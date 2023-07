Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für CNNs „Eat, But Better: Mediterranean Style“ an. Unser achtteiliger Leitfaden zeigt Ihnen einen köstlichen, von Experten unterstützten Ernährungsstil, der Ihre Gesundheit ein Leben lang fördert.





CNN

—



Laut der Environmental Working Group, einer gemeinnützigen Umweltgesundheitsorganisation, gehören Blaubeeren, die von Ernährungswissenschaftlern wegen ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften geliebt werden, zu den ballaststoffreichen grünen Bohnen in das diesjährige „Dirty Dozen“ anorganischer Produkte mit den meisten Pestiziden.

Im Shopper’s Guide to Pesticides in Produce 2023 analysierten Forscher Testdaten zu 46.569 Proben von 46 Obst- und Gemüsesorten, die vom US-Landwirtschaftsministerium durchgeführt wurden. Jedes Jahr wird eine rotierende Liste von Produkten von USDA-Mitarbeitern getestet, die Obst und Gemüse wie Verbraucher waschen, schälen oder schrubben, bevor die Lebensmittel auf 251 verschiedene Pestizide untersucht werden.

Wie im Jahr 2022 belegen Erdbeeren und Spinat weiterhin die ersten beiden Plätze im Dirty Dozen, gefolgt von drei Gemüsesorten – Grünkohl, Kohl und Senf. Als nächstes wurden Pfirsiche, Birnen, Nektarinen, Äpfel, Weintrauben, Paprika und Peperoni sowie Kirschen aufgeführt. Blaubeeren und grüne Bohnen belegten den 11. und 12. Platz auf der Liste.

In den zwölf Lebensmitteln seien insgesamt 210 Pestizide gefunden worden, heißt es in dem Bericht. Grünkohl, Kohl und Senfgrün enthielten die größte Anzahl verschiedener Pestizide – 103 Arten –, gefolgt von Peperoni und Paprika mit 101.

Schmutziges Dutzend 2023

2023 Dirty Dozen (am stärksten bis am wenigsten kontaminiert) Erdbeeren Spinat Grünkohl, Kohl und Senfgrün Pfirsiche Birnen Nektarinen Äpfel Trauben Paprika und Peperoni Kirschen Blaubeeren Grüne Bohnen

„Einige Tests des USDA zeigen Spuren von Pestiziden, die von der Environmental Protection Agency längst verboten wurden. Es bedarf einer viel strengeren bundesstaatlichen Regulierung und Überwachung dieser Chemikalien“, heißt es in dem Bericht.

„Pestizide sind von Natur aus giftig“, sagte Jane Houlihan, ehemalige Senior-Vizepräsidentin für Forschung bei der EWG. Sie war an dem Bericht nicht beteiligt.

„Sie sollen lebenden Organismen schaden, und diese inhärente Toxizität hat Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern, einschließlich eines potenziellen Risikos für Hormonstörungen, Krebs und Schäden am sich entwickelnden Gehirn und Nervensystem“, sagte Houlihan, der jetzt Forschungsdirektor für Healthy Babies ist , Bright Futures, eine Organisation, die sich der Reduzierung der Belastung von Babys durch neurotoxische Chemikalien widmet.

Es gibt jedoch gute Nachrichten. Besorgte Verbraucher können erwägen, konventionell angebautes Gemüse und Obst aus der Clean 15-Liste der EWG zu wählen, einer Liste von Nutzpflanzen, die den niedrigsten Pestizidgehalt aufweisen, heißt es in dem Bericht. Fast 65 % der Lebensmittel auf der Liste enthielten keine nachweisbaren Mengen an Pestiziden.

2023 Sauber 15

2023 Sauberkeit 15 (am wenigsten bis am stärksten kontaminiert) Avocados Mais Ananas Zwiebeln Papaya Gefrorene Erbsen Spargel Honigmelone Kiwi Kohl Pilze Mangos Süßkartoffeln Wassermelone Möhren

Auch in diesem Jahr standen Avocados wieder ganz oben auf der Liste der am wenigsten kontaminierten Produkte des Jahres 2023, gefolgt von Zuckermais auf dem zweiten Platz. Den Rest der Liste bildeten Ananas, Zwiebeln und Papaya, gefrorene Erbsen, Spargel, Honigmelone, Kiwi, Kohl, Pilze, Mangos, Süßkartoffeln, Wassermelone und Karotten.

Experten sagen, dass es während der Schwangerschaft und während der gesamten Kindheit besonders wichtig ist, einer Vielzahl von Lebensmitteln ohne Pestizide ausgesetzt zu sein. Sich entwickelnde Kinder benötigen die kombinierten Nährstoffe, sind aber auch stärker von Schadstoffen wie Pestiziden betroffen.

„Die Exposition gegenüber Pestiziden während der Schwangerschaft kann zu einem erhöhten Risiko für Geburtsfehler, niedriges Geburtsgewicht und den Tod des Fötus führen“, stellte die American Academy of Pediatrics fest. „Exposition in der Kindheit wurde mit Aufmerksamkeits- und Lernproblemen sowie Krebs in Verbindung gebracht.“

Der AAP empfiehlt Eltern und Betreuer Konsultieren Sie den Einkaufsführer, wenn Sie sich Sorgen darüber machen, dass Ihr Kind Pestiziden ausgesetzt sein könnte.

