Disney entlässt 7.000 Mitarbeiter im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung zur Kostensenkung

Die Walt Disney Company kündigte am Mittwoch eine umfassende Umstrukturierung unter dem kürzlich wieder eingesetzten Chef Bob Iger an, bei der 7.000 Stellen abgebaut wurden, um Kosten in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar (7,39 Milliarden CAD) einzusparen und das Streaming-Geschäft rentabel zu machen.

Die Entlassungen machen schätzungsweise 3,6 Prozent der weltweiten Belegschaft von Disney aus.

Die Aktien von Disney stiegen im nachbörslichen Handel um acht Prozent auf 120,77 $.

Iger sagte, er werde das Unternehmen in drei Segmente umstrukturieren: eine Unterhaltungseinheit, die Film, Fernsehen und Streaming umfasst; eine sportorientierte ESPN-Einheit; und Disney Parks, Erlebnisse und Produkte.

„Diese Umstrukturierung wird zu einem kostengünstigeren, koordinierteren Ansatz für unsere Geschäftstätigkeit führen“, sagte Iger den Analysten in einer Telefonkonferenz. „Wir sind bestrebt, effizient zu arbeiten, insbesondere in einem herausfordernden Umfeld.“

Im Rahmen der Umstrukturierung von Disney werden seine Parks, Erlebnisse und Produkte in ein neues Segment des Unternehmens ausgegliedert, das von Unterhaltung und Sport getrennt ist. Zu diesen Parks gehört Walt Disney World in Lake Buena Vista, Florida, abgebildet am 9. Januar 2019. (John Raoux/The Associated Press)

Iger sagte auch, er werde den Vorstand des Unternehmens bitten, die Dividende für die Aktionäre bis Ende 2023 wiederherzustellen.

Der CEO, der im November aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um Disney zwei weitere Jahre zu leiten, steht unter dem Druck, die Finanzrenditen zu verbessern. Der aktivistische Investor Nelson Peltz kämpft darum, in den Vorstand von Disney aufgenommen zu werden, und argumentiert, das Unternehmen habe zu viel Geld für Streaming ausgegeben und die Nachfolgeplanung vermasselt.

Disney ist das jüngste Medienunternehmen, das Stellenstreichungen als Reaktion auf das verlangsamte Abonnentenwachstum und den zunehmenden Wettbewerb um Streaming-Zuschauer ankündigt. Warner Bros. Discovery und Netflix mussten zuvor entlassen werden.

Disney meldete zuvor seinen ersten vierteljährlichen Rückgang der Abonnements für seine Streaming-Media-Einheit Disney+, die mehr als 1 Milliarde US-Dollar verlor.

Dritte Restrukturierung in fünf Jahren

Dies ist die dritte Umstrukturierung von Disney in fünf Jahren. Es hat sein Geschäft im Jahr 2018 neu organisiert, um das Wachstum seines Streaming-Geschäfts zu beschleunigen, und erneut im Jahr 2020, um das Wachstum des Streamings weiter voranzutreiben.

Im November 2020 kündigte Disney an, 32.000 Mitarbeiter zu entlassen, hauptsächlich in seinen Themenparks. Die Kürzungen erfolgten in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021.

Besucher gehen am 25. Januar 2022 mit Regenschirmen zum ESPN Wide World of Sports Complex in Walt Disney World in Lake Buena Vista, Florida. (Joe Burbank/Orlando Sentinel/The Associated Press)

Am Mittwoch sagte Disney, es plane, 2,5 Milliarden US-Dollar an Verkaufs- und allgemeinen Verwaltungskosten sowie anderen Betriebskosten zu senken, eine Anstrengung, die bereits im Gange ist. Weitere 3 Milliarden US-Dollar an Einsparungen würden durch die Reduzierung von nicht-sportlichen Inhalten, einschließlich der Entlassungen, erzielt.

Für das am 31. Dezember endende Quartal meldete Disney laut Daten von Refinitiv einen bereinigten Gewinn je Aktie von 99 Cent, was über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 78 Cent liegt. Der Nettogewinn belief sich auf 1,279 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 1,429 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz erreichte 23,512 Milliarden US-Dollar und lag damit vor den Schätzungen der Wall Street von 23,4 Milliarden US-Dollar.

Die Umstrukturierung markiert ein neues Kapitel in der Führung von Iger, dessen erste Amtszeit als CEO 2005 begann. Er stärkte Disney mit einer Liste mächtiger Unterhaltungsmarken und erwarb Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment und Lucasfilm.

Bob Iger trat 2020 als CEO von Disney zurück, kehrte aber im November letzten Jahres in die Rolle zurück. Er ist am 16. Dezember 2019 in Los Angeles abgebildet. (Phil McCarten/Reuters)

Ein Jahrzehnt später positionierte Iger das Unternehmen neu, um von der Streaming-Revolution zu profitieren, erwarb 2019 die Film- und Fernsehanlagen von 21st Century Fox und startete im Herbst den Streaming-Dienst Disney+.

Iger trat 2020 als CEO zurück, kehrte aber im November 2022 in die Rolle zurück.

Jetzt wird Iger versuchen, das Streaming-Geschäft von Disney auf einen Weg zu Wachstum und Rentabilität zu bringen. Die neue Struktur erfüllt auch Igers Versprechen, die Entscheidungsfindung den kreativen Leitern des Unternehmens zurückzugeben, die bestimmen, welche Filme und Serien produziert werden und wie die Inhalte vertrieben und vermarktet werden.