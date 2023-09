New York

CNN

—



Fans von Sport- und anderen Disney-Angeboten müssen auf einen der größten Kabelanbieter des Landes verzichten.

Disney hat am Donnerstagabend sein Programm von Charter Spectrum eingestellt, während die Disney-eigenen ESPN-Sender große Live-Sportereignisse wie die US Open und College Football übertragen.

Inmitten eines kaputten „Video-Ökosystems“ sagte Charter Communications in einer Präsentation vor einem Investoren-Webcast: „Disney hat bisher auf einem traditionellen langfristigen Vertrag mit höheren Tarifen und begrenzter Verpackungsflexibilität bestanden.“ „Disney lehnte unseren Vorschlag ab und zog seine Videokanäle am 31. August von Charters Videokunden ab“, fügte es hinzu.

Der Kabelanbieter behauptet, dass der Vorschlag des Medienkonglomerats zu einer erheblichen Kostensteigerung für die Abonnenten führen würde, die zudem mit Kanälen belastet würden, die sie möglicherweise nicht sehen möchten. Eine solche Vereinbarung zwischen Sendereigentümern und Kabelanbietern ist seit Jahrzehnten die Norm, doch der Aufstieg des Streaming-Modells hat für beide neuen Druck mit sich gebracht.

Charter gibt an, 14,7 Millionen Videoabonnenten auf seiner Website zu haben.

Das sagte Disney Entertainment in einer Erklärung Es „hat erfolgreiche Verträge mit Pay-TV-Anbietern aller Art und Größe im ganzen Land abgeschlossen, und die Tarife und Konditionen, die wir bei dieser Erneuerung anstreben, werden vom Markt bestimmt.“ Wir sind bestrebt, mit Charter eine einvernehmliche Lösung zu finden, und fordern sie auf, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Beeinträchtigungen für ihre Kunden so gering wie möglich zu halten.“

Der Streit ließ Fans von Sportarten wie dem Fußballspiel dazwischen hängen die University of Florida und die University of Utah oder das Spiel zwischen dem Nummer-1-Tennisspieler Carlos Alcaraz und Lloyd Harris in der zweiten Runde der US Open auf ESPN.

„Wir sind für unsere Fans und Zuschauer im ganzen Land sehr enttäuscht, dass Spectrum und Charter ihren Streit mit Disney nicht beilegen konnten, was zu einem Verlust der ESPN-Berichterstattung über die Spiele am Donnerstagabend führte“, so US Open Tennis Gesendet zu X, der Social-Media-Plattform, die früher als Twitter bekannt war. „Wir hoffen, dass dieser Streit so schnell wie möglich beigelegt werden kann.“

Meinungsverschiedenheiten über Übertragungsgebühren sind nichts Neues, zumal Kabelkürzungen und Streaming das traditionelle Kabelgeschäft beeinträchtigt haben – manchmal sogar zu hässlichen Streitigkeiten, obwohl Disney 2021 einen Konflikt mit dem Streaming-Dienst YouTube TV lösen musste.