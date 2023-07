Disney möchte ESPN vom linearen Fernsehen auf Streaming umstellen – und die NBA und die NFL könnten die Partner sein, die dem Unternehmen dabei helfen. Laut CNBC führten Disney-CEO Bob Iger und ESPN-Chef Jimmy Pitaro Gespräche mit beiden Ligen darüber, sie als Minderheitsinvestoren in den Sportsender zu holen.

In einem Interview mit CNBC letzte Woche deutete Iger an, einige von Disneys linearen TV-Assets wie ABC zu verkaufen, stellte jedoch fest, dass Sportinhalte auf ESPN immer noch „sehr, sehr groß“ sind und Millionen von Menschen erreichen können. Als er jedoch gefragt wurde, ob er ESPN in den Streaming-Bereich einbinden möchte, erwähnte Iger, dass er „strategische Partner“ habe, die dazu beitragen könnten, die Abkehr vom Kabelfernsehen zu vollziehen.