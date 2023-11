Disney beabsichtigt, Comcast aus dem Streaming-Joint-Venture Hulu zu kaufen

Disney hat zugestimmt, die 33 Prozent an Hulu, die es nicht besitzt, vom Rivalen Comcast zu erwerben und damit den Startschuss für die voraussichtlich hitzigen Verhandlungen zwischen den Mediengiganten über die Bewertung des beliebten US-Streaming-Dienstes zu geben.

In einer Erklärung vom Mittwoch erklärte Disney, dass es bereit sei, bis zum 1. Dezember 8,6 Milliarden US-Dollar für die verbleibende Beteiligung zu zahlen, wodurch Hulu einen Wert von 27,5 Milliarden US-Dollar hätte. Aber das wird voraussichtlich nur der Boden für die bevorstehenden Verhandlungen über die Bewertung von Hulu sein. Disney geht davon aus, dass die Bewertung im Jahr 2024 abgeschlossen sein wird.

Comcast-Chef Brian Roberts sagte kürzlich, er glaube, dass Hulu einen Wert von 60 Milliarden US-Dollar habe.

Die Frage, was Hulu kosten wird, stellt sich, da Bob Iger, CEO von Disney, unter Druck steht, die Ausgaben zu kürzen. Wie die Financial Times berichtete, hat der aktivistische Investor Nelson Peltz kürzlich seinen Anteil am Unterhaltungsriesen aufgestockt und will sich um Sitze im Vorstand drängen. Wenn Disney 8,6 Milliarden US-Dollar an Comcast zahlen würde, hätte Disney rund 3 Milliarden US-Dollar an Barmitteln zur Verfügung, sodass eine deutliche Aufwärtskorrektur der Bewertung von Hulu die Bilanz des Unternehmens belasten könnte.

Hulu, Heimat von Shows wie Nur Morde im Gebäude Und Der Bär, befindet sich seit 2019 in der Schwebe, als Disney seinen Anteil durch die Blockbuster-Übernahme von 21st Century Fox auf 67 Prozent erhöhte.

Comcast sagte in einer Erklärung: „Wir freuen uns auf den Bewertungsprozess und die Bestimmung des fairen Marktwerts von Hulu, der unserer Meinung nach den außergewöhnlichen Wert des Unternehmens widerspiegeln wird.“

Roberts hat Hulu als „Kapital des Königsmachers“ beschrieben. Comcast hat die Verhandlungen mit Disney als „einvernehmlich“ beschrieben, obwohl Analysten sagen, dass die beiden Unternehmen voraussichtlich sehr unterschiedliche Schätzungen über den Wert von Hulu haben werden.

„Ich denke, wenn man das alles so verkaufen würde, wie es ist, gäbe es eine Reihe von Bietern, die tatsächlich alle Inhalte und die gesamte Bündelung von Hulu kaufen würden“, sagte Roberts im September auf einer Goldman-Sachs-Konferenz. Laut Disneys jüngstem Gewinnbericht hat Hulu etwa 48 Millionen Abonnenten.

Die gemeinsame Eigentümerstruktur von Hulu hat zu einer unruhigen, jahrelangen Saga zwischen Disney und Comcast geführt, die miteinander um Abonnenten ihrer eigenen Streaming-Dienste konkurrieren.

Iger, der letztes Jahr zu Disney zurückgekehrt war, in der Hoffnung, das Schicksal zu ändern, äußerte erst im Februar die Ansicht, dass Hulu für sein Unternehmen nicht wesentlich sei, und bezeichnete das Programm als „undifferenziert“. Später machte er jedoch einen Rückzieher und sagte, er plane, an Hulu festzuhalten und es in den Streaming-Dienst Disney+ zu integrieren.

Peltz, der milliardenschwere Gründer der Aktivistenfirma Trian Partners, hat kürzlich seinen Disney-Anteil auf einen Wert von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar erhöht und ist damit einer der größten Anteilseigner der Gruppe, berichtete die FT.

Die Disney-Aktien sind in diesem Jahr um 6,7 Prozent gefallen und blieben damit hinter dem breiteren Aktienmarkt zurück. Sie waren am Mittwoch kaum verändert.