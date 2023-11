Directeur en autoaanvallers ARD en ZDF: “Fernsehen, niemand is geïnteresseerd” | Politiek

Film van groot formaat met ARD en ZDF: De filmboeken en regisseurs zijn geschikt voor de publieke omroep.

Eigen schrijven over de afhandeling van de „Tatort“ of de „Rosenheim Cops“, verantwoordelijk voor de leiding van de „Polizeiruf“ en Co. Je zult aanvallen in Einem gemeinsamen Manifest.

Der Vorwurf: Das, was man dem Publikum präsentiert, sei „uniform en ambitieslos“.

Grund: Die lange, verworrenen Entscheidungswege bij ARD en ZDF (zusammen meer zoals 25 000 Angestellte) verslechteren de kwaliteit. Er werd gezegd dat dit “de Wederzijdse Echte Dort Kapkt, wo er hingehört – insammenspiel von Redaktionen und Kreativen” was, dus de Vereniging van TV-Creatieven. Die ervaring “is verbonden, die dient samen de kleinste gemeenschap en waar niemand in geïnteresseerd is.”

Lees Sie auch

En ze zijn blij met de tekenboeken en regisseurs! Statistieken over het potentieel en de ideeën van de creatieve krachten die werden gevormd, werden in een “smal, vormend korset” gedrukt, klagen ze in dit Manifest. Ihr Appell: “Wir fordern Mut statt Denken!”

Ohhh interessant Anzeige Ohhh interessant Anzeige

ARD en ZDF begrijpen de Zeichen der Zeit niet. Met „Wagenburg-Verhalten“ hoeft u zich geen zorgen te maken over meer kritiek, er komt dus feedback.

Die Kreativen leidt tot de ontwikkeling van de Mediatheken, een citaatvrije omgeving, eerlijke evaluatie en het einde van de centralisatie van het ARD-programmabeheer van de Tochterfirma „Degeto“. Nu weten we dat de man ‚gemeenschappelijk is met de principes van de ruimdenkende aard van ons werk‘.

Jetzt wollen autoren en registratie met de verzending van uw verzendingen. Wie verzorgt de Verhandlungen? Onbekend!

Fortsetzung volgt…

(jjf)