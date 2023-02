De zomer van 2024 komt eraan.

Helaas is dat het vroegste dat u kunt verwachten Huis van de Draak’s tweede seizoen, volgens HBO-manager Casey Bloys. Dat heeft de content-CEO van HBO Max zojuist bevestigd Verscheidenheid in een interview gepubliceerd op 22 februari dat ergens in 2024 “een goede gok” is voor de Game of Thrones prequel’s première van seizoen twee.

“Mijn filosofie is dat een goed script prioriteit nummer 1 is”, merkte Bloys op. “Ik doe het niet omdat ik er één per jaar of twee per jaar wil hebben. Ik wil het doen op basis van de scripts waar we enthousiast over zijn.”

De productie van seizoen twee is momenteel aan de gang en de opnames staan ​​gepland voor 6 maart Gekregen spin-offs die eerder op het netwerk werden aangekondigd, ook van de auteur George RR Martin– reken er niet op ze snel te zien.

“Denk eraan, om te krijgen Huis van de Draak opvolgen van Game of Throneswe ontwikkelden veel shows, schoten een pilot, ontwikkelden een heleboel scripts en we kregen Huis van de Draak, “legde Bloys uit. “Om dat nog een keer te doen, zal evenveel moeite kosten. Je moet veel dingen ontwikkelen, dingen proberen. Je weet nooit wat er gaat werken.”

Hij vervolgde: “Het duurt een tijdje om er een te vinden die het doel bereikt. Ik weet dat George er net zo over denkt. Je wilt er een maken waar iedereen echt trots op en enthousiast over is.”