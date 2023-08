Bei der letzten großen öffentlichen Ehrung seiner herausragenden Basketballkarriere musste sich Dirk Nowitzki kurz auf der Bühne sammeln. Im blauen Anzug mit Einstecktuch und Krawatte machte der 45-jährige Würzburger bei seiner Rede über die Aufnahme in die Hall of Fame seines Sports am Samstagabend (Ortszeit) Witze und verpasste alten Teamkollegen der Dallas Seitenhiebe Außenseiter. Als seine Eltern an der Reihe waren, wurde der vielleicht größte deutsche Sportler emotional und vergoss Tränen.

„Was du für mich getan hast, werde ich für den Rest meines Lebens nie vergessen, und wenn ich nur halb so ein guter Vater für mich bin, wie deine Eltern es waren, dann werde ich glücklich sein“, sagte Nowitzki unter großem Applaus der Gäste in seiner ansonsten englischen Rede auf Deutsch.

Dirk Nowitzki ist der erste Deutsche in der Hall of Fame

Seine Frau Jessica, die Kinder Malaika, Max und Morris, die Eltern Jörg-Werner und Helga, Schwester Silke und Mentor und Trainer Holger Geschwindner waren alle dabei, als er in Springfield, Massachusetts, die höchstmögliche Auszeichnung für seine Karriere erhielt und als erster Deutscher aufgenommen wurde in die Naismith Hall of Fame aufgenommen. „In der Hall of Fame zu sein bedeutet mir alles“, sagte Nowitzki zu Beginn seiner 15-minütigen Rede.

Er ist der einzige Profi in der NBA-Geschichte, der während seiner 21 Jahre in der Liga nur für ein Team, die Dallas Mavericks, gespielt hat. Er führte die Texans 2011 zu ihrer ersten und einzigen Meisterschaft, wurde als erster Europäer zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt und ist die Nummer sechs aller Zeiten. Tiefe Spuren hinterließ er aber auch wegen seiner gefährlichsten Waffe, die jeder Fan und jeder aktuelle Basketball-Profi mit ihm verbindet: der einbeinige Rückwärtswurf, zu Deutsch: der einbeinige Fadeaway.

Die Statue vor der Mavericks‘ Hall in Dallas zeigt ihn in dieser Pose und war die vorletzte der zahlreichen großen Ehrungen, die Nowitzki seit seinem Rücktritt vor vier Jahren zuteil wurde. Die deutsche Nationalmannschaft (14) und die Mavericks (41) vergeben seine jeweiligen Trikotnummern nicht mehr, in Dallas ist eine Straße nach ihm benannt.

Die Mavericks würdigten Nowitzki erneut mit einem emotionalen Video. „Dirk ist der Beweis dafür, dass sich harte Arbeit auszahlt“, sagte Clubbesitzer Mark Cuban. „Niemand vor Ihnen hat seine Familie, den Verein und die Stadt Dallas so vertreten wie Sie. Sie sind ein wahrer Hall of Famer.“

Dirk Nowitzki: Aufnahme in die Hall of Fame „beendet diesen Lebensabschnitt“

Mit der Aufnahme in die Hall of Fame endete nun ein ganzes Kapitel in Nowitzkis Leben. „Es gibt nichts anderes, was in einer Basketballkarriere kommen kann“, sagte er am Tag vor der Zeremonie an der Ostküste der Vereinigten Staaten. „Die Hall of Fame ist der Gipfel des Berges, sie beendet diesen Abschnitt meines Lebens.“

Seine ehemaligen Teamkollegen Steve Nash und Jason Kidd standen mit ihm auf der Bühne und mussten sich nach viel Lob auch noch einen Scherz gefallen lassen. „Ich hätte gerne mit beiden auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität gespielt, aber ich musste mit dem arbeiten, was sie mir geben konnten“, sagte Nowitzki unter großem Gelächter des Publikums.

Auch die anderen Preisträger brachten viel Humor in ihre Reden. Tony Parker als erster Franzose und Pau Gasol als erster Spanier in der Hall of Fame scherzten ebenso wie der oft mürrische Trainer Gregg Popovich von den San Antonio Spurs und Dwayne Wade, der mit den Miami für eine der bitteren Niederlagen in Nowitzkis Karriere sorgte Hitze, als die Mavericks 2006 die Finalserie verloren.

„Es war eine Therapie für Dirk und mich“, sagte Wade mit Blick auf die gemeinsamen Termine aller Mitglieder des Jahrgangs 2023 in den vergangenen Wochen. „Wer hätte gedacht, dass wir nach all den Kämpfen im selben Team landen würden. Und das ist eines der besten Teams, in denen ich je gespielt habe.“ (dpa)