Disney+ erhöhte Preise für Sie

Als Disney Anfang dieses Jahres ankündigte, dass es plant, eine Disney+-Version mit Werbung einzuführen, waren sie nicht offen darüber, wie sich dies auf die Gesamtpreise auswirken könnte, insbesondere auf die Optionen, die Ihnen damals einen werbefreien Zugang für nur 7,99 $ pro Monat ermöglichten. Monate später enthüllten sie neue Preise, die tatsächlich Erhöhungen für die werbefreie Stufe beinhalteten. Spulen Sie von diesem bis heute vor und diese neuen Preise sind live, ebenso wie die Version mit Anzeigen.

Ab heute können Sie Disney+ für nur 7,99 $ pro Monat beitreten, aber dieser Preis verschafft Ihnen Zugang zu „Basic (With Ads)“. Ja, die mit Werbung gefüllte Version ist jetzt der Preis, für den Sie früher keine Werbung und ein „Premium (No Ads)“-Abonnement erhalten haben. Wer keine Werbung will, zahlt jetzt allein für Disney+ 10,99 Dollar pro Monat. Coole Leute.

Disney macht immer noch das Bundle-Ding mit Hulu und ESPN+ (das „Disney-Bundle“), falls Sie einen dieser Dienste mögen und ein bisschen Geld sparen möchten, indem Sie alle drei zusammen abonnieren. Für ein Bundle mit Disney+, ESPN+ und Hulu mit Werbung zahlen Sie 9,99 $. Wenn Sie keine Werbung wünschen, zahlen Sie 19,99 $. Legacy-Abonnements für dieses Paket könnten immer noch nur 14,99 $ pro Monat kosten.

Die neuen Preise sind live, wenn Sie heute zu Disney+ gehen. Wenn Sie sich also noch nicht angemeldet haben, bereiten Sie sich auf die neuen Optionen und die alten Optionen mit höheren Preisen vor.

Streaming, was war das mal für eine lustige Idee.

