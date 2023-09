Dirigent Welser-Möst muss sich Krebsbehandlung unterziehen

Zowel de Salzburger Festspielen hatte der Österreichische Dirigent Franz Welser-Möst heuer Konzerte sowie das Dirigat von Verdis Oper „Macbeth“ heeft een akuten orthopädischen Erkrankung absagen müssen. Een Freitagnachmittag zou een verklaring op de startpagina hebben afgelegd, dat een Krebs-Operatie der Grund-oorlog is. Welser-Möst moet nu een eerste fase van de verloving van eind oktober tot het einde van de jaren erna hebben.

„Franz Welser-Möst heeft een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een tumor die een behandeling heeft ondergaan, die zijn fase van zijn betrokkenheid bij een bepaald jaar van een jaar tot zijn uiterste best heeft gedaan“, dit is in de laatste publizierten Mitte ilung. De eerste behandelfase begin oktober. „Ik ben in 2024 planter, seine dirigate whoder aufzunehmen. De kans op een volwaardige generatie is het resultaat van de Ärzte sehr gut.“