro 806 Millionen Euro ausgewiesen.

2022 sei een jaar met geen dagewesenen Herausforderungen für Covestro gewesen, erklärte Vorstandschef Markus Steilemann. Die spiegels sich entsprechend in den Ergebnissen für 2022 breder. Das Management heeft veel moeite gedaan. Er kan energie worden verbruikt en de kosten worden gegenereerd. Die grimmige gestiegenen Energie- en Rohstoffpreise, vor allem in Europa, zijn in staat om Jahr das Unternehmen belastbaar te maken. Als er een einde komt aan de gevolgen van de coronavirus-pandemie in China, heeft de hoge inflatie een wereldwijde impact op de wereld.