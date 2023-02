onderschrift wisselen De dagelijkse show / Comedy Central

De dagelijkse show / Comedy Central

Tot nu toe hebben vijf bekende strips de gastgastheer van de nieuwssatire van Comedy Central overgenomen De dagelijkse show. Voormalig Dagelijkse voorstelling correspondent Hasan Minhaj zal de zesde maken en maandagavond terugkeren naar het programma.

Maar voordat Minhaj aan een nieuwe ronde van bekende gastgastheren begint – Comedy Central’s reactie op het verrassende ontslag van Trevor Noah in september – is het de moeite waard om te overwegen wie het beste presteerde van de vijf strips die het tot nu toe hebben geprobeerd.

En, belangrijker nog, wat hun successen en mislukkingen zouden kunnen zeggen over de toekomst van Comedy Central’s baanbrekende nieuwssatire-show.

Het vertrek van Noah bracht een aantal ongemakkelijke problemen met late night-tv aan het licht: het hosten van de shows is een sleur, ze trekken een fractie van het publiek dat ze ooit hadden en het is moeilijk voor mediabedrijven om de hoge salarissen te rechtvaardigen die ze ooit betaalden aan sterren als Jay Leno en David Letterman (denk aan nieuws dat CBS naar verwachting het vertrekken zal vervangen Laat, laat optreden presenteer James Corden met een reboot van de oude Comedy Central-spelshow, @middernacht).

Met dat alles in gedachten, is het de moeite waard om te vragen: is er enig idee bij wie het optreden op lange termijn zou kunnen komen De dagelijkse show? Of, in ieder geval, of Comedy Central überhaupt de moeite zal nemen om een ​​nieuwe vaste host aan te nemen?

Hier is mijn mening over dat alles en meer, met een analyse van de gastgastheren gerangschikt in volgorde van wie ik het leukst vond.

Nummer 1: Leslie Jones (week van 17 jan.)

onderschrift wisselen De dagelijkse show / Comedy Central

De dagelijkse show / Comedy Central

De Zaterdagavond Live aluin – die de eerste gastgastheer van de show was – was tot nu toe ook mijn favoriet, vooral vanwege de energie, het enthousiasme en de toewijding die ze meebracht naar het optreden. Andere gastheren hebben misschien een aura van kalmte of onthechting die ze vroeger voor een beetje afstand zorgden – Jones staat bekend als een strip omdat ze haar hele zelf op de proef stelt, met weinig aandacht voor hoe ze eruitziet als het stof is opgetrokken.

Ik vond het geweldig toen Jones het bizarre, controversiële beeld van Martin Luther King Jr. en zijn vrouw in Boston op zich nam en zich tot de secundaire camera wendde om blanke kijkers te vertellen “je hoeft geen s— over dit beeld te zeggen”, voordat hij terugkeerde naar de hoofdcamera en toegaf: “Je weet dat het een puinhoop is als zwarte mensen en de Proud Boys hetzelfde beeld haten.” Ze suggereerde ook dat het statuut leek op Dr. King, eh, die zijn vrouw diende.

Een paar bloemen om hier uit te delen. Ik waardeer het dat de eerste twee gastgastheren zwarte vrouwen waren (Jones en Wanda Sykes) en dat alle strips tot nu toe vrouwen en / of mensen van kleur zijn, gezien het feit dat blanke mannen al oververtegenwoordigd zijn in de wereld van late night-tv. Ik wil ook rekwisieten geven aan de stafschrijvers en producenten De dagelijkse show – die niet alleen te maken hadden met de plotselinge onzekerheid van hun baan in het licht van de verrassende aankondiging van Noah, maar ook moesten uitzoeken hoe ze de show konden aanpassen aan de stijl van een nieuwe presentator elke week.

Elk tv-programma met een presentator werkt het beste als het formaat de ideeën, interesses en talenten van die persoon weerspiegelt. Bij het aankondigen van een lange lijst van gastgastheren, vertelde Comedy Central in wezen de rest Dagelijkse voorstelling personeel dat ze de show elke zeven dagen zouden moeten hervormen.

