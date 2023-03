Die deutsche Botschafterin in de VS, Emily Haber, zit op Twitter met US-Politikern angelegt. Foto

Panzer is nicht im Supermarkt – met dieser Aussage teilt Emily Haber online tegen een US-Senator aus. Der hatte zuvor die deutsche Energie- und Verteidigungspolitik levert harde kritiek.

Die deutsche Botschafterin in de VS, Emily Haber, die op Twitter is verschenen met prominente Amerikaanse republikeinen die de Unterstützung für die von Russland angegriffene Oekraïne geliefert hebben. Lees de tweet van senatoren JD Vance – er is geschreven: “Deutschlands Verhalten in diesem Krieg ist schändlich (…).” Het is een van de manieren om Amerikanische sturing te geven aan de “idiotische” Duitse energiepolitik en de “schwache” Verteidigungspolitik subventionierten.

Daraufhin schreef Haber: “Wir sind der größte Waffenlieferant der Oekraïne in de EU. Unsere Importe von Russian Energie sind auf Null gesunken.”

Haber schreef am Montag weiter, dass Duitsland die für die Verteidigung bereitgestellten Milliarden Euro auch ausgeben. In Deutschland habe es einen “strategischen Wandel” gegeben, “fast über Nacht”. “Aber man kan keine Panzer kopen bij Costco”, schreef Haber weiter. Costco is een Amerikaanse groothandelsketen. Haber nahm mit ithrer Antwort offenbar Bezug auf die vor gut einem Jahr von Kanzler Olaf Scholz verundete “Zeitenwende”, beide van 100 Milliarden Euro for the Bundeswehr zur Verfügung gestellt sollen. Von diesem Geld wurde bislang nur ein kleinere Teil abgerufen.

Habers Antwort ließ der Republikeins Vance nicht auf sich sitzen: “Wenn Ihre Politik nicht darin dossiers hätte, sich bei der Energyversorgung von Russland abhängig zu machen and sich zwei Jahrzehnte lang vor Ihren Nato-Beiträgen zu drucken, würden Sie keine Panzer bei Aldi kaufen.” Haber warf Vance daraufhin vor, het kan niet anders dan dat er argumenten zijn die de moeite waard zijn. Der Bestseller-Autor Vance werd in november gepubliceerd voor de Amerikaanse federale staat Ohio in de Amerikaanse Senaat. Er verscheen 2016 seine Memoiren “Hillbilly-Elegy”. De bestseller kreeg een blik in een schicht, de damals van de Wahlsieg van ex-president Donald Trump met een goed verlichte hoed.

Schließliche schhaltete sich auch der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, in de Debatte en warf Haber vor, im Kongress Lobbyarbeit om de sanctie tegen de Gaspipeline Nord Stream 2 te winnen. Nadat Kremlchef Wladimir Poetin ermutigt heeft, zal een Krieg in Europa beginnen. “Sie sollten sich bi den Amerikanischen Steuerzahlern ent errors und nicht US-Senators angreifen”, schreef Grenell, der sich bereits während seiner Zeit in Deutschland im politischen Berlin kaum Freunde gemacht hatte. Trump haatte Grenell 2018 nach Berlin.

dpa