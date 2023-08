Drei Gegentore, zwei Platzverweise und eine krasse Fehlentscheidung: Der 1. FC Kaiserslautern hatte am 2. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison kein Glück auf seiner Seite. Der Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 musste eine 0:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen und ist in dieser Saison weiterhin ohne Punkt. Was Trainer Dirk Schuster nach dem Spiel im Ruhrgebiet noch mehr ärgerte, war die Leistung des Schiedsrichters. Kurz nach Abpfiff wählte der 55-Jährige beim Pay-TV-Sender drastische Worte Himmel.

Noch mehr als die Platzverweise gegen sein Team ärgerte sich Schuster über eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Harm Osmers kurz vor dem 0:2 aus Lauterer Sicht. Kurz vor dem Gegentreffer von Kenan Karaman in der 70. Minute hätte Kaiserslautern einen Eckstoß bekommen müssen, wie die TV-Bilder zeigten. Stattdessen gab es einen Freistoß, der später zum Schalke-Tor führte. Für Schuster ein Unding: „Das musst du mir gar nicht zeigen“, flüsterte der Lautern-Trainer HimmelModerator Stefan Hempel war bei seiner Moderation eine Fehlentscheidung. „Ein Blinder kann das sehen. Ich will das nicht sehen.“

Kurz vor der Fehlentscheidung: Der 1. FC Kaiserslautern schnuppert an der Bilanz

Bitter für Kaiserslautern, das zu diesem Zeitpunkt nach der Roten Karte für Torwart Andreas Luthe (39.) und der Ampelkarte für Boris Tomiak (57.) zweimal in Unterzahl war. Auch nach dem Platzverweis habe seine Mannschaft „taktisch diszipliniert weiter gegen den Ball gearbeitet und versucht, den Ball zu stechen“, sagte Schuster. Kurz bevor der Schiedsrichter in Schwierigkeiten geriet, hatte Jan Elvedi mit einem Kopfball sogar die große Chance, den überraschenden Ausgleich zu erzielen (68.). Schalke wirkte in der Überzahlphase leicht überfordert.

Am Ende blieb Kaiserslautern eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli erneut ohne Torerfolg. Das Schuster-Team ist Tabellenletzter. Eine Tatsache, die den Trainer „nervt“ – wie die Fehlentscheidung.