Dat is een dynamiek die naar voren kwam in een gesprek tussen Jones, haar schrijfpartner Lenny Marcus en Dagelijkse voorstelling correspondent Roy Wood Jr., over het proces van het ontwikkelen van materiaal voor haar gasthostingperiode op de podcast Voorbij de scènes. Marcus en Jones spraken over hoe stukjes over de noodzaak voor mannen om therapie te accepteren en een interview met het hoofd van Planned Parenthood verband houden met haar persoonlijke passies.

“Ik kijk altijd aan de andere kant van de grap”, zei Jones. “Mannen, ze gaan er letterlijk doorheen. En eerlijk gezegd denk ik niet dat je daarvoor toestemming hebt gekregen om hulp te zoeken.”

YouTube



“Ik ben slim en volwassen,” voegde ze eraan toe. “Ik realiseerde me niet hoeveel mensen niet slim en volwassen zijn.” Ik zal zeggen, gezien hoe hilarisch ze is op sociale media, ik niet geloof dat Jones niet besefte hoeveel onwetende mensen er zijn.

Ik zou graag zien wat Jones zou kunnen doen met een kans om meer tijd in de stoel van de gastheer door te brengen. Maar ik vrees dat ze misschien een te grote ster is om te merken dat het een goede zet is om zich op de lange termijn vast te binden aan een nachtprogramma.

Nummer 2: Sarah Silverman (week van 13 februari)

YouTube



Ja, ik ben ook verbaasd. Maar ik heb echt genoten van Silverman’s aanraking met grappen. Ik weet dat ze vaak de onschuldig ogende, schattige vrouw is die ordinaire dingen zegt, maar ze is ook een komiek die een oprechtheid heeft die ze op verrassende momenten kan onthullen om een ​​grap een beetje moeilijker te laten landen.

In haar eerste aflevering ontkurkte ze een montage van rechtse experts, meestal op Fox News Channel, die haar vreselijke dingen noemden, zoals ‘duivels dom’ en een ‘godhatende hoer’. Haar reactie, nadat ze had geïnsinueerd dat ze haar haatten zoals ze een hekel hebben aan genderneutrale badkamers: “Wat ben ik, een volwassen vrouw met een mening – Oh ja, dat is het.”

Toen ze later opmerkte hoe sommige conservatieve experts het woord ‘wakker’ proberen te gebruiken als een belediging, merkte ze op: ‘Het voelt cooler om te zeggen ‘ik ben niet wakker’ dan de waarheid, namelijk ‘ik ben doodsbang voor wat Ik begrijp het niet, en ik weet alleen hoe ik dat als woede moet verwerken.'” Ernstig en veelzeggend.

Ik ben dol op de longform-versie van de show over een groot probleem, genaamd Long Story Short. En ik heb echt genoten van het lange verhaal dat Silverman presenteerde over hoe politici en mediaplatforms – met name sociale media/technologiebedrijven en kabeltelevisienieuwszenders – woede en verdeeldheid gebruiken om de betrokkenheid te vergroten, hun winst te vergroten en tegelijkertijd de vlammen van conflicten aan te wakkeren die dreigen te het land uit elkaar scheuren.

“Ze kunnen alles zeggen, zolang het maar is wat hun publiek wil geloven”, zegt Silverman, vlak voordat ze het publiek vertelt dat de conservatieve brandweerman Marjorie Taylor Greene de wetgeving om zeep heeft geholpen die de factchecking van e-mails voor fondsenwerving vereist … en toen gaf ze toe dat dat een leugen was. verzonnen terwijl het publiek reageerde.

Nummer 3: Chelsea Handler (week van 6 februari)

YouTube



Voor zover ik weet, is Handler de eerste strip onder de gastgastheren die publiekelijk heeft gezegd dat ze de baan permanent wil. Gezien dat, was ik verrast dat ze niet meer van haar week in de stoel van de gastheer maakte.

