„Disenchanted“-Rezension: Amy Adams blättert die Seite im Märchenbuch einer Prinzessin um, das auf Disney+ endet

„Disenchanted“ stellt die existenzielle Frage: „Was kommt nach ‚Happily Ever After?‘“, was natürlich eine Fortsetzung ist … nur (weil es 15 Jahre später ist) zum Streamen. Amy Adams schlüpft flink zurück in die Rolle einer animierten Prinzessin, die versucht, sich an die Live-Action-Welt anzupassen, in einem Epilog zu „Enchanted“, der magische Momente enthält, ohne die Prämisse vollständig zu erfüllen.

Wie im Bilderbuch erzählt, ließ sich Adams‘ Prinzessin Giselle mit ihrem unerwarteten Prinzen, dem alleinerziehenden Vater Robert (Patrick Dempsey), nieder und bekam ein Baby mit ihm. Doch das Leben im fantastischen Andalasien ließ sie schlecht auf die Monotonie und Plackerei des Ehelebens vorbereitet zurück, was sie veranlasste, nach einem Mittel zu suchen, um ihre eintönige Realität aufzurütteln.

Die HBO- oder Hulu-Version dieser Krise hätte sicherlich einen dunkleren und härteren Rand, aber da es sich um Disney+ handelt, greift Giselle die Idee auf, die ganze Familie in die Vororte zu verlegen, einen scheinbar idyllischen Ort namens Monroeville, der auf den Werbetafeln gut aussah . Die Entscheidung hinterlässt jedoch für Robert einen lausigen Arbeitsweg und Giselles jugendliche Stieftochter Morgan (Gabriella Baldacchino), die sich verdrängt und mürrisch fühlt und gezwungen ist, „das Königreich New York“ hinter sich zu lassen.

Die Bitterkeit und Anspannung zu Hause passt nicht gut zu Giselle, die verzweifelt genug ist, um ein wenig Magie anzuwenden, die genau in den Korb „Pass auf, was du dir wünschst“ fällt. In seiner inspiriertesten Blüte kommt der große Rückschlag von der Formalität, dass Giselle eine Stiefmutter ist, eine Klasse von Familienmitgliedern, die sich in animierten Märchen traditionell nicht gut entwickelt hat.

Der anfängliche Kick, der „Enchanted“ belebt, fühlt sich in diesem Zusammenhang vielleicht unvermeidlich etwas zahlreich an, was mit all dem Singen der städtischen Flora und Fauna zusammenhängt. Was diese Songs angeht, sind alle in bester Stimmung – einschließlich Idina Menzel, die gerade lange genug hereinschaut, um ihren Broadway-Gürtel zu dem zu verleihen, was eindeutig als Showstopp-Melodie des Films gedacht ist, und vielleicht ein paar zusätzliche Kopien des Soundtracks zu bewegen.

Obwohl die Songs mit freundlicher Genehmigung des Komponisten Alan Menken und des Texters Stephen Schwartz stammen – eine Oscar-nominierte Combo für das Original – ist die Musik dieses Mal lebhaft, aber weniger einprägsam. In ähnlicher Weise fühlt sich die Nebenbesetzung abwechselnd unter- und überstrapaziert, wobei James Marsden seine Rolle als ahnungsloser Prinz wieder aufnimmt und Maya Rudolph die lokale Bienenkönigin der Vororte darstellt, die ein energisches Duett mit Adams aufführen darf.

Unter der Regie von Adam Shankman (der Regie bei dem Musical „Hairspray“ führte, in dem zufälligerweise im selben Jahr „Enchanted“ herauskam) spielt der Film wieder geschickt mit märchenhaften Konventionen, ohne dabei viel Zuwachs, von Giselle oder anderen, in den Film zu spiegeln dazwischenliegende Jahre. Wenn es Raum gab, die Mythologie kreativ voranzutreiben, entschied sich „Disenchanted“ lediglich dafür, sie zu recyceln.

Zugegeben, diese Formel war gut für Disney+, das einen Großteil seiner Programmstrategie auf die gemütliche Vertrautheit aufgebaut hat, die mit der Wiederbelebung älterer Objekte in Serien- oder Filmform verbunden ist, darunter „Der Weihnachtsmann“, „Hocus Pocus“ und bald „ Weide.“

„Ich singe nie mehr das richtige Lied“, murmelt Giselle an einer Stelle traurig, bevor die Geschichte richtig Fahrt aufnimmt.

Das zu sagen, wäre sicherlich eine zu harte Bewertung von „Disenchanted“, aber es ist fair anzumerken, dass die Fortsetzung im Vergleich zu ihrem zu Recht bewunderten Vorgänger nicht annähernd so viele hohe Töne trifft.

„Disenchanted“ startet am 18. November auf Disney+.