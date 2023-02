Fareed Zakaria van CNN verankert donderdag om 21.00 uur ET een uniek stadhuis van CNN met twee belangrijke leden van het nationale veiligheidsteam van de Amerikaanse president Joe Biden. Nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en USAID-beheerder Samantha Power zullen live vragen beantwoorden van Amerikanen en Oekraïners, waaronder een soldaat aan de frontlinie van de oorlog.



Kiev, Oekraïne

CNN

—



Yaryna Arieva en Sviatoslav Fursin gaan deze vrijdag hun eerste huwelijksverjaardag niet vieren.

Het Oekraïense stel trouwde op de dag dat Rusland een grootschalige aanval op hun land lanceerde. Een jaar later is Oekraïne nog steeds in oorlog. Russische raketten vallen nog steeds uit de lucht en er sterven nog steeds mensen.

Veel valt er niet te vieren, zeggen ze. “Er is een jaar verstreken en alle herinneringen beginnen terug te komen”, vertelde Arieva aan CNN in het huis van haar en Fursin in Kiev.

Ze zei dat ze maandenlang geen pak droeg dat ze enkele dagen voor de invasie had gekregen, omdat het herinneringen opriep aan de donkerste momenten van haar leven.

“Het zijn niet de herinneringen die je de hele tijd in je hoofd wilt hebben”, zei ze.

Arieva, 22, en Fursin, 25, haastten zich om op 24 februari, maanden voor hun geplande huwelijk in mei, in het huwelijksbootje te stappen in het St. Michael’s klooster met de gouden koepel. Ze wilden samen zijn, wat er daarna ook kwam. De plaats is sindsdien een favoriete plek geworden voor het bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders tijdens hun ondersteunende reizen naar Kiev. Meest recentelijk werd de Amerikaanse president Joe Biden daar gefotografeerd met de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky tijdens zijn verrassingsbezoek op maandag.

“Ik herinner me mijn huwelijksceremonie en dat gevoel van niets weten. Die onvoorspelbare en echt enge toekomst, ‘zei Arieva.

Diezelfde dag verzamelden ze hun wapens en meldden zich als vrijwilliger bij hun lokale eenheid van territoriale verdedigingsmacht, de vrijwillige tak van de strijdkrachten van Oekraïne, vastbesloten om hun stad te verdedigen. Arieva dient als gekozen gemeenteraadslid van Kiev, een parttime onbetaalde regeringsfunctie die inhield dat ze een wapen kreeg.

Fursin werd onmiddellijk naar de frontlinies gestuurd. Hij vertelde CNN dat hij een bus vol vrijwilligers zag en er gewoon in sprong, niet zeker waar hij heen ging.

Hij en andere vrijwilligers vormden de tweede verdedigingslinie ten noorden van Kiev, in Irpin, Hostomel en andere gebieden die al snel belangrijke slagvelden werden.

“De eerste nacht waren we er helemaal niet klaar voor. We hadden geen loopgraven, niets,’ zei hij.

Fursin kreeg de leiding over een groep van 10 mensen, voornamelijk andere zeer jonge mannen. Zijn kwalificaties? Hij was de enige van de 11 die eerder een automatisch wapen had vastgehouden.

“De commandant keek hoe ik met het wapen omging en zei: ‘Neem deze mensen en maak schuilplaatsen en hinderlaagposities en bedenk welke kant je op gaat'”, vertelde Fursin. “We waren loopgraven aan het graven. Gewoon graven, graven, graven, de hele nacht.

Arieva was ondertussen terug op de basis van hun territoriale verdedigingseenheid in Kiev en probeerde behulpzaam te zijn.

“De eerste nacht dat ik op mijn man wachtte, toen hij vertrok voor zijn eerste gevecht, denk ik dat het de engste nacht van mijn leven was, want ik kon hem natuurlijk niet bellen omdat hij zijn telefoon uit moest zetten, ” ze zei.

“Ik was niet religieus, maar op dat moment bad ik tot alle (de) goden die ik ken dat hij veilig terug zou komen.”

De komende anderhalve maand is een waas.