Moppen lezen van een teleprompter met gemak en een goed humeur is moeilijker dan het lijkt (een van Noahs geheime wapens was hoe scherp hij was in het grappiger maken van de riffs van de show op de krantenkoppen dan de eigenlijke regels). En aangezien Handler komische talkshows heeft gehost voor E! en Netflix, dacht ik dat ze een beetje beter zou zijn in het leveren van grappen van achter het bureau dan ze was.

Een andere aanpassing die ze aanbracht tijdens haar gasthostingperiode, waren rondetafelgesprekken met een strippanel over het nieuws van de dag. Maar in de panels zaten niet de correspondenten van de show, die de interne experts van het programma zijn om nieuws grappig te maken. Ondanks het feit dat er een aantal geweldige strips waren toegevoegd, zoals Sam Jay en Atsuko Okatsuka, hadden deze panelen niet de vonk die ze nodig hadden en voelden ze een beetje te veel alsof Handler probeerde te draaien De dagelijkse show in haar oude show, Chelsea de laatste tijd.

Een geweldig segment dat ze presenteerde, was een lang verhaal kort over kinderloos zijn door keuze (het weerspiegelt echter ook haar grootste zwakte als gastheer, namelijk dat Handler het meest geïnteresseerd lijkt in onderwerpen die op de een of andere manier over haar gaan).

Nummer 4: Wanda Sykes (week van 23 januari)

onderschrift wisselen De dagelijkse show / Comedy Central

De dagelijkse show / Comedy Central

Ik ben een Wanda Sykes-fan sinds haar vroege dagen als schrijver/performer van de baanbrekende HBO-late nightshow van Chris Rock (zoek op YouTube naar Sykes en De Chris Rock-show om te zien wat ik bedoel).

Dus het doet me pijn om toe te geven dat ik haar beurt in de stoel van de gastheer leuk vond, maar niet leuk vond. Hoewel ik haar lange verhaal kort leuk vond, over hoe wetshandhavers vaak snelheidsovertredingen gebruiken om gemeentelijke inkomsten te genereren, wat suggereert dat gemeenschappen een “gebroken rijstrook” op de snelweg maken, zodat mensen die te snel van hun tweede baan naar hun derde baan rijden, dat kunnen doen zonder boete.

YouTube



Nummer 5: DL Hughley (week van 30 januari)

onderschrift wisselen De dagelijkse show / Comedy Central

De dagelijkse show / Comedy Central

Weet je nog wat ik schreef over de moeilijkheid om grappen moeiteloos van een teleprompter te lezen? Aangezien Hughley alles heeft gedaan, van het hosten van een show op CNN tot het leiden van een radioshow, leek zijn strijd om een ​​groove te vinden die de monologen van de show in het begin afleverde, een raadsel. (Hij had de extra uitdaging om te beginnen een paar dagen nadat de video was vrijgegeven van Tire Nichols’ pak slaag door de politie, waardoor hij moest proberen grappen te maken over een vreselijke nationale tragedie.)

Mijn theorie: Hughley had het moeilijk om te onderhandelen over de verschuivingen tussen serieus en zijsplitsend die nodig zijn om op het nieuws van de dag te riffen. En het studiopubliek leek hem van de wijs te brengen, vooral als ze niet van een grap hielden – zoals gebeurde nadat hij had gezegd dat Kamala Harris de eerste vice-president was die sprak op de begrafenis van een zwarte persoon die door de politie was vermoord. Hughley voegde eraan toe dat een goede zaak van het hebben van een zwarte vice-president is “als je niets gaat doen aan de hervorming van de politie, kun je tenminste iemand hebben die naar die begrafenissen gaat.”

Ugh. Dat is een moeilijke regel om te laten vallen in een monoloog die meestal scherpe oneliners over het nieuws van de dag bood. Het onthult ook dat het permanent bezetten van de gaststoel – als dat is wat Comedy Central van plan is te doen – een stuk moeilijker kan zijn dan veel mensen beseffen.