Disneyland fügt Puppen in Rollstühlen zu „It’s a Small World“ hinzu

Anaheim, Kalifornien (CNN) — Zum ersten Mal in der 67-jährigen Geschichte von Disneyland sind nun Rollstuhlfahrer in einer Attraktion vertreten.

Am Freitagmorgen wurden zwei Puppen in Rollstühlen auf der „It’s a Small World“-Fahrt des Themenparks enthüllt, einem Projekt, das mehr als ein halbes Jahr dauerte und an dem sowohl Disney-Kreative als auch das Barrierefreiheitsteam des Parks beteiligt waren.

Die Änderung sei Teil der laufenden Bemühungen, das Resort „mit einem Vergrößerungsglas“ auf Möglichkeiten zur Integration zu untersuchen, sagte Kim Irvine, Executive Creative Director von Walt Disney Imagineering für das Disneyland Resort.

Jill Houghton, Präsidentin und CEO von Disability:IN, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen einsetzt, nannte die neuen Puppen „eine fantastische Ergänzung“.

„Die Puppen nehmen gemeinsam mit ihren nicht behinderten Altersgenossen teil, was wir mehr sehen möchten, anstatt aufgrund einer Behinderung als eingeschränkt oder unfähig dargestellt zu werden“, sagte Houghton in einer Erklärung gegenüber CNN.

Sie merkte an, dass der Americans with Disabilities Act 1990 verabschiedet wurde, „aber nichts in diesem Gesetz zwingt Unternehmen, die Vertretung zu verstärken.

„Disney sieht eindeutig die Vorteile, ein breiteres Publikum anzuziehen, das alle einbezieht. Wir müssen mehr davon in der Popkultur, in Themenparks und im Unterhaltungsbereich sehen, wenn wir wirklich repräsentativ für die größte Minderheit der Welt sein wollen“, sagte Houghton sagte.

Die von der Disney-Künstlerin Mary Blair entworfene Attraktion „It’s a Small World“ wurde 1966 in Anaheim, Kalifornien, eröffnet, nachdem sie 1964-65 auf der Weltausstellung in New York präsentiert worden war.

Dieselbe Fahrt wurde in anderen Disney-Parks auf der ganzen Welt hinzugefügt, wo Gäste ein Boot besteigen und durch mehrere Länder segeln, mit mehr als 300 Audio-Animatronics-Figuren, die Kinder aus der ganzen Welt darstellen.

Irvine sagte, dass die Neuzugänge in den Geist der ursprünglichen Attraktion passen.

„Was für eine wundervolle Geschichte, die Walt und Mary Blair und die ursprünglichen Imagineers über die Kinder der Welt und unsere Einheit unter einer strahlenden Sonne zusammengestellt haben – und wie wir uns wirklich gemeinsam darüber freuen sollten.“

Die Puppen, die jetzt im Rollstuhl sitzen, standen ursprünglich. Irvine sagte, dass die gleichen Charaktere mit der gleichen Kleidung in sitzender Position in Rollstühlen nachgebildet wurden, die dem Stil von Mary Blair entsprechen.

Eine Puppe befindet sich in der Südamerika-Szene der Fahrt und die andere erscheint in der letzten Szene, in der Puppen aus vielen Ländern zusammen singen.

„Sinnvolle Dinge“ hinzufügen

Die Attraktion in Disneyland wurde am Freitag nach einer kurzen Schließung für die Hinzufügung dieser Puppen und der Installation von Feiertagsdekor für die Ausgabe „It’s a Small World Holiday“ der Fahrt, die bis Anfang Januar laufen wird, wiedereröffnet.

Während die Festtagsdekoration saisonal ist, sind die Puppen in Rollstühlen eine dauerhafte Ergänzung.

Puppen mit Rollstühlen werden voraussichtlich irgendwann im nächsten Jahr zu „It’s a Small World“ in Walt Disney World und Disneyland Paris hinzugefügt.

Aber da die Fahrgeschäfte jedes Resorts ein anderes Layout und andere Sets haben, werden diese neuen Puppen und Rollstühle für die jeweilige Version des Fahrgeschäfts entworfen.

„Ich denke, das ist definitiv etwas, das die ursprünglichen Imagineers annehmen würden, und es wäre wunderbar, dass wir uns solche Dinge ansehen“, sagte Irvine.

„Wir sind immer bestrebt, unsere Attraktionen nicht nur mit lustigen, sondern auch mit sinnvollen Dingen zu verbessern. Und mit dem, was in der Welt passiert, auf dem Laufenden zu bleiben, und vor allem, wissen Sie, Dinge neu zu machen.

„Ich weiß, dass wir nie wollen, dass unsere Attraktionen so vorhersehbar werden, dass man sie mit geschlossenen Augen fahren und wissen könnte, was darin vor sich geht. Wir möchten Sie ständig mit neuen Dingen und wichtigen Dingen überraschen, besonders mit relevanten Dingen.“

Die neuen Puppen waren das Ergebnis einer mehr als sechsmonatigen Zusammenarbeit. Disneyland Resort/Christian Thom

Erin Quintanilla, Managerin für Barrierefreiheit im Disneyland Resort, sagte, dies sei ein historischer Moment.

„Ich fühle mich gesehen. Ich fühle mich vertreten. Es ist ein monumentaler Moment, meine Gemeinde in einer Attraktion zu sehen und vertreten zu sein“, sagte Quintanilla, die einen Rollstuhl benutzt. „Ich bin in Tränen ausgebrochen, als ich sie in der Attraktion gesehen habe.“

Quintanilla sagte, ihr Team sei von Disneyland-Kreativen angesprochen worden, die diese Puppen hinzufügen wollten. Ihr Barrierefreiheitsteam sorgte dafür, dass der Look authentisch war, bis hin zum Winkel der Puppenfüße auf den Fußplatten des Rollstuhls.

„Wir wollten sicherstellen, dass es sich um eine Person im Rollstuhl handelt, die sich unabhängig durch das Leben bewegt. Deshalb wollten wir nicht, dass sich der Rollstuhl wie ein Rollstuhl im Krankenhausstil anfühlt. Sie werden am Design bemerken, dass er sich wunderbar ausrichten lässt mit einem Mary-Blair-Stil“, sagte Quintanilla.

„Aber es gibt Details des Rollstuhls wie einen Greifreifen, damit sich die Puppe so durch die Geschichte bewegen kann, wie ich mich durch die Welt bewege. Es ist also etwas ganz Besonderes, dass diese Details genau sind“, sagte Quintanilla.

Andere Änderungen von Disney

Seit 2009 wurden der Disneyland-Version dieser Fahrt keine neuen Puppen hinzugefügt.

Damals wurde ein „Spirit of America“-Raum hinzugefügt, darunter drei indianische Puppen und Figuren aus dem Film „Toy Story“.

Während der gesamten Attraktion wurden weitere Puppen bestimmter Disney-Figuren hinzugefügt.

Als Teil der allgemeinen Bemühungen, Inklusion und Vielfalt in seinen Themenparks zu verbessern, kündigte Disney kürzlich an, die Splash Mountain-Attraktion, die auf Charakteren aus „Song of the South“ basiert, in ein Thema zu ändern, das von „The Princess and the Frog“ inspiriert ist. mit Disneys erster schwarzer Prinzessin.

Bild oben: Disneyland hat Puppen, die Rollstühle benutzen, zum Fahrgeschäft „It’s a Small World“ hinzugefügt.