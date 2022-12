Divest von chinesischen Unternehmen, die an der uigurischen Zwangsarbeit beteiligt sind – POLITICO

Ein belgischer Gesetzgeber hat Investmentfonds Heuchelei vorgeworfen, weil sie in chinesische Unternehmen investiert haben, die mit einem Staatsunternehmen Geschäfte machen, das vom Westen wegen Zwangsarbeit sanktioniert wurde.

In Dokumenten, die mit POLITICO geteilt wurden, beschuldigt der grüne Abgeordnete und Pro-Demokratie-Aktivist Samuel Cogolati fünf Finanzinstitute, die Geld für belgische Investoren verwalten, Aktien chinesischer Unternehmen gekauft zu haben, die, wie er behauptet, durch ihre Verbindungen zu den Uiguren an der Unterdrückung der uigurischen Minderheit mitschuldig sind Xinjiang Produktions- und Baukorps (XPCC).

XPCC ist eine staatliche wirtschaftliche und paramilitärische Organisation, die die westchinesische Region Xinjiang regiert, wo Peking ein hartes Vorgehen gegen die uigurische Gemeinschaft eingeleitet hat.

Auch bekannt als Bingtuan („Das Korps“) wurde XPCC sowohl von der US-Regierung als auch von der EU wegen groß angelegter Überwachung, Inhaftierung und Indoktrination von Uiguren sanktioniert, einer muslimischen Minderheit, die in Xinjiang auf fast 11 Millionen geschätzt wird. Forscher der britischen Sheffield University haben das Unternehmen als „Kolonialinstitution, verantwortlich für Landenteignung“ bezeichnet.

Chinas harte Herrschaft in Xinjiang hat zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein UN-Bericht vom August stellte fest, dass in Xinjiang „schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen“ begangen worden waren, und zwar im Rahmen einer Razzia, die angeblich gegen Extremisten gerichtet ist, in der Praxis aber Uiguren und andere muslimische Minderheitengruppen diskriminiert.

Cogolati veröffentlichte seinen Verkaufsaufruf, nachdem er mehrere Monate lang die Finanzberichte von Investmentfonds studiert hatte, die von vier Banken und einer Versicherungsgesellschaft vertrieben wurden: KBC, BNP Paribas Fortis, ihr Arm Fintro, NN, die von der Pictet-Gruppe verwaltete Fonds vertreibt, und Nagelmackers, deren Fonds werden von Schroders mit Sitz in London betrieben.

Das letzte, Nagelmackers, ist über eine Reihe von Holdinggesellschaften praktisch vollständig im Besitz des chinesischen Finanzministeriums.

„Belgische Banken können sich nicht länger auf Unwissenheit berufen“, sagte Cogolati in einem Interview. „Die chinesischen Unternehmen, in die sie investieren, werden von den Vereinigten Staaten auf die schwarze Liste gesetzt oder offen mit dem von der EU sanktionierten XPCC verbunden oder als für Zwangsarbeit verantwortlich angeprangert.“

Cogolati, Co-Leiter der Interparlamentarischen Allianz für China, einer internationalen Fraktion von Gesetzgebern, die sich für Demokratie einsetzt, wurde 2021 selbst von Peking sanktioniert, nachdem er das belgische Parlament aufgefordert hatte, eine Resolution zu verabschieden, in der davor gewarnt wurde, dass die Uiguren in Gefahr sind des Völkermords.

Dokumentierte Verknüpfungen

Öffentliche Einreichungen dieser Institutionen zeigen, dass sie Anteile an chinesischen Unternehmen besitzen, die dokumentierte Geschäftsverbindungen mit The Corps haben.

Unter ihnen erscheint die Agricultural Bank of China (ABC), eine der größten Banken Chinas, als Beteiligung von vier der Fondsgruppen. Die Bank hat eine große Filiale innerhalb des XPCC und bezeichnet sich selbst als „das einzige Finanzinstitut mit einem vollständigen Finanzdienstleistungssystem“ in der Region, in der The Corps tätig ist.

Die China Railway Construction Corporation (CRCC) baute laut der britischen Zeitung The Times ein Internierungslager in Xinjiang, das für Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren, Folter und Zwangsarbeit genutzt wird. Das Unternehmen, das den Austragungsort für das Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar gebaut hat, hat auch für XPCC gearbeitet und wurde von der US-Regierung sanktioniert.

Vier der Fonds haben auch Anteile an Xinjiang Goldwind Science & Technology, Chinas größtem Hersteller von Windturbinen, besessen. Das Unternehmen, ein Partner des Technologieriesen Apple, hat Gespräche aufgenommen, um Arbeitnehmer als „Arbeitsexporte“ aus Xinjiang zu transferieren, berichteten NGOs. Im Dezember 2020, Monate nachdem die USA The Corps sanktioniert hatten, unterzeichnete Goldwind eine Vereinbarung mit XPCC über die Stromversorgung einer seiner Siedlungen.

Cogolati, der auch stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des belgischen Parlaments ist, beschuldigt die Banken der Heuchelei und der Nichteinhaltung ihrer eigenen Umwelt-, Sozial-, Governance- und Menschenrechtsrichtlinien.

Finanzinstitute sollten sich von Unternehmen trennen, die „an massiven Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind“, sagte der Gesetzgeber in einem Forschungsdossier.

