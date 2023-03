diplo geeft inzicht in zijn seksuele ervaringen uit het verleden.

De DJ deelde onlangs dat hoewel hij eerder seksuele ontmoetingen met mannen heeft gehad, hij niet de behoefte voelt om een ​​formeel label op zijn seksualiteit te plakken.

“Ik weet zeker dat ik al eerder een pijpbeurt van een man heb gekregen. Zeker,” zei Diplo Emily Ratajkowski in de aflevering van haar op 14 maart Hoog laag podcast. “Ik weet niet of het homo is, tenzij je oogcontact wilt terwijl er gepijpt wordt.”

Hij vervolgde: “Gepijpt worden is niet zo homo, denk ik.”

Nadat Emily verwees naar een off-air gesprek met de “Close to Me”-artiest over zijn seksualiteit, zette de 44-jarige het record meteen on-air.

“Ik denk dat het beste antwoord dat ik heb is dat ik geen homo ben”, merkte Diplo op. “Er zijn een paar jongens… ik zou kunnen daten, levenspartner-gewijs,” en merkte op dat hij zich meer aangetrokken voelt tot ‘vibe’ dan ‘geslacht’.”

Hij verklaarde ook dat zijn TikTok For You-pagina een heel specifieke niche heeft: mannen die hout hakken. En daar klaagt hij niet over.