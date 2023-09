Diplomaat met ervaring van het nieuwe Staatssecretariaat bij de VBS

Pälvi Pulli, Amherds treibende Kraft in de Neutralitätspolitik, leer uit.

Jean-Daniel Ruch, hier als speciale verzorger voor het Midden-Oosten voor het komende jaar. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Omdat we in Bundesbern waren voor het persoonlijkheidsonderzoek, is het nu duidelijk: Jean-Daniel Ruch is een staatssecretariaat voor veiligheidspolitiek. In de zegener Sitzung vom Freitag heeft de Bundesrat de 60-jarige Westschweizer-ernannt. De grootste Schweizer Botschafter in de Turken is de nieuwe Stelle in een nieuw staatsbedrijf in een nieuw jaar.