Disney erleichtert treuen Kunden den Besuch von Freizeitparks

Disney nimmt in diesem Jahr einige Änderungen in seinen Themenparks vor, ausgelöst durch Rückmeldungen von Gästen, die sich über steigende Preise und längere Wartezeiten beschwert haben.

In einem Brief vom Dienstag informierte der Vorsitzende der Parks und Resorts, Josh D’Amaro, die Mitarbeiter über eine Reihe von Änderungen an seinem Reservierungs- und Ticketsystem sowie über die Vergünstigungen für die Jahreskartenmitgliedschaft.

„Während wir in diese glänzende Zukunft eintreten, ist es wichtig, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, um das bestmögliche Gästeerlebnis zu bieten“, schrieb D’Amaro. „Viele von Ihnen wissen, dass ich ziemlich oft in den Parks bin und Ihnen und unseren Gästen zuhöre, was funktioniert und was geändert werden muss.“

Diese Aktualisierungen des Parkbetriebs erfolgen weniger als zwei Monate, nachdem CEO Bob Iger an die Spitze des Unternehmens zurückgekehrt ist und eine zweijährige Amtszeit versprochen hat, die erneutes Wachstum anregen würde. Die Umzüge in den Parks sollen jedoch nichts mit Igers Rückkehr zu tun haben.

Als die Pandemie im Jahr 2020 zuschlug, nahm Disney weitreichende Änderungen am Betrieb vor, kurz nachdem Bob Chapek das Amt des CEO übernommen hatte, und erzwang die langfristige Schließung seiner nationalen und internationalen Parks. Dazu gehörte die Integration eines Online-Reservierungssystems, bei dem die Gäste Besuche vor ihrer Ankunft in den Parks planen mussten, und eine Reduzierung der Kapazität.

Während dieser Zeit drängte Disney seine Gäste auch zu berührungslosen Zahlungsoptionen, wie z. B. Magic Bands und mobiles Bestellen und Bezahlen. Während kontaktlose Zahlungen nicht mehr erforderlich sind, können Gäste wieder mit Bargeld bezahlen, viele Gäste haben auf diese neuen Methoden umgestellt.