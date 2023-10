Wie kam es, dass die Lionesses nur wenige Tage nach dem Sieg über Belgien in einer der besseren Leistungen Englands in Leuven mit 2:3 verloren – und ist das ein Hinweis auf größere Probleme?

In einem turbulenten Spiel in Belgien brachte Laura De Neves Freistoß die Red Flames in Führung. Doch zwei schnelle Tore von Lucy Bronze und Fran Kirby – die bei ihrem ersten Länderspielstart seit über einem Jahr erzielten – brachten England in Führung.

Tessa Wullaert erzielte dann zwei Tore – einmal am Ende der ersten Halbzeit und erneut per Elfmeter nach einem Handspiel von Georgia Stanway – und bescherte Belgien einen berühmten Sieg.

Dadurch sind Englands Hoffnungen, das Finale der Nations League – und die Olympischen Spiele 2024 – zu erreichen, umso schwieriger geworden, da die Lionesses nun Dritter in der Gruppe A1 sind.

Aber wie kam es für Sarina Wiegmans Mannschaft vom 1:0-Sieg in Leicester am Freitag zu einer düsteren 2:3-Niederlage vier Tage später gegen denselben Gegner?

Was ist mit Englands Verteidigung passiert?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Die englische Torhüterin Mary Earps sagt, die Mannschaft sei „bitter enttäuscht“ von ihrer Leistung bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien in der Women’s Nations League.



Während des größten Teils von Wiegmans Amtszeit konnte Englands Verteidigung kaum durchbrochen werden. Auf dem Weg zum EM-Titel 2022 kassierten sie nur zwei Gegentore gegen Spanien und Deutschland.

Tatsächlich fällt es den Lionesses erst seit dem WM-Viertelfinale schwer, Tore zu schießen – und das, obwohl sie einen der weltbesten Torhüter zwischen den Pfosten haben.

Seit dem Spiel gegen Kolumbien blieb England in sieben Spielen nur einmal ohne Gegentor. In Belgien kassierten sie am Dienstag erstmals unter Wiegman drei Gegentore in einem Spiel.

Einige verweisen vielleicht auf die jüngsten Veränderungen in der Defensive – die Lionesses wechselten Mitte der Weltmeisterschaft zu einer Dreierkette, was ihr Angriffsspiel unterstützte, aber auf der anderen Seite nicht immer für die nötige Stabilität sorgte. Seitdem ist es ein Wechsel zwischen einer Drei und einer Vier.

Niamh Charles ist nach ihrem guten Saisonstart bei Chelsea kürzlich auch als Linksverteidigerin eingesetzt worden, obwohl England auf der Position des Außenverteidigers wohl zeitweise Probleme hat.

Obwohl die Außenverteidiger normalerweise viel Ballbesitz haben, drängen sie weiter nach oben und lassen England in der Verteidigung ungeschützt. Das war bei Wullaerts erstem Tor klar, da Charles und Bronze nicht mehr in der Lage waren, viel zu helfen.

Den beiden Innenverteidigern nützt es dann nichts, vor allem nicht, wenn man es mit einer Mannschaft zu tun hat, die sich im Gegenangriff als blitzschnell erwies, wie es bei Belgien der Fall ist. „Sie spielen kein Ballbesitzspiel, sobald sie gewinnen, sind sie weg“, sagte Wiegman ITV Sport.

Natürlich helfen auch schlechte Pässe im Mittelfeld nicht gerade dabei, aber England schien nicht auf den Angriff der Red Flames vorbereitet zu sein, obwohl es erst wenige Tage zuvor gegen dieselbe Mannschaft gespielt hatte.

Es werden weiterhin Fragen zur Verteidigung der Lionesses gestellt, die seit einiger Zeit nicht mehr überzeugend wirkt. Vielleicht erzwingt dies nach einer ihrer schwersten Niederlagen unter Wiegman einen Wandel oder bietet den Spielern zumindest die Chance, über ihre eigenen Leistungen nachzudenken und sie zu verbessern.

In Leuven ist es kein Problem, Chancen zu erspielen – jetzt kommt es darauf an, sie zu verwerten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Anton Toloui von Sky Sports analysiert die 2:3-Niederlage der Lionesses gegen Belgien in der Women’s Nations League.



Aus der Reaktion der Spieler und des Managements ging klar hervor, dass sie wussten, was Englands Angriffsleistung in Leuven fehlte.

„Wir hätten ein paar Chancen gehabt, das Spiel zu beenden, wenn wir etwas klinischer gewesen wären“, sagte Lucy Bronze gegenüber ITV4. „Im letzten Drittel mussten wir es besser machen“, fügte Wiegman hinzu.

Alessia Russo, Kirby und Rachel Daly werden alle auf verpasste Chancen zurückblicken, die für die Hoffnungen der Lionesses‘ Nations League ein ganz anderes Bild hätten zeichnen können.

Darüber hinaus hatten die Engländer, selbst wenn sie Nicky Evrard nicht auf die Probe stellten, zu anderen Zeiten viel Ballbesitz in den Angriffsbereichen, wurden aber durch einen überzogenen letzten Pass oder einen schlechten Pass in den Strafraum im Stich gelassen.

England muss besser werden – und Russo wird einen Großteil der Verantwortung tragen. Sie stand in drei der vier Nations-League-Spiele der Lionesses in der Startelf, erzielte aber nur ein einziges Tor und verpasste in Belgien vor der Halbzeit einen Sitter.

Ist es an der Zeit, nach einer Alternative zu suchen, um die Führung zu übernehmen? Daly war letzte Saison der beste Torschütze der WSL und hat in dieser Saison trotz des schwierigen Starts zwei Tore für Villa erzielt.

Sie muss das Gefühl haben, dass sie einen Einstiegsplatz in der Mitte wert ist, eine Chance, die ihr seit Juli nicht mehr geboten wurde.

Das einzig Positive für England und Wiegman ist, dass England wieder Chancen schafft. Aber bis sie anfangen, sie wegzuräumen, ist das kein Trost.

Hatte Greenwoods Verletzung schädliche Auswirkungen?

Bild:

Alex Greenwood musste nach einem Zusammenstoß mit den Köpfen 13 Minuten lang auf dem Platz behandelt werden





In vielerlei Hinsicht ja. Nicht wegen des Vorfalls selbst, auch wenn es die Spielerinnen sicherlich getroffen hat, als ihre Teamkameradin und Freundin vom Bett getragen wurde, aber ihre defensiven Qualitäten wurden schmerzlich vermisst.

Greenwood war einer der besten Spieler Englands bei einer für andere Kadermitglieder manchmal enttäuschenden Weltmeisterschaft. Obwohl Englands Verteidigung in den letzten Spielen Probleme hatte, ist es beruhigend zu wissen, dass Greenwood da ist, um einen entscheidenden Einfluss zu haben.

Vielleicht wurde dies am besten durch zwei Chancen für Wullaert in der ersten Halbzeit demonstriert. Innerhalb von sechs Minuten setzte sich der belgische Kapitän nach einem schlampigen Pass im Mittelfeld durch. Allerdings fiel Greenwood einfach zurück, um Wullaert im Abseits zu spielen, und die Flagge ging schließlich hoch.

Als Wullaert später den Ausgleich für Belgien erzielte, kamen weder Millie Bright noch Jess Carter an den Stürmer heran. Obwohl auch die Positionierung anders gewesen wäre, fehlten Greenwoods taktisches Denken und seine defensiven Fähigkeiten in diesem Moment sicherlich.

Ihre Fähigkeiten am Ball und die daraus resultierenden Fehler, die sie in ihrer Abwesenheit machte, waren auch ein großer Teil des Niedergangs der Lionesses, wobei Lucy Bronze gegenüber ITV Sport sagte: „Alex, der aussteigen musste, obwohl sie eine unserer wichtigsten Ballspielerinnen ist, hat nicht geholfen, aber.“ Ähnliches passierte gegen Holland, als wir den Ball zu leicht verschenkten.

Hoffentlich erholt sich Greenwood gut von ihrer Gehirnerschütterung und steht für Englands wichtige letzte Nations-League-Spiele im Dezember zur Verfügung. Es ist klar, dass sie sonst schmerzlich vermisst wird.

Stanway-Kämpfe behindern England

Bild:

Georgia Stanway hatte in Leuven einen harten Abend und vergab den Elfmeter, der Belgien den späten Sieg über die Lionesses bescherte





Für Georgia Stanway war es eine Nacht zum Vergessen. Ihre schlechten Pässe im Mittelfeld ließen Wullaert zweimal durchkommen – das zweite Mal führte sie zum Ausgleich für Belgien – und ihr Handspiel bescherte den Red Flames einen späten Elfmeter für den Siegtreffer.

Auch von Stanway gab es wenig Protest – sie wusste, dass sie ihren Arm nicht früh genug aus dem Weg geschoben hatte.

Während viele Spieler gegen Belgien Probleme hatten, führten Stanways Fehler wohl zu den entscheidenden Momenten. Es besteht kein Zweifel an ihren Fähigkeiten und sie hat sich in wichtigen Spielen für England stark gemacht, aber das Mittelfeld des FC Bayern München muss das Gefühl gehabt haben, dass am Dienstag alles gegen sie gelaufen ist – und das war oft der Fall.

Nach dem Spiel sprach Wiegman über die Mannschaft insgesamt ITV Sport: „Wir müssen dicht sein, vor allem im Aufbau und in der Gestaltung. In Momenten, in denen wir nicht damit rechnen, den Ball zu verlieren – waren wir heute nicht gut genug darin, ihn zu behalten, und das ist eine harte Lektion für uns.“

Stanway wird zweifellos aus ihrer Erfahrung in Belgien lernen und spiegelt insgesamt wider, wo sich England insgesamt verbessern muss. Auch hier gibt es für die Lionesses jede Menge Anlass zum Nachdenken vor der nächsten Länderspielpause.