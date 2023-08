Der Grundschulbezirk 58 von Downers Grove bietet kostenlose Entwicklungsuntersuchungen an, um Kinder von der Geburt bis zum Alter von fünf Jahren zu identifizieren, bei denen es zu Entwicklungsverzögerungen kommen könnte und die vor Beginn des Kindergartens von einer Sonderpädagogik profitieren würden, sowie um Kinder zu identifizieren, die aufgrund von Umwelteinflüssen, kulturelle oder sozioökonomische Faktoren.

Entwicklungsuntersuchungen stehen den Bewohnern des Distrikts 58 kostenlos zur Verfügung und sollen die Entwicklung von Kindern im Alter von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr beurteilen.

Eltern oder Erziehungsberechtigte von Kindern, die ihren Wohnsitz im Bezirk haben, aber noch nicht im Kindergarten sind, können ihre Kinder für die Vorsorgeuntersuchung anmelden. Im Rahmen des Screenings wird die Entwicklung eines Kindes in den folgenden Bereichen beurteilt: Sprache/Sprache, kognitive/vorschulische Fähigkeiten, Selbsthilfe/unabhängiges Leben, Feinmotorik, Grobmotorik und soziale/emotionale/Verhaltensfähigkeiten.

Um mit dem Entwicklungs-Screening-Prozess der Stufe 1 für Ihr Kind zu beginnen, wenden Sie sich unter der Rufnummer 630-968-0454 an das Vorschulbüro des Downers Grove District 58.

Diejenigen, die sich qualifizieren, werden gebeten, am Entwicklungsscreening der Stufe 2 teilzunehmen, das an der Henry Puffer Elementary School, 2220 Haddow Ave., Downers Grove, stattfindet. Die Vorführungen finden an folgenden Terminen von 8.00 bis 11.30 Uhr statt.

17. August

12. Okt

8. Dez

22. Januar

16. Februar

1. April

Um einen Termin für die Untersuchung Ihres Kindes zu vereinbaren, rufen Sie das Downer Grove Administrative Office unter 630-719-5800 an.