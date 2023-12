Diplomatie: Deutschland und Brasilien drängen auf Freihandelsabkommen

Seit mehr als 20 Jahren wird über eine der größten Freihandelszonen in Europa und Südamerika verhandelt. Auch nach einem deutsch-brasilianischen Regierungstreffen bleibt unklar, ob das klappt.

Deutschland und Brasilien drängen auf einen raschen Abschluss des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur.

„Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass das Abkommen schnell zum Abschluss kommt“, sagte Scholz nach den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Berlin. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte, er werde trotz aller Schwierigkeiten nicht aufgeben, zum Erfolg der mehr als 20-jährigen Verhandlungen beizutragen. „Ich hoffe, dass die europäische Union zeigt, dass es an einem Vertragsabschluss interessiert ist.“

Deutliche Unterschiede in Nahostkonflikt

Beim ersten Regierungstreffen beider Länder seit acht Jahren zeigten sich deutliche Differenzen in der Sicherheitspolitik – insbesondere im Gaza- und Ukraine-Krieg. Während Deutschland sich lediglich für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der islamistischen Hamas einsetzt, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen Brasilien einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand. Lula hatte Israel angesichts der bei Bombenanschlägen im Gazastreifen getöteten Kinder und Frauen sogar „terroristische Akte“ vorgeworfen.

Auf der Pressekonferenz mit Scholz wiederholte er diese Formulierung zwar nicht, übte aber scharfe Kritik an den israelischen Bombenanschlägen. Die Kanzlerin und der Präsident waren sich einig, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung des Konflikts geben müsse, also nicht nur den israelischen, sondern auch einen palästinensischen Staat.

Einwände, insbesondere aus Frankreich, dagegen Freihandelsabkommen

Im Mittelpunkt der Beratungen stand jedoch die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Eigentlich wollte Lula am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen der südamerikanischen Staatengemeinschaft die Verhandlungen über das EU-Mercosur-Abkommen abschließen, das eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Einwohnern schaffen soll. Dies ist jedoch mittlerweile mehr als fraglich, insbesondere aufgrund des Widerstands aus Frankreich und der aktuellen argentinischen Regierung. Der neue argentinische Präsident Javier Milei, der als Befürworter des Abkommens gilt, tritt am Sonntag sein Amt an.

Seit 23 Jahren laufen die Gespräche der EU mit den vier Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay über die Freihandelszone. Eine grundsätzliche Vereinbarung aus dem Jahr 2019 wird aufgrund anhaltender Bedenken – etwa hinsichtlich des Regenwaldschutzes – nicht umgesetzt.

Scholz fordert „größtmöglichen Pragmatismus“.

Scholz sagte, Brasilien und Deutschland unterstütze das Abkommen, um das enorme Potenzial in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen auszuschöpfen. Es ist notwendig, die Verhandlungen jetzt abzuschließen. „Es gibt gute Gründe dafür, dass wir die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur verbessern, indem wir ein solches Handelsabkommen herbeiführen.“ Er ist davon überzeugt, dass es im Europäischen Rat und im Europäischen Parlament eine Mehrheit dafür geben wird, sobald das Abkommen ausgehandelt ist. „Ich bitte alle Beteiligten, möglichst pragmatisch und kompromissbereit zu sein.“

Auf der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai sprach sich der französische Präsident Emmanuel Macron gegen das Abkommen aus. Dies berücksichtige nicht die Artenvielfalt und das Klima, sagte er am Samstag.

Beratungen jetzt alle zwei Jahre

An der Regierungssitzung nahmen auf deutscher Seite neun und auf brasilianischer Seite zwölf Minister teil. Es wurden mehrere Vereinbarungen zur Vertiefung der Zusammenarbeit unterzeichnet. Die Bundesregierung führt regelmäßig Regierungskonsultationen mit Ländern durch, mit denen eine besonders enge Partnerschaft besteht oder die für Deutschland von besonders großer strategischer Bedeutung sind.

Die Kabinette Deutschlands und Brasiliens trafen sich 2015 erstmals in Brasília, um ihre Beziehungen zu vertiefen. Doch unter dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der sich den Spitznamen „Tropical Trump“ einbrachte, lagen die Konsultationen jahrelang auf Eis. Nach Lulas Rückkehr an die brasilianische Führung wurde die Idee wiederbelebt. Die Beratungen finden nun alle zwei Jahre abwechselnd in Deutschland und Brasilien statt.

dpa