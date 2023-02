Gary Neville kwam toevallig Floyd Mayweather tegen tijdens het filmen op Instagram live in Londen op zondag.

De Manchester United-legende was in de stad voorafgaand aan zijn deskundige optreden tijdens de Carabao Cup-finale van de Rode Duivels tegen Newcastle in het Wembley Stadium.

Gary Neville – Instagram Marcel was stomverbaasd toen Mayweather voor hem verscheen

Ondertussen was het 50-0 boksicoon aan het ontspannen na het organiseren van een oefengevecht tegen Aaron Chalmers in de O2 Arena op zaterdagavond.

Neville begon zijn livevideo om zijn uitzendcollega Jamie Carragher voor de gek te houden.

Het paar zou elkaar ’s middags ontmoeten in een auto buiten hun hotel om naar de wedstrijd te gaan, maar de voormalige Liverpool-man haalde zijn timing door elkaar en dacht dat de ontmoeting om 13.00 uur zou zijn.

Als zodanig was hij nog in de sauna toen Neville eindelijk contact met hem maakte en dus ging Neville live op Instagram om hem voor de gek te houden omdat hij te laat was toen hij aankwam.

De gebeurtenissen veranderden echter van richting toen een buschauffeur de chauffeur van Neville vroeg om zijn auto te verplaatsen om ruimte te maken voor een ambitieuze driepuntsbocht op de smalle weg.

Als gevolg hiervan begon hij de buschauffeur te filmen wiens ambitieuze bocht vervolgens werd onderbroken door een reeks volledig zwarte voertuigen die midden op de weg parkeerden.

Richard Pelham / De zon Mayweather had zaterdagavond een tentoonstelling in Londen

Een vrouw stapte uit een van de auto’s, herkende Marcel en vroeg hem: “Ben je een voetballer?”

“Vroeger”, antwoordde hij.

Vreemd genoeg werd ze snel gevolgd door Mayweather, die zijn auto’s graag midden op de weg achterliet zodat iemand anders ermee om kon gaan terwijl hij het hotel binnenkwam.

“Geen woord van gelogen, het is Floyd Mayweather,” reageerde Neville.

Getty De Carabao Cup-finale tussen Manchester United en Newcastle vond zondag plaats in het Wembley Stadium

“Floyd Mayweather is net langs mijn hotel gelopen, hij kan zijn auto dumpen waar hij maar wil die man.”

Toen Carragher uiteindelijk arriveerde, was Neville te onder de indruk van de sterren om hem zelfs maar te bespotten omdat hij te laat was.

In plaats daarvan zei hij: “De vriendin van Floyd Mayweather weet wie ik ben, denk je dat ze zou weten wie jij was?”

Het paar lachte toen en ging op weg naar de wedstrijd.