Disney lässt in Hongkong eine „Simpsons“-Folge fallen, in der Zwangsarbeit in China erwähnt wird – POLITICO

Disney hat von seiner Streaming-Plattform in Hongkong eine Folge von „Die Simpsons“ gezogen, die eine Zeile über „Zwangsarbeitslager“ in China enthält.

Die Episode, die erstmals im Oktober letzten Jahres gezeigt wurde und den Titel „One Angry Lisa“ trägt, zeigt eine Szene, in der Marge Simpson mit einem Trainer vor einem virtuellen Hintergrund der Chinesischen Mauer an einem virtuellen Heimtrainerkurs teilnimmt. Der Ausbilder sagt: „Seht die Wunder von China. Bitcoin-Minen, Zwangsarbeitslager, in denen Kinder Smartphones herstellen, und Romantik.“

Chinas Einsatz von Zwangsarbeit und Masseninternierungslagern zur Kontrolle der muslimischen uigurischen Minderheit in der Region Xinjiang gipfelte in einer UN-Bewertung, die zu dem Schluss kam, dass Pekings Handlungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten, obwohl China alle Behauptungen über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zurückweist.

Die „Simpsons“-Episode ist nicht mehr auf der Disney+-Plattform in Hongkong verfügbar, berichtete die Financial Times am Montag unter Berufung auf Zensurexperten, die behaupten, Disney habe die Episode möglicherweise aus Sorge um sein Geschäft in Festlandchina entfernt.

Dies ist das zweite Mal, dass der Plattform in Hongkong Selbstzensur vorgeworfen wird. Im Jahr 2021 wurde Berichten zufolge eine Folge von „Die Simpsons“ eingestellt, die sich auf den Tiananmen-Platz bezog, den Schauplatz eines brutalen Massakers an demokratiefreundlichen Demonstranten in Peking im Jahr 1989.

Als Antwort auf eine Bitte um Stellungnahme teilte die Regierung von Hongkong der FT mit, dass ein 2021 eingeführtes Filmzensursystem, das es Filmen verbietet, die nationale Sicherheit zu gefährden, „nicht für Streaming-Dienste gilt“. Ein Sprecher der Regierung äußerte sich nicht dazu, ob sie Disney gebeten hatte, die Folge zu entfernen.

In den letzten Jahren hat Peking hart gegen die Freiheiten Hongkongs vorgegangen und Massenproteste und internationale Kritik ausgelöst.

Disney war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.