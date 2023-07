Disney erwarb Marvel im Jahr 2009 für mehr als 4 Milliarden US-Dollar und seitdem hat das Franchise an den weltweiten Kinokassen Milliarden von US-Dollar eingespielt.

„Marvel ist ein großartiges Beispiel dafür. Das Unternehmen war noch nicht auf nennenswertem Niveau im Fernsehgeschäft tätig und steigerte nicht nur seine Filmproduktion, sondern produzierte am Ende auch eine Reihe von Fernsehserien“, sagte Iger. „Ehrlich gesagt hat es den Fokus und die Aufmerksamkeit geschwächt.“

Er wies auch darauf hin, dass Disney in den letzten Monaten einige Pixar-Animationsfehler erlitten hatte, bezeichnete jedoch Marvel als ein besonderes Beispiel für den „Eifer“ des Unternehmens, seine Originalinhalte im Streaming zu verbessern.

Iger sagte am Donnerstag, dass viele Entscheidungen getroffen wurden, um den Flaggschiff-Streaming-Dienst des Unternehmens, Disney+, zu unterstützen und mehr Kunden anzulocken.

Anfang des Jahres leitete Disney eine umfassende Umstrukturierung des Geschäfts ein, die Kostensenkungen in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar vorsah, wovon 3 Milliarden US-Dollar auf Inhalte ohne Sport gekürzt wurden.

„Sie ziehen sich nicht nur zurück, um sich zu konzentrieren, sondern auch im Rahmen unserer Kostendämpfungsinitiative. Wir geben weniger für das aus, was wir herstellen, und machen weniger“, sagte Iger am Donnerstag.

Der Schritt erfolgt, da das Unternehmen in einer Zeit, in der seine jüngsten Filme, von Marvel bis hin zu Animationsfilmen, an den Kinokassen nicht überzeugen konnten, Kosten senken möchte.

Bob Iger, CEO von Disney, spricht mit David Faber von CNBC im Allen&Co. Jahreskonferenz in Sun Valley, Idaho.

Anfang des Jahres hatte Iger gesagt, das Unternehmen müsse abschätzen, wie viele Fortsetzungen jeder Charakter im Marvel Cinematic Universe vorantreiben sollte, und es sei an der Zeit, nach „Neuheiten“ für die Marke zu suchen. Auf einer Investorenkonferenz fügte er hinzu, dass es „im Hinblick auf die Marke Marvel in keiner Weise grundsätzlich Unstimmigkeiten gebe“.

Anfang des Jahres debütierte „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ als 31. Film im Marvel Cinematic Universe und leitete damit die fünfte Phase der 15 Jahre alten Reihe ein. Der Film verzeichnete vom Eröffnungswochenende bis zum zweiten Wochenende in der Franchise-Geschichte den stärksten Rückgang der Ticketverkäufe. Auch die Marvel-Folge erntete gemischte bis negative Kritiken.

Unterdessen schnitt Marvels „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ viel besser ab und spielte weltweit mehr als 800 Millionen US-Dollar ein.

Was Lucasfilm angeht, ist seit 2019 kein Star Wars-Film mehr in den Kinos zu sehen, und das Unternehmen hat sich hauptsächlich auf Serien wie die Emmy-Nominierten „Andor“ und „Obi-Wan Kenobi“ für Disney+ konzentriert. Lucasfilms „Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals“, der fünfte Film dieser Reihe, war an den Kinokassen enttäuschend, obwohl der Veröffentlichungstermin um den 4. Juli hervorragend war.

Dennoch hat Lucasfilm, ähnlich wie Marvel, Disney gute Einnahmen beschert.

Das Unternehmen kaufte Lucasfilm im Jahr 2012 für rund 4 Milliarden US-Dollar und amortisierte seine Investition in nur sechs Jahren nach einer lukrativen neuen Filmtrilogie sowie eigenständigen Filmen wie „Rogue One“.

Für Disney und die meisten seiner Streaming-Konkurrenten lebten Originalinhalte ausschließlich von seinen Flaggschiff-Streaming-Diensten und wurden nicht an andere Plattformen lizenziert – ein Umsatztreiber, der dem traditionellen TV- und Filmgeschäft eine Zeit lang standgehalten hat.

Am Donnerstag sagte Iger, es sei möglich, dass das Unternehmen Disney-Inhalte an andere Streaming-Plattformen lizenzieren würde.

„Es ist eine Möglichkeit. Ich werde es nicht ausschließen“, sagte Iger. Er fügte hinzu, dass die Lizenzierung Teil einer Reihe von Modellen gewesen sei, die das traditionelle TV-Geschäft prägten, und dass es der richtige Schritt sei, in den frühen Tagen des Streamings Inhalte für die eigene Plattform zurückzuhalten.

In letzter Zeit, Warner Bros. Entdeckung war Berichten zufolge in Gesprächen über die Lizenzierung von HBO-Inhalten für andere Plattformen, darunter Netflix . Das Unternehmen hat außerdem Inhalte aus seinem Max-Dienst entfernt und diese an kostenlose, werbefinanzierte Streaming-Plattformen wie lizenziert Fox Corp .s Tubi.

Auch Disney ist diesem Beispiel gefolgt und hat Inhalte von seiner Streaming-Plattform entfernt.