In dem 17-seitigen Dokument zitiert Cogolati Kommentare des EU-Chefs für Außenpolitik, Josep Borrell, der gesagt hat, dass Sanktionen gegen XPCC „aus einem Einfrieren von Vermögenswerten und einem Verbot bestehen sollten, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen direkt der gelisteten Organisation zur Verfügung zu stellen oder indirekt.“

Er fordert daher eine breite Sanktionierung – nicht nur direkt gegen XPCC, sondern auch gegen chinesische Unternehmen, die damit Geschäfte machen.

„Wenn uns heute eine einfache Google-Suche ermöglicht, sehr enge Verbindungen zwischen den chinesischen Unternehmen, in die belgische Banken investieren, und dem XPCC zu finden, kann man die Wirksamkeit der europäischen Sanktionen und die Fähigkeit der derzeitigen Überwachungssysteme in Frage stellen, diese zu filtern oder sogar zu blockieren die problematischsten chinesischen Firmen in Bezug auf die Menschenrechte“, sagte Cogolati.

Und während die EU versucht, ihre Lieferketten im Rahmen der bevorstehenden Due-Diligence-Regeln von Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen zu befreien, haben einige EU-Länder, darunter Frankreich, letzte Woche eine Meuterei angezettelt, um die Regeln für den Finanzsektor optional zu machen sehr schwierig, ihre Lieferketten zu überwachen.

David und Goliath

Im Allgemeinen handelt es sich bei den untersuchten Vermögenswerten um kleine Beteiligungen an börsennotierten chinesischen Unternehmen, typischerweise Beteiligungen von 2 Prozent oder weniger, mit wenig oder keinem strategischen Einfluss.

Dennoch zeigen die bereitgestellten Daten, dass Fonds, die von KBC, BNP Paribas Fortis, NN und Nagelmackers vermarktet werden, alle Anteile an Xinjiang Goldwind Science & Technology besitzen.

Auf eine Bitte um Stellungnahme von POLITICO antwortete ein Sprecher der KBC: „Die KBC bedauert diese Ereignisse und betont, dass sie eine strikte Ausschlussrichtlinie sowohl für konventionelle als auch für verantwortungsbewusste Investmentfonds anwendet.“

Der Sprecher fügte hinzu: „Die KBC bestätigt, dass diese Unternehmen nicht aufgrund unserer Richtlinien ausgeschlossen wurden. Auf der Grundlage der neuen bereitgestellten Informationen wird die KBC die Fälle jedoch analysieren und überwachen, wie wir es oft oder immer tun, wenn wir neue Informationen erhalten.“

Nach Einschätzung ihres Beirats sei es möglich, dass die chinesischen Unternehmen künftig von den KBC-Vermögensangeboten ausgeschlossen würden, sagte der Sprecher in einer schriftlichen Stellungnahme.

Bis Juni 2021, ein paar Monate nach der Sanktionierung des XPCC durch die EU, war BNP Paribas Fortis noch in Xinjiang Goldwind und der Agricultural Bank of China investiert, wie aus dem Jahresbericht 2021 ihrer Vermögensportfolios hervorgeht. Derselbe Bericht, der ein Jahr später veröffentlicht wurde, zeigt jedoch, dass diese Unternehmen nicht mehr als Vermögenswerte aufgeführt sind.

„Wir haben derzeit keine Beteiligungen an den vier Unternehmen, die in der ‚BNP Paribas Funds‘-Reihe erwähnt werden“, sagte ein Sprecher von BNP.

BNP investiert über einen börsengehandelten Fonds, der einen von MSCI zusammengestellten chinesischen Aktienindex abbildet, in Xinjiang Goldwind. „Dieser Fonds verwendet die physische Replikation, um einen Index nachzubilden, und wir haben keinen Einfluss auf die Bestandteile des Index“, sagte der BNP-Sprecher.

NN bestätigte, dass es Anteile an Goldwind und der Agricultural Bank of China hält, und stellte fest, dass diese nicht auf einer Sanktionsliste stehen. Sie fügte hinzu, dass sie „die relevanten Informationen und weiteren Entwicklungen genau beobachten“ werde.

Nagelmackers vermarktet den Global Emerging Market Opportunities Fund, der von der britischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders betrieben wird, die laut Jahresbericht von Schroders bis Dezember 2021 Anteile an der Agricultural Bank of China hielt.

Als Antwort auf POLITICO sagte ein Sprecher von Nagelmackers, dass es „kein direktes oder indirektes Engagement in den betreffenden Aktien“ habe.

„Weder die Xinjiang Goldwind Science and Technology Company noch die Agricultural Bank of China sind aktiv [the European and American] Sanktionslisten noch sind wir innerhalb unserer Nagelmackers-Hausfonds direkt in diese Aktien investiert“, fügte der Sprecher hinzu.

Auf die Frage nach einer Stellungnahme sagte Schroders: „Wir halten uns immer an Sanktionsvorschriften. Neben den regulatorischen und Reputationsrisiken, die die moderne Sklaverei für Unternehmen mit sich bringt, erkennen wir auch an, dass viele unserer Kunden von uns erwarten, dass wir über die Mindeststandards hinausgehen.“

Die chinesische Vertretung bei der EU, die chinesische Botschaft in Belgien und Pictet antworteten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Hannah Brenton hat zu diesem Artikel beigetragen.