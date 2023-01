Dina Asher-Smith stellt in Deutschland neuen britischen 60-Meter-Rekord auf | Leichtathletik Nachrichten

Dina Asher-Smith bricht den britischen 60-Meter-Rekord von Asha Philip in Deutschland, während sie nach der verletzungsbedingten Saison 2022 auf ein arbeitsreiches Jahr 2023 blickt





Dina Asher-Smith stellte in Deutschland einen neuen britischen 60-Meter-Rekord auf

Dina Asher-Smith stellte am Freitag bei der World Indoor Tour in Deutschland mit 7,04 Sekunden einen neuen britischen 60-Meter-Rekord auf.

Die 27-Jährige verbesserte Asha Philip’s bisherige Bestzeit von 7,06 Sekunden und gewann 2017 in Belgrad den Europameistertitel, als sie die Polin Ewa Swoboda schlug, die 7,09 Sekunden fuhr.

Dritter wurde die amtierende Hallenweltmeisterin Mujinga Kambundji aus der Schweiz in 7,11 Sekunden.

„Ich bin wirklich glücklich, heute einen britischen Rekord aufgestellt zu haben, das war eines meiner Ziele in der Halle, also bin ich wirklich glücklich, dass ich das bei meinem zweiten Rennen der Saison irgendwie erreicht habe“, sagte Asher-Smith gegenüber World Athletics.

„Ich hoffe nur, dass ich weiterