Außenministerin Baerbock hat die Entführung von Kindern aus der Ukraine eindringlich als Mittel des russischen Angriffskrieges angeklagt. Deutschland trägt eine besondere Verantwortung.

Außenminister Annalena Bärbock hat den von Wladimir Putin gegen die Ukraine begonnenen Angriffskrieg als „Urverbrechen“ bezeichnet und gefordert, alles zu tun, um den russischen Präsidenten zur Rechenschaft zu ziehen. Man erlebe, dass Putin nicht vor den Schwächsten, „den Kindern, Halt macht, sondern sie auf brutale Weise in seinen Vernichtungskrieg einbezieht“, sagte sie in New York bei der Zeremonie zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC).

Putin Baerbock warf Baerbock vor, Kinder gezielt entführen und ihrer Identität berauben zu lassen, damit ihre Eltern es möglichst schwer hätten, sie zurückzubringen. Deshalb sei es „so wichtig, gerade zum 25. Jahrestag des Internationalen Strafgerichtshofs, dass wir klar zum Ausdruck bringen, dass wir eine Lücke im Völkerrecht haben.“

Ironischerweise weist das internationale Strafrecht „im Falle des ursprünglichen Verbrechens, des Angriffskrieges“, eine Lücke auf, in der nicht alle Staats- und Regierungschefs, die Angriffskriege geführt haben, angeklagt werden können. Die Zeremonie sei „auch ein Auftrag zur Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts. Denn niemand im 21. Jahrhundert kann Angriffskriege führen und ungestraft davonkommen.“

Baerbock: Nichts zu tun wäre falsch

Baerbock sagte in ihrer Rede vor dem Hintergrund der derzeit fehlenden Mehrheiten für eine Reform des Römischen Statuts als Rechtsgrundlage des IStGH: „Wir haben die.“ Verantwortungsich zusammenzuschließen und Wege zu finden, um die Lücke bei der Verantwortlichkeit für das ursprüngliche Verbrechen zu schließen (…).“

Sie fügte hinzu: „Nichts zu tun, es nicht zu versuchen, das wäre falsch. Denn wenn wir nicht darauf reagieren, ist das die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf Aggression.“ von Russland Straflosigkeit.“ Dann werde die Welt „ein Ort sein, an dem alle Staaten in Angst vor einem größeren Nachbarn leben werden“.

Außenminister: „Deutschland trägt eine besondere Verantwortung“

Baerbock ging ausführlich auf die NS-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg ein. „Mein Land, Deutschland, hat unmenschliche Angriffskriege geführt und den grausamsten Völkermord begangen, der Millionen Menschen getötet hat“, sagte sie. „Deshalb haben wir eine besondere Verantwortung, unseren Teil dazu beizutragen, dass solche Verbrechen nie wieder passieren.“

Im März erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lvowa-Belowa wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Sie sollen für die Abschiebung ukrainischer Kinder und Minderjähriger aus den besetzten Gebieten nach Russland verantwortlich sein. Moskau spricht in diesem Zusammenhang von Evakuierungen.

Baerbock lobte den Haftbefehl des IStGH vom März 2023 gegen Putin als wichtiges Zeichen. Er „unterstreicht, dass dieser brutale Angriffskrieg in erster Linie gegen die Schwächsten geführt wird und dass die internationale Gemeinschaft besonders auf die Schwächsten, vor allem auf die Kinder, hört“.

Dieser Schritt hat dazu geführt, dass Putin nicht in ein Land gereist ist, das die Satzung des Gerichts ratifiziert hat. „Und es hat auch deutlich gemacht, dass das Völkerstrafrecht funktioniert“, sagte der Bundesaußenminister. „Frieden durch Gerechtigkeit. Das ist die Stärke, die die internationale Gemeinschaft gegen den brutalen Angriffskrieg Russlands hat“, sagte sie.

Bei einem Besuch am Sitz des Gerichts im niederländischen Den Haag hatte Baerbock bereits im Januar vorgeschlagen, dessen Rechtsgrundlage – das Römische Statut – zu ändern, damit auch der Tatbestand des Angriffskriegs uneingeschränkt verfolgt werden könne. Es sollte ausreichen, wenn der Opferstaat einer Aggression in die Zuständigkeit des Gerichts fällt. Derzeit kann nur der UN-Sicherheitsrat den Fall an das Gericht weiterleiten, da weder Russland noch die Ukraine Vertragsparteien sind. Da Russland als ständiges Mitglied jedoch ein Vetorecht im Sicherheitsrat hat, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein solcher Fall eintreten wird.

Gibt es ein Sondertribunal für Russlands Aggressionsverbrechen?

Baerbock unterstützt auch den Vorschlag, die russische Führung mittels eines Sondertribunals für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. Ein solches Gericht sollte auf ukrainischem Recht basieren.

Zu den internationalen Elementen könnten ein Standort im Ausland, internationale Richter und Staatsanwälte sowie eine unterstützende Resolution der UN-Generalversammlung gehören. Nach Angaben der Bundesregierung wird die deutsche Position von den anderen G7-Staaten und zahlreichen EU-Mitgliedern geteilt. Zur G7-Runde der wirtschaftsstarken Demokratien gehören auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien.

Ein Gipfeltreffen der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) am 22. und 24. August in Südafrika wird mit Spannung erwartet, nachdem der IStGH einen Haftbefehl gegen Putin wegen Kriegsverbrechensvorwürfen erlassen hat. Sollte Putin eintreffen, könnte er verhaftet werden.

dpa