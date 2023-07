Disney sei offen für den möglichen Verkauf einer Kapitalbeteiligung an ESPN und suche nach einem strategischen Partner für das Unternehmen, während es sich auf die Umstellung des Sportsenders auf Streaming vorbereitet, sagte CEO Bob Iger am Donnerstag.

Das lineare TV-Geschäft habe sich im vergangenen Jahr stärker verschlechtert, als Iger erwartet hatte, sagte der Disney-CEO David Faber von CNBC am Donnerstag in einem Interview in Sun Valley, Idaho. Disney gab gestern bekannt, dass Iger seinen Vertrag als CEO bis 2026 verlängert hat. Er kehrte letztes Jahr an die Spitze von Disney zurück, nachdem er 2020 als CEO zurückgetreten war.

Disney habe bereits früh Gespräche mit potenziellen Partnern geführt, die einen ESPN-Streamingdienst durch eine Ausweitung seiner Verbreitung und das Hinzufügen von Inhalten verbessern könnten, sagte Iger. Er lehnte es ab, konkrete Partner zu nennen. Disney besitzt derzeit 80 % von ESPN. Hearst Communications besitzt die restlichen 20 %.

Disney hat davon Abstand genommen, seine besten ESPN-Inhalte auf seinem Streaming-Dienst ESPN+ anzubieten, da das Unternehmen mit dem traditionellen Kabelfernsehen weiterhin jedes Jahr Einnahmen in Milliardenhöhe erzielt. Dennoch kündigen jedes Jahr Millionen Amerikaner ihre Kabelabonnements, und diese Zahl hat in den letzten Jahren zugenommen.

„Die Herausforderungen sind größer, als ich erwartet hatte“, sagte Iger. „Die Störung des traditionellen Fernsehgeschäfts ist am bemerkenswertesten. Wenn überhaupt, ist die Störung dieses Geschäfts in größerem Ausmaß eingetreten, als mir selbst bewusst war.“