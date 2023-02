Als je ooit naar een luid evenement bent geweest – studentenfeest, rave, basketbalwedstrijd – en thuiskwam om je stemopname te vinden, hebben wetenschappers van Northwestern University aan je gedacht.

In de Proceedings of the National Academy of Sciences van deze week kondigen ze aan wat volgens hen het eerste draadloze apparaat ter grootte van een postzegel is dat je vocale gebruik controleert als je schreeuwt, zingt, oreert, juicht, een lezing geeft of deelneemt aan een ander soort van intense spreeksituatie.

Bevestigd aan de borst, kan het zachte, flexibele prototype subtiele trillingen detecteren en opnemen die worden gegenereerd als gevolg van uw stemactiviteit. Vervolgens waarschuwt het via Bluetooth een app-gesynchroniseerde polsband wanneer u bereikt wat het team een ​​”vocaal budget” noemt, dat is aangepast op basis van individuele stemgewoonten. U kunt er ook voor kiezen om een ​​smartwatch te dragen voor waarschuwingen in plaats van het apparaatspecifieke polsbandje.

Hoe dan ook, als je eenmaal bent gewaarschuwd, weet je dat het tijd is om je stem te laten rusten voordat je het risico loopt je stembanden te beschadigen.

“Het is gemakkelijk voor mensen om te vergeten hoeveel ze hun stem gebruiken”, zei Theresa Brancaccio, een stemexpert en co-auteur van de studie, in een verklaring. “Je stem maakt deel uit van je identiteit – of je nu zanger bent of niet. Het is een integraal onderdeel van het dagelijks leven en het is het waard om beschermd te worden.”

Noordwestelijke Universiteit

Volgens de onderzoekers gebruiken andere apparaten voor vocale monitoring microfoons die privacykwesties oproepen of te omslachtig zijn om in veel echte omgevingen te worden gebruikt.

Deze uitvinding daarentegen is draadloos, klein, buigzaam en gemakkelijker te verbergen, afhankelijk van wat je draagt. “Als het eenmaal aan is, merk ik het niet eens op,” zei Brancaccio. “Het is superlicht en gemakkelijk.”

En hoewel dit apparaat nuttig kan zijn voor iedereen die verwacht te moeten concurreren met dreunende muziek, luidsprekers of paradegeluiden met alleen het natuurlijke geluid van hun stem, kan het vooral handig zijn voor degenen die de hele tijd luid moeten praten voor hun werk.

Denk aan callcentermedewerkers die voortdurend nadrukkelijk aan de telefoon spreken, professoren die regelmatig college geven aan studenten in grote klaslokalen en popzangers die indrukwekkend hoge tonen zingen voor juichende menigten. In het slechtste geval kan de carrière van een zanger een serieuze klap krijgen als gevolg van vocale vermoeidheid, omdat een dergelijke spierspanning kan voorkomen dat ze dezelfde noten kunnen halen die ze voorheen met gemak konden spelen.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom het team hun prototype testte op een team van klassieke zangers, variërend van diepe bassen tot hogere sopranen. Elke proefpersoon droeg het apparaat tijdens het neuriën, zingen, lezen en andere vormen van vocale activiteit.

“Doorgewinterde klassieke zangers zijn zich meer bewust van hun vocale gebruik omdat ze hebben geleefd en geleerd,” zei Brancaccio. “Maar sommige mensen – vooral zangers met minder opleiding of mensen zoals leraren, politici en sportcoaches, die veel moeten spreken voor hun werk – realiseren zich vaak niet hoe hard ze het pushen. We willen ze meer bewustzijn geven om blessures te helpen voorkomen.”

Kortom, als u uw stem te veel gebruikt, loopt u het risico op zwelling en soms zelfs beschadiging van het weefsel van uw stembanden of stemplooien. Het is vergelijkbaar met hoe heel lang hardlopen ervoor kan zorgen dat je benen als gelei aanvoelen omdat je spieren moe worden.

Ren te veel en je zou je quads kunnen verwonden, te veel schreeuwen en je zou je strottenhoofd kunnen verwonden. Dit is ook de reden waarom, legt het team uit, het vocale apparaat op een dag patiënten met stemstoornissen zou kunnen helpen, zoals vocale parese die een zwakke en hese stem veroorzaakt als gevolg van zenuwbeschadiging, kanker, beroerte of een virale infectie.

“Er zijn aanwijzingen dat zelfs korte perioden van 15 tot 20 minuten van totale stilte gedurende de dag kunnen helpen bij het herstel en herstel van stemplooiweefsels,” zei Brancaccio.

Het apparaat maakt ook gebruik van algoritmen om onderscheid te maken tussen wanneer een drager spreekt of zingt, terwijl de stemamplitude en -frequentie worden gemeten. Dat bit zou een game-wisselaar kunnen zijn voor zangers die geïnteresseerd zijn in het volgen van hun vocale activiteit.

“Die twee parameters zijn het belangrijkst bij het bepalen van de algehele belasting die op de stemplooien optreedt. Zich bewust zijn van die parameters, zowel op een bepaald moment als cumulatief in de loop van de tijd, is essentieel voor het beheersen van gezonde stempatronen,” John A. Rogers, een bio-elektronica-expert die de ontwikkeling van het apparaat leidde, zei in een verklaring.

Mensen komen vooral in de problemen wanneer gebeurtenissen zich opstapelen, zei Brancaccio. “Ze hebben misschien repetities, geven les, praten tijdens klasdiscussies en gaan dan naar een luid feest, waar ze boven het achtergrondgeluid uit moeten schreeuwen. Gooi dan een verkoudheid of ziekte in de mix. Mensen hebben geen idee hoeveel ze zijn hoesten of hun keel schrapen. Als deze gebeurtenissen zich dagenlang opstapelen, kan dat de stem zwaar belasten.’