Fursin ging door met missies. Hij bemande voornamelijk controleposten en vormde een tweede verdedigingslinie, maar hij kwam een ​​paar keer oog in oog te staan ​​met Russische troepen en was getraind in het afvuren van antitankraketten. Hij weigert in details te treden, behalve dat hij in die tijd zijn wapens heeft gebruikt. “Ons werd verteld er niet over te praten”, zei hij.

Ondertussen werkte Arieva met acht andere mensen in een klein kantoor, elke dag van 7.00 uur tot 22.00 uur. Er waren drie kleine tafels met nauwelijks genoeg ruimte voor de computers, laat staan ​​de mensen. Bounty- en Snickers-repen, sigaretten en tabakssticks werden in die tijd harde valuta.

Ze geven allebei toe dat het een zware ervaring was.

“In onze dromen, toen we het ons verbeeldden, waren we zo heldhaftig en sterk. En de realiteit was dat we ons één keer per week waste omdat er daar geen douches waren en het was niet erg prettig, (met) het gebrek aan slaap en soms eten,” zei ze.

Toch kijken ze met trots en liefde terug op die tijd.

“Iedereen vergat wie ze zijn, of ze nu heel beroemd of heel, heel rijk of heel (invloedrijke) politici waren, ze hielpen elkaar gewoon, stonden samen te roken en wisten niet wat er aan de hand was”, zei Arieva.

Arieva zei dat ze slechts enkele dagen voordat de oorlog begon stopte met roken, maar haar vastberadenheid hield niet stand.

“Ik zei dat ik zou stoppen op de dag van de overwinning, maar misschien moet ik het eerder proberen”, zei ze.

Toen de Russische troepen zich begin april terugtrokken uit de regio Kiev, kwam er een einde aan de tijd van Arieva en Fursin in de territoriale verdediging. Het leger besloot dat het nodig was om de vrijwilligerseenheden professioneler te maken en alleen degenen met eerdere militaire ervaring mochten blijven.

Fursin en Arieva werden gevraagd het korps te verlaten.

“Het was moeilijk om weer burgers te worden, omdat we niet beschermd wilden worden, we wilden iets doen”, zei ze.

Ze probeerden te genieten van de kleine dingen, zoals de eerste cappuccino sinds het begin van de oorlog.

“Het was het lekkerste. Die cappuccino met het schuim, die schoonheid, die smaak, het (de oorlog) heeft ons dingen echt veel meer doen waarderen, ‘zei ze.

Voor Fursin was de invasie van vorig jaar de tweede van zijn leven. Hij groeide op op de Krim en woonde op het Oekraïense schiereiland toen Rusland het in 2014 met geweld annexeerde. Zijn grootmoeder was toen te ziek om te reizen, dus bleven ze.

“Ik herinner me hoe de plaats daarna is veranderd. We maakten grapjes dat je in het ene land gaat slapen en in een ander land wakker wordt”, zei hij.

Toen de familie van Fursin uiteindelijk de Krim verliet, vestigden ze zich in Irpin. Slechts drie jaar later werd hun huis opnieuw binnengevallen door Russische troepen.

Het paar beschrijft de schok van hun terugkeer naar Irpin nadat het begin april was bevrijd. De stad ten noorden van Kiev werd de frontlinie tijdens de strijd om de hoofdstad. Het was hier dat Oekraïense troepen erin slaagden de aanval af te slaan.

Het ouderlijk huis stond nog overeind, maar was zwaar beschadigd: ramen waren verbrijzeld en de helft van het gebouw was verschroeid.

Terug in de burgerwereld begon het paar vrijwilligerswerk te doen en voedsel en basisbenodigdheden te brengen naar bevrijde nederzettingen ten noorden van Kiev. De vraag was zo overweldigend dat ze soms meerdere ritten per dag moesten maken.

“Ik herinner me Katyuzhanka, omdat we veel brood en macaroni en wat pastasaus en batterijen hadden meegenomen en er stond enorm veel mensen te wachten. We gaven alles weg wat we hadden en we moesten terug om meer brood te brengen omdat meer dan de helft (van de) mensen niets kregen en geen sneetje brood hadden in die stad,” zei Arieva.

Ze herinnert zich nog dat mensen angstaanjagende verhalen deelden over het leven onder bezetting en in tranen uitbarstten toen ze vreemden Oekraïens hoorden spreken.

