Disney übernimmt den Rest von Hulu von Comcast für mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar

Walt Disney Co. gab bekannt, dass es von Comcast einen 33-prozentigen Anteil an Hulu für mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar erwerben wird, ein Deal, der Disney die volle Kontrolle über den Streaming-Dienst geben wird

Walt Disney Co. gab bekannt, dass es von Comcast einen 33-prozentigen Anteil an Hulu für mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar erwerben wird, ein Deal, der Disney die volle Kontrolle über den Streaming-Dienst geben wird. Disney betreibt Hulu seit 2019, als Comcast seine Autorität an Disney abgab und praktisch ein stiller Gesellschafter wurde.

Disney gab keinen Kommentar ab, außer dass die Übernahme „Disneys Streaming-Ziele fördern“ werde. Der Dealpreis könnte am Ende höher ausfallen, sobald die beiden Unternehmen eine vereinbarte Bewertung des fairen Marktwerts von Hulu abgeschlossen haben, ein Prozess, der möglicherweise erst im nächsten Jahr abgeschlossen sein wird.

Hulu begann im Jahr 2007 und entwickelte sich schnell zu einem Dienst, der von Unterhaltungskonzernen unterstützt wurde, die mit einer Online-Plattform für ihre eigenen Fernsehsendungen dem Internet entkommen wollten. Disney trat 2009 bei und plante, Sendungen von ABC, ESPN und dem Disney Channel anzubieten. Ein Jahrzehnt später erlangte Disney mit der Übernahme von 21st Century Fox die Mehrheitskontrolle über das Unternehmen.

Disney behandelt Hulu seit Jahren als einen seiner eigenen Dienste – zum Beispiel, als es 2019 seinen eigenen Streaming-Dienst Disney+ startete und sofort ein Streaming-Paket anbot, das Hulu, Disney+ und ESPN+ umfasste.

In jüngerer Zeit hat Disney angesichts des zunehmenden Drucks auf Streaming-Dienste, der durch ungehinderte Expansion, niedrige Preise und weit verbreitete Passwortfreigabe entsteht, ein eigenes Vorgehen gegen nicht zahlende Nutzer versprochen und die Preise für werbefreie Versionen von Disney+ und Hulu um 20 % auf 27 % erhöht %. CEO Bob Iger sagte im August, dass die Erhöhungen darauf abzielten, Verbraucher zu günstigeren werbefinanzierten Versionen dieser Kanäle zu bewegen, deren Abonnementpreise sich nicht änderten.

Der Werbemarkt für Streaming „erholt sich“, sagte Iger damals und wies darauf hin, dass er gesünder sei als herkömmliche TV-Werbung. „Mit unserer Preisstrategie versuchen wir offensichtlich, mehr Abonnenten in die werbeunterstützte Stufe zu migrieren.“