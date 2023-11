Disney-Ergebnisse Q4 2023: CEO Bob Iger enthüllt vier Baumöglichkeiten

„Unsere Fortschritte haben es uns ermöglicht, diese Phase der Reparaturen hinter uns zu lassen und wieder mit dem Aufbau unserer Geschäfte zu beginnen.“

Das war die Botschaft, die Bob Iger, Chief Executive Officer von Disney, an Investoren und Verbraucher richtete, nachdem die Walt Disney Company (NYSE: DIS) am Mittwoch ihre Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal bekannt gegeben hatte.

Iger, der vor etwa einem Jahr in die Position des CEO zurückgekehrt war, zeigte sich hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens optimistisch.

„Unsere Ergebnisse in diesem Quartal sprechen Bände über die grundlegende Stärke unseres Unternehmens und die bemerkenswerte Menge an Arbeit, die wir im vergangenen Jahr geleistet haben.“

Iger fuhr fort: „Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns auf vier wichtige Aufbaumöglichkeiten, die für unseren Erfolg von zentraler Bedeutung sein werden.“

Jene sind:

Erzielung einer signifikanten und nachhaltigen Rentabilität in unserem Streaming-Geschäft

Ausbau von ESPN zur herausragenden digitalen Sportplattform

Verbesserung der Leistung und Wirtschaftlichkeit unserer Filmstudios

Turbo für Wachstum in unserem Experiences-Geschäft

„Wir haben bei diesen vier Möglichkeiten bereits erhebliche Fortschritte gemacht und werden weiterhin zielstrebig und dringlich voranschreiten“, bemerkte Iger.

Ein Weg zur Erzielung einer signifikanten und nachhaltigen Rentabilität im Streaming

Erstens stellte Iger fest, dass sich im vierten Quartal mehr als 50 % der neuen US-Abonnenten für das werbefinanzierte Disney+-Produkt entschieden haben.

„Wir verfügen weltweit über die beste Werbetechnologie im Streaming-Geschäft und haben gerade neue Tools eingeführt, die diese Plattform für Werbetreibende noch attraktiver machen werden, ähnlich wie wir es mit Hulu getan haben“, sagte er.

In Bezug auf Hulu sagte Iger, das Unternehmen sei weiterhin „auf dem richtigen Weg, im Inland ein einheitlicheres One-App-Erlebnis einzuführen und den Bundle-Abonnenten über Disney+ umfangreiche allgemeine Unterhaltungsinhalte zur Verfügung zu stellen“.

Er erwähnte, dass das Unternehmen im Dezember eine Betaversion für Bundle-Abonnenten herausbringen wird, um „Eltern vor der offiziellen Einführung im Frühjahr 2024 Zeit zu geben, Profile und Kindersicherungen einzurichten, die für ihre Familien am besten funktionieren“.

„Nachdem wir unsere Preis- und Marketingstrategien neu ausgerichtet haben, uns aggressiv auf die richtige Technologie konzentriert haben, unsere Kreativ- und Vertriebsteams zusammengelegt haben und bei den von uns erstellten Inhalten kreative Exzellenz wieder zu unserer einzigen Motivationspriorität gemacht haben, blicken wir optimistisch in die Zukunft unseres Unternehmens.“ Streaming-Geschäft“, sagte Iger. „Und wenn Sie über die Komponenten und die Zukunft dieses Geschäfts nachdenken, stellen Sie sich einfach die Chancen vor, die ein weiteres kombiniertes Streaming-Erlebnis von Disney+, Hulu und ESPN uns als Unternehmen und unseren Verbrauchern bieten könnte.“

ESPN-Evolution

Eine weitere wichtige Ausbauchance für Disney besteht darin, „ESPN, die bereits die weltweit führende Sportmarke ist, zur herausragenden digitalen Sportplattform zu machen, die es uns ermöglicht, Fans auf überzeugenden neuen Wegen zu erreichen und wichtige Funktionen vollständig in unser primäres ESPN-Angebot zu integrieren.“ ”

„Wir gehen diesen Weg bereits zügig voran und prüfen strategische Partnerschaften, um unsere Bemühungen durch Marketing, Technologie, Vertrieb und zusätzliche Inhalte voranzutreiben“, sagte Iger. „Während wir unser Streaming-Geschäft weiterentwickeln, zeigt die anhaltende Stärke von ESPN vor dem Hintergrund deutlicher Rückgänge in der linearen Branche den Wert des Sports und die Stärke der Marke ESPN.“

Verbesserung von Produktion und Wirtschaftlichkeit in Studios

Als nächstes kommt laut Iger „die Notwendigkeit, den kreativen Output unseres Filmstudios zu stärken, der im gesamten Unternehmen Wert schafft.“

Iger wies darauf hin, dass das Unternehmen vier der zehn Filme mit den höchsten Einspielzahlen des Jahres an den weltweiten Kinokassen hat und erwähnte, dass noch weitere Neuveröffentlichungen folgen werden.

Das beinhaltet Die Wunder von Marvel Studios, das am Freitag in die Kinos kommt, und WunschDisneys neuester Animationsfilm, der am 22. November in die Kinos kommt.

Turbo für Wachstum bei Parks und Erlebnissen

Abschließend sprach Iger über Disneys Experiences-Segment und wie das Unternehmen die Möglichkeit hat, es „zu einem noch größeren und erfolgreicheren Cashflow-generierenden Geschäft“ auszubauen.

„Parks and Experiences bleibt insgesamt eine Wachstumsgeschichte und wir verwalten unser Portfolio außergewöhnlich gut“, sagte Iger.

Er fügte hinzu: „Selbst im Fall von Walt Disney World, wo wir einen schwierigen Vergleich zum Vorjahr haben, haben wir, wenn man die diesjährigen Zahlen mit dem Niveau vor der Pandemie im Geschäftsjahr 2019 vergleicht, ein Umsatz- und Betriebswachstum gesehen.“ Einkommen von über 25 bzw. 30 %.“

Er bemerkte: „In den letzten fünf Jahren hat sich die Rendite des investierten Kapitals in unseren heimischen Parks fast verdoppelt, und wir konnten im gleichen Zeitraum auch im gesamten Experiences-Portfolio erhebliche Steigerungen verzeichnen.“ Ganz zu schweigen von den verbesserten Bewertungen des Gästeerlebnisses, die wir jetzt in jedem unserer Parks sehen.“

„Wie wir im September angekündigt haben, planen wir, das Wachstum unseres Experiences-Geschäfts durch strategische Investitionen im nächsten Jahrzehnt anzukurbeln“, fügte Iger hinzu. „Angesichts unseres Reichtums an geistigem Eigentum, innovativer Technologie, bebaubarem Land, unübertroffener Kreativität und hohen Renditen auf das investierte Kapital sind wir zuversichtlich, was das Potenzial unserer neuen Investitionen angeht.“

Iger schloss seine Ausführungen mit den Worten ab: „Wenn wir das Unternehmen als Ganzes betrachten, konzentrieren wir uns heute darauf, profitables Wachstum und Wertschöpfung voranzutreiben, während wir von einer Phase der Reparatur zu einer neuen Ära des Bauens übergehen.“

Iger fuhr fort: „Wenn man all das mit unserem konkurrenzlosen Portfolio an wertvollen Unternehmen, Marken und Vermögenswerten – und der Art und Weise, wie wir sie gemeinsam verwalten – kombiniert, hat Disney eine starke Hand, die uns von anderen in unserer Branche unterscheidet.“

„Unsere Ergebnisse in diesem Quartal sind ein Beweis für die Arbeit, die wir im vergangenen Jahr im gesamten Unternehmen geleistet haben, und ich bin optimistisch, was die Möglichkeiten angeht, die wir haben, um dauerhaftes Wachstum und Shareholder Value zu schaffen und Disneys Position als weltweit führendes Unterhaltungsunternehmen zu stärken.“ er sagte.

Die oben genannten Informationen sollten zusammen mit dem vollständigen Disney Earnings Report und der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2020 (beide hier verfügbar) gelesen werden, in denen zusätzliche Informationen besprochen werden, darunter zusätzliche Herausforderungen und Risiken, denen die Geschäfte des Unternehmens gegenüberstehen, sowie zusätzliche Informationen zur Leistung im vierten Quartal des Geschäftsjahres 23.