“Het was echt… moeilijk om zelfs maar naar deze verhalen te luisteren, het doet pijn”, zei ze.

Langzaam begon het leven weer normaal te worden. Het was lente en Kiev stond in volle bloei. Het voelde echt als vernieuwing, zeiden ze.

Ze hadden hun officiële bruiloft op het stadhuis en een klein feest in mei, vooral omdat de aanbetaling was betaald en niet werd gerestitueerd. Arieva mocht haar man eindelijk voorstellen aan haar 97-jarige overgrootmoeder.

Aan het begin van de invasie waren ze allebei hun baan kwijtgeraakt. Arieva werkte voor het Comité van Kiezers van Oekraïne, een waarnemersorganisatie, en Fursin voor een huisvestingscoöperatie in Irpin.

Toen hun geld opraakte, besloten ze zich te concentreren op werk en hun studie.

In de zomer studeerde Fursin eindelijk af aan de universiteit. Hij begon zijn studie op de Krim, maar toen zijn familie in 2019 het bezette schiereiland ontvluchtte, moest hij opnieuw beginnen. Hij werkt nu af en toe aan softwareontwikkelingsprojecten.

Arieva besloot ondertussen om zich te concentreren op het leren coderen. Tech is de enige sector die nog groeit in Oekraïne, omdat het mensen in staat stelt om op afstand te werken.

Maar hun plan om op afstand te werken en te studeren liep in het honderd toen Rusland in de herfst een aanvalsgolf lanceerde op de energie-infrastructuur van Oekraïne. Werken werd al snel onmogelijk.

“We zouden twee uur elektriciteit hebben, dan vijf uur zonder elektriciteit, dan drie uur elektriciteit, het was echt demoraliserend”, zei Arieva.

“Het ergste was dat de straten niet verlicht waren. En niet alle mensen gebruiken hun zaklamp of hebben (reflecterende) jassen om onderweg gezien te worden. En elke week zag ik een auto-ongeluk vanaf mijn balkon en sommige mensen stierven, ‘voegde ze eraan toe.

In de herfst adopteerden ze een kat en noemden hem Kus, Oekraïens voor ‘bijten’. Zelfs nu, maanden later, zitten Fursins armen onder de kattenkrabben.

Toen Kerstmis naderde, besloot het paar, samen met hun families, om de datum waarop ze de kerstvakantie zouden vieren, te veranderen.

In plaats van 7 januari, die de geboorte van Jezus markeert volgens de Juliaanse kalender, die nog steeds wordt gebruikt door de Russisch-Orthodoxe Kerk, vierden ze op 24 december, wat de geboorte van Jezus markeert volgens de Gregoriaanse kalender.

“Dus we hadden twee kerstdagen in 2022”, zei Arieva.

De orthodoxe kerk van Oekraïne kondigde in het najaar aan dat het haar kerken toestaat om in december Kerstmis te vieren.

“Het is logischer. Het was meer symbolisch en ik vond het erg leuk. En het voelt ook goed dat we niet meer met Russen vieren”, zei Arieva.

Het gezin had niet de gebruikelijke volledige spreiding van 12 gerechten voor het kerstdiner, omdat de elektriciteit die dag maar zes uur aan was. Ze kookten Kutia, de traditionele Oekraïense papachtige kerstmaaltijd die bestaat uit tarwe of rijst, rozijnen, walnoten, honing en maanzaad, met behulp van de noodgasfles.

Nu de eerste verjaardag van de oorlog – en hun huwelijk – nadert, denken Arieva en Fursin na over hoe het jaar hen heeft veranderd.

Arieva zei dat ze een heel ander persoon is. “Ik werd minder naïef en minder kinderachtig. En misschien heeft het me een beetje sterker gemaakt. Want wat ons niet doodt, maakt ons natuurlijk sterker’, zei ze.

“Pas als je dit ziet, begrijp je de waarde van het leven. En voor mij is dit 100%,” zei Fursin. “Wat we samen hebben meegemaakt, ik begrijp dat (we zijn) totaal verschillend. En dat we (blijven) van elkaar houden, dat is voor mij misschien wel het grootste teken dat het ware liefde is”, zei hij.