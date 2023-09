Steffen Seibert nimmt als Zuschauer an einer historischen Beratung des Obersten Gerichtshofs in Jerusalem teil und spricht auf seinem X-Account darüber. Die Anwesenheit des Botschafters stößt in Israel auf Kritik.

Nach Angaben eines israelischen Vertreters hat Israel in Berlin eine offizielle Beschwerde gegen den deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert, eingereicht. Grund sei Seiberts Teilnahme als Zuschauer an einer historischen Beratung des Obersten Gerichtshofs in Jerusalem am Dienstag, bestätigte der Vertreter.

Dies wird als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Israels angesehen. Die Beschwerde von Außenminister Eli Cohen wurde über den israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prosor, übermittelt. Ein Reporter des israelischen Fernsehsenders Channel 13 berichtete auf der Plattform X (ehemals Twitter) über den Vorfall.

Auch Seibert war als Zuschauer bei dem Treffen anwesend. In einem Video am

Seibert war bereits in der Vergangenheit von Israel kritisiert worden, nachdem er als Privatmann bei einer alternativen Gedenkveranstaltung für israelische und palästinensische Familien anwesend war. Sie gedachten ihrer Angehörigen, die im Konflikt auf beiden Seiten getötet worden waren. Einige ultrarechte Demonstranten störten daraufhin im Juni eine dort stattfindende Veranstaltung mit lautstarken Protesten vor der Residenz des Botschafters in Herzlia.

dpa