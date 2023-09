Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine in der Verteidigung gegen Russland. Vor allem kann Selenskyj darauf zählen, dass US-Präsident Biden an seiner Seite steht. Doch im US-Kongress ist die Lage anders.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts wachsender Kriegsmüdigkeit und teils offener Ablehnung in Washington um neue Hilfen für sein Land gebeten. Der 45-Jährige traf sich am Donnerstag mit Senatoren und Vertretern im US-Kongress. Er sagte nach den Gesprächen, er sei dankbar für die Unterstützung für sein von Russland angegriffenes Land.

Die Stimmung im Kongress hat sich seit seinem letzten Besuch im vergangenen Jahr deutlich verändert. Einige Republikaner reagierten mit Widerstand auf den Ukrainer. Diese reagiert mit konkreten Anfragen nach militärischer Ausrüstung Washington. Auch ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden stand auf dem Programm.

Schon mehr als 43 Milliarden US Dollar

Selenskyj warnte die Senatoren vor den Gefahren, wenn es keine weiteren Mittel dafür gäbe Ukraine angenommen werde, sagte der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer. „Es gab einen einzigen Satz, der alles zusammenfasste, und ich zitiere ihn wörtlich: ‚Wenn wir die Hilfe nicht bekommen, werden wir den Krieg verlieren‘“, sagte Schumer laut US-Sender CNN gegenüber Reportern über Selenskyj. Sein Kollege aus dem Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, stimmte ihm zu. „Es ist wichtig, dass wir hinter der Ukraine stehen, bis der Sieg errungen ist“, sagte der Spitzendemokrat im Repräsentantenhaus.

Ende Dezember war das ukrainische Präsident war schon einmal in Washington zu Gast. Damals wurde er wie ein Held empfangen und sprach unter dem Jubel der Abgeordneten und Senatoren vor beiden Kammern des Kongresses. Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben die USA nach eigenen Angaben mehr als 43 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe für Kiew bereitgestellt – weit mehr als jedes andere Land. Hinzu kommen umfangreiche Wirtschaftshilfen.

Treffen hinter verschlossenen Türen

Doch seit Selenskyjs Besuch kurz vor Weihnachten hat sich die politische Lage in Washington verändert. Die Republikaner regieren seit Januar das US-Repräsentantenhaus und in ihren Reihen herrscht erhebliche Skepsis, ob die USA weiterhin in großem Stil Geld in einen Krieg pumpen sollten, dessen Ende nicht abzusehen ist. Und so traf Selenskyj dieses Mal Senatoren und Vertreter hinter verschlossenen Türen. Eine große Rede scheiterte. Kevin McCarthy, Vorsitzender der Republikaner im Repräsentantenhaus, machte deutlich, dass er diesen Antrag ablehnte. „Wir haben keine Zeit für ein gemeinsames Treffen“, zitierten ihn US-Medien.

Die Mehrheit der Republikaner im Kongress unterstützt die Unterstützung der Ukraine. Vor allem rechte Hardliner sind dagegen. „Die USA verschwenden Geld, das wir nicht für diesen Krieg bezahlen müssen, während die EU und andere Staats- und Regierungschefs von der Weltbühne abwesend sind“, sagte der republikanische Senator Roger Marshall. Aus diesem Grund blieb er auch dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten fern.

Hardliner gegen weitere Hilfen

Alle Augen sind vor allem auf das Repräsentantenhaus gerichtet. Anders als im Senat verfügen die Republikaner in dieser Parlamentskammer über eine Mehrheit – allerdings nur über eine knappe. Dies verleiht den Hardlinern in der Partei, die weitere Hilfen für die Ukraine ablehnen, besonders große Macht. Sie üben Druck auf ihren Vorsitzenden McCarthy aus und treiben ihn voran. Dies zeigt sich derzeit im jährlichen Streit um einen neuen Haushalt, der auch für die Ukraine wichtig ist.

In diesem Zusammenhang hatte der demokratische US-Präsident Biden vom Kongress eine neue Milliardensumme für die Ukraine gefordert. Es ist unklar, wie seinem Antrag stattgegeben wird. Bis Ende September muss ein neuer Bundeshaushalt verabschiedet werden, sonst droht ein „Shutdown“ – also ein Stillstand der Regierungsgeschäfte. Innerhalb der Republikaner tobt darüber ein erbitterter Streit – dabei geht es um verschiedene Differenzen, darunter auch um neue Hilfen für die Ukraine.

Treffen mit Präsident Biden

Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington dankte Selenskyj den USA für ihre anhaltende Unterstützung im Kampf gegen Russland. Das neue US-Militärhilfepaket sei sehr schlagkräftig und enthalte „genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen“, sagte Selenskyj nach dem Treffen mit Biden und verschiedenen Kabinettsmitgliedern im Weißen Haus. Amerika trägt auch dazu bei, die Luftverteidigung der Ukraine für den kommenden Winter zu stärken und bereitet die künftigen Streitkräfte der Ukraine darauf vor, neue Angriffe auf ihr Land zu verhindern. Selenskyj betonte, dass er den USA nicht nur für die neue Hilfe, sondern auch für deren Unterstützung an „allen 575 Kriegstagen“ dankte.

Die US-Regierung versprach Kiew während des Besuchs Selenskyjs weitere Militärhilfe. Neu zugelassen werden Waffen und Ausrüstung im Wert von 128 Millionen Dollar (rund 120 Millionen Euro) aus US-Militärbeständen, wie das Außenministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Das Pentagon wird außerdem zuvor genehmigte Waffen und Ausrüstung im Wert von 197 Millionen US-Dollar bereitstellen.

Nach Angaben des Pentagons umfasst das Paket im Gesamtwert von rund 325 Millionen US-Dollar unter anderem Artilleriemunition und Systeme zur Abwehr feindlicher Luftangriffe. Darin nicht eingerechnet sind die von Kiew aus benötigten ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern.

Nach dem Treffen mit Selenskyj kündigte Biden außerdem an, dass die ersten von den USA versprochenen M1-Abrams-Kampfpanzer nächste Woche ausgeliefert würden. Die US-Regierung kündigte im Januar an, 31 Abrams-Panzer an die Ukraine zu liefern. Im März sprach das Pentagon von einer geplanten Lieferung im Herbst.

