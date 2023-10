Baerbock in Israel: Destabilisierung der Region verhindern

Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Israel, das nach den Terroranschlägen der Hamas-Islamisten unter Schock steht. Sie will ein Zeichen der Solidarität setzen – und auch mit den Deutschen ins Gespräch kommen.

Nach dem blutigen Angriff der Hamas-Islamisten auf Israel, Außenminister Annalena Baerbock Nutzen Sie internationale Krisendiplomatie, um ein Übergreifen des Konflikts auf die Region zu verhindern.

Der Grünen-Politiker setzt auf Partner und Nachbarstaaten des angegriffenen Landes. „Der Terror der Hamas „Es besteht die Gefahr, eine ganze Region zu destabilisieren“, warnte Baerbock heute vor ihrer Abreise zu einem Solidaritätsbesuch in Israel, das nach dem Hamas-Angriff mit Hunderten Toten unter Schock steht. „Es gilt jetzt zu verhindern, dass andere Akteure Öl ins Land holen.“ „Die Region schüttet es ins Feuer“, warnte Baerbock.

„Funke der Hoffnung in diesen schrecklichen Zeiten“

Wo es zuletzt vorsichtige Annäherungsschritte gab, will die islamistische Organisation Hamas einen Flächenbrand auslösen, sagte der Minister. Hintergrund ist die jüngste Annäherung Israels an Golfstaaten wie Saudi-Arabien, die in der arabischen Welt höchst umstritten ist. Es wird vermutet, dass die Hamas mit ihrem Terroranschlag diese Entwicklung gezielt sabotieren wollte.

Bei einer Diskussionsreihe in der Frauenzeitschrift „Brigitte“ gestern Abend, sagte Baerbock Berlin: „Jetzt sind alle gefragt. Israels engste Freunde, wir Europäer, wir Deutschen, die Amerikaner, aber natürlich auch unsere direkten Nachbarn“ wie Ägypten.“ Es sei ein „Fünkchen Hoffnung in dieser schrecklichen Zeit“, dass es in den vergangenen Monaten zu Annäherungen zwischen Israel und anderen Ländern, insbesondere den Golfstaaten und vor allem Saudi-Arabien, gekommen sei.

Baerbock trifft Israels Außenminister Cohen

Die Außenministerin will unter anderem ihren Amtskollegen Eli Cohen in Israel treffen. Sie werde sich mit ihren Gesprächspartnern insbesondere über Möglichkeiten der Unterstützung Israels austauschen, teilte das Auswärtige Amt mit. Auch das Schicksal der von der Hamas entführten Geiseln wird thematisiert. Thema wird auch die weitere Unterstützung derjenigen deutschen Staatsbürger sein, die Israel derzeit verlassen wollen.

Von der Leyen besucht auch Israel

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist heute zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, besucht von der Leyen Israel, „um ihre Solidarität mit den Opfern der Hamas-Terroranschläge auszudrücken“ und um sich mit der israelischen Führung zu treffen, gaben Kommission und Parlament am späten Abend bekannt. Genaue Details wurden zunächst nicht bekannt.

Kritik an Ausreiseorganisation: Warnung vor „absolutem Chaos“

In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ wies Baerbock Vorwürfe zurück, ihr Ministerium habe nicht genug dafür getan, dass die Deutschen Israel schnell verlassen könnten. Sie verwies auf die schwierige Situation vor Ort und die relativ hohe Zahl von rund 100.000 Deutschen und Doppelstaatsangehörigen in Israel. Wenn alle Ausreisewilligen aufgefordert worden wären, sich zum Flughafen zu begeben, hätte es „das absolute Chaos“ gegeben, sagte Baerbock.

Gestern gab es vier Sonderflüge der Lufthansa von Israel nach Deutschland. Dadurch seien mehr als 1.000 Menschen zurückgeholt worden, sagte Baerbock. Für heute sind vier Sonderflüge angekündigt. Auch die Bundeswehr bereitet sich darauf vor, bei Bedarf deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland holen zu können.

„Das Drehbuch des Terrors darf nicht funktionieren“

Hamas bringe nichts als Leid und Tod über die Menschen – in Israel und in Gaza, kritisierte Baerbock vor ihrem Abgang. „Es ist die perfide Strategie der Hamas, die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Das Drehbuch des Terrors darf nicht funktionieren.“ Zivilisten brauchen sichere Räume, in denen sie Schutz finden und mit dem Nötigsten versorgt werden können.

dpa