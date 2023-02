onderschrift wisselen super luitenant

super luitenant

Wijlen filmcriticus Roger Ebert schreef ooit: “Wat me emotioneel ontroert, is vaker goedheid dan verdriet.” Het is een gevoel dat ik altijd heb gedeeld, en ik dacht er weer aan terwijl ik naar het prachtig gemaakte Ierse drama keek Het stille meisje.

Er zit veel verdriet in dit tedere verhaal over een teruggetrokken 9-jarige die een noodlottige zomer doorbrengt met twee verre familieleden. Maar de film, aangepast van een verhaal van Claire Keegan genaamd Voeden, wrijft je neus niet in het ongeluk van het personage. Wat me meer dan eens tot tranen bracht, was het ouderwetse optimisme van de film – de volharding dat goedheid bestaat en dat eenvoudige daden van fatsoen echt levensveranderend kunnen zijn.

Het verhaal speelt zich af in 1981, hoewel het gezien de afgelegen ligging van de landelijke Ierse omgeving gemakkelijk tientallen jaren eerder zou kunnen plaatsvinden. De dialogen zijn ondertiteld, omdat de personages voornamelijk Iers spreken, een taal die we zelden in films horen. Het rustige meisje uit de titel heet Caít, en ze wordt met pijnlijke gevoeligheid gespeeld door een begaafde nieuwe acteur genaamd Catherine Clinch.

Caít is het verlegenste en meest verwaarloosde kind in haar arme boerengezin. Haar opvliegende moeder heeft haar handen vol aan het zorgen voor Caíts broers en zussen, en haar vader is een gokker, een rokkenjager en een allround pummel. Thuis en op school doet Caít haar best om onder de radar te blijven. Het is geen wonder dat de eerste keer dat we haar zien, de camera naar beneden moet pannen om haar te vinden die zich verstopt onder hoge grassprieten.

Met te veel monden om te voeden en nog een baby op komst, is besloten dat Caít de zomer bij familie zal doorbrengen. De oudere neef van haar moeder, Eibhlín, en haar man, Seán, wonen op drie uur rijden; ze worden prachtig gespeeld door Carrie Crowley en Andrew Bennett. Vanaf het moment dat Eibhlín Caít verwelkomt in hun huis, overlaadt ze het meisje met vriendelijkheid en aandacht. Ze betrekt haar in een gesprek, betrekt haar bij huishoudelijke taken en reageert op de meest liefdevolle manier wanneer Caít haar eerste nacht in bed plast.

Seán is in het begin norser tegen Caít, maar hij wordt al snel warm voor haar. Er is een mooi moment waarop Seán, nadat ze haar boos heeft uitgescholden omdat ze in haar eentje is rondgedwaald, stilletjes een koekje voor haar op tafel laat liggen – een verontschuldiging die geheel zonder woorden wordt aangeboden. Op hun manier zijn Eibhlín en Seán net zo gereserveerd als Caít, vooral vergeleken met sommige van hun wrede, roddelende buren.

Een van de meest verfrissende dingen aan ‘The Quiet Girl’ is dat het stilte niet behandelt als een probleem dat moet worden opgelost.



Een van de meest verfrissende dingen over Het stille meisje is dat het stilte niet behandelt als een probleem dat moet worden opgelost. Als iemand Caít al vroeg bekritiseert omdat ze zo stil is, verdedigt Seán haar zachtjes en zegt dat ze “zoveel zegt als ze te zeggen heeft”. En toch zien we hoe Caít langzaamaan opbloeit onder de liefdevolle aandacht van haar voogden. De lichtgevende performance van Clinch laat ons zien hoe het is voor een kind om voor het eerst echt, zorgeloos geluk te ervaren, of het nu Eibhlín is die Caít een slok kristalwater aanbiedt uit de put bij hun huis of Seán die een beetje zakgeld in de handen van het meisje drukt.

Seán en Eibhlín zijn duidelijk blij met deze tijdelijke toevoeging aan hun huishouden, deels omdat het een deel van het verdriet dat ze in hun eigen leven hebben ervaren, verdrijft. De bron van dat verdriet wordt niet meteen duidelijk gemaakt, hoewel je er waarschijnlijk achter komt als je goed oplet. Wanneer de waarheid aan het licht komt, wordt het behandeld met een zachte nuchterheid die – net als de no-nonsense natuurlijke schoonheid van Kate McCulloughs cinematografie – ons gevoel van onderdompeling in het leven van deze personages verdiept.

Het stille meisje is geschreven en geregisseerd door Colm Bairéad, een Ierse filmmaker wiens achtergrond in documentaires ligt. Dat kan gedeeltelijk verklaren hoe voortreffelijk waargenomen zijn eerste verhalende speelfilm is. Bairéad vertrouwt op de kracht van understatement, en dat is zeldzaam, aangezien zoveel films gevoelig zijn voor ruis en over-uitleg. Niet veel films zouden zich concentreren op een personage dat zo bescheiden is als Caít, maar er is niets kleins of onbelangrijks aan haar verhaal. Soms zijn het de stilste films die het meest te vertellen blijken te hebben.