Zach Shallcross wil bewijzen dat hij geobsedeerd is door Nickelback om de juiste redenen.

De Bachelor van dit seizoen schuwde zijn trouw aan de veel verguisde rockgroep niet – hij en een deelnemer kregen tenslotte zelfs een band vanwege hun wederzijdse bewondering voor de band tijdens de aflevering van 30 januari – en nu krijgt hij nog meer context voor hoe diepgeworteld zijn fandom is.

“Ik zag Nickelback toen ik in de 6e klas zat,” vertelde Zach Gier in een interview gepubliceerd op 27 februari over zijn allereerste concert. “Ik herinner hinderen, Chevelle En Hoebastank voor hen geopend. Een hel van een line-up.”

Nog niet zo lang geleden maakte Zach optimaal gebruik van de ontmoeting met iemand die in de binnenste cirkel van Nickelback-leadzanger zit Tsjaad Kroeger– en hij hoopt dat het uiteindelijk leidt tot een noodlottige ontmoeting met Chad zelf.

‘Ik heb onlangs een manager van hem ontmoet tijdens een meet-and-greet en heb zijn visitekaartje gekregen’, zei Zach. ‘Ik probeer hem de hand te schudden en hem te vertellen hoe invloedrijk hij voor mij was. Vingers gekruist.’

Chad Kroeger, accepteer je deze roos?