Houlihan, Direktor von Healthy Babies bei Bright Futures, stimmte zu: „Jede Entscheidung, Pestizide in der Ernährung zu reduzieren, ist eine gute Entscheidung für ein Kind.“

Dem Bericht zufolge wiesen fast 90 % der Blaubeer- und grünen Bohnenproben besorgniserregende Ergebnisse auf.

Dem Bericht zufolge enthielten die Proben im Jahr 2016, als grüne Bohnen das letzte Mal untersucht wurden, 51 verschiedene Pestizide. Bei der letzten Testrunde wurden 84 verschiedene Schädlingsvernichter gefunden, und 6 % der Proben wurden positiv auf Acephat getestet, ein Insektizid, dessen Verwendung in dem Gemüse 2011 von der EPA verboten wurde.

„Eine Probe anorganischer grüner Bohnen enthielt einen Acephatgehalt, der 500-mal höher war als der von der EPA festgelegte Grenzwert“, sagte Alexis Temkin, ein leitender Toxikologe bei der EWG mit Fachkenntnissen in giftigen Chemikalien und Pestiziden.

Beim letzten Test im Jahr 2014 enthielten Blaubeeren über 50 verschiedene Pestizide. Bei Tests in den Jahren 2020 und 2021 wurden 54 verschiedene Pestizide festgestellt – etwa die gleiche Menge. Zwei Insektizide, Phosmet und Malathion, wurden in fast 10 % der Blaubeerproben gefunden, obwohl die Konzentrationen im letzten Jahrzehnt zurückgingen.

Acephat, Phosmet und Malathion sind Organophosphate, die nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten die normale Funktion des Nervensystems beeinträchtigen.

Eine hohe Dosis dieser Chemikalien kann Atembeschwerden, Übelkeit, eine niedrigere Herzfrequenz, Erbrechen, Schwäche, Lähmungen und Krampfanfälle verursachen, so die CDC. Wenn Menschen über einen längeren Zeitraum kleineren Mengen ausgesetzt werden, können sie sich „müde oder schwach, gereizt, deprimiert oder vergesslich fühlen“.

Warum sind die Konzentrationen mancher Pestizide heute höher als früher?

„Seit Anfang der 90er Jahre, als das Gesetz zum Schutz der Lebensmittelqualität in Kraft trat, ist bei einigen Pestiziden ein Rückgang zu verzeichnen“, sagte Temkin. „Aber wir sehen auch eine Zunahme anderer Pestizide, die an ihrer Stelle ersetzt wurden und möglicherweise nicht sicherer sind. Deshalb gibt es Bestrebungen, den Pestizideinsatz insgesamt zu reduzieren.“

Chris Novak, Präsident und CEO von CropLife America, einem Branchenverband, sagte gegenüber CNN, der Bericht habe die USDA-Daten „vorsätzlich falsch dargestellt“.

„Landwirte setzen Pestizide ein, um Insekten und Pilzkrankheiten zu bekämpfen, die die Gesundheit und Sicherheit von Obst und Gemüse gefährden“, sagte Novak per E-Mail. „Fehlinformationen über Pestizide und verschiedene Anbaumethoden führen zu Zögern und Verwirrung, was dazu führt, dass viele Verbraucher sich dafür entscheiden, ganz auf frische Produkte zu verzichten.“

Das Institute of Food Technologists, ein Branchenverband, sagte gegenüber CNN, dass der Schwerpunkt auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für Pestizide gelegt werden sollte, die durch einen umfassenden wissenschaftlichen Konsens festgelegt wurden.

„Wir sind uns alle einig, dass die Pestizidrückstände im besten Fall so nahe wie möglich bei Null liegen würden und dass weiterhin wissenschaftlich fundierte Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Pestizidrückstände weiter zu reduzieren“, sagte Bryan Hitchcock, Chief Science and Technology Officer des IFT.

Viele Obst- und Gemüsesorten mit einem höheren Pestizidgehalt sind für eine ausgewogene Ernährung von entscheidender Bedeutung. Geben Sie sie also nicht auf, sagen Experten. Vermeiden Sie stattdessen die meisten Pestizide, indem Sie sich dafür entscheiden, Bio-Versionen der am stärksten kontaminierten Pflanzen zu essen. Obwohl Bio-Lebensmittel nicht nährstoffreicher seien, weisen die meisten kaum oder gar keine Pestizidrückstände auf, sagte Temkin.

„Wenn eine Person auf eine Bio-Ernährung umstellt, sinkt der Pestizidgehalt im Urin schnell“, sagte Temkin gegenüber CNN. „Wir sehen es immer wieder.“

Wenn Bio nicht verfügbar oder zu teuer ist, „würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Haut zu schälen und gründlich mit Wasser zu waschen“, sagte Temkin. „Vermeiden Sie Waschmittel oder andere beworbene Artikel. Durch Spülen mit Wasser wird der Pestizidgehalt gesenkt.“

Zu den weiteren Tipps der US-amerikanischen Food and Drug Administration zum Waschen von Produkten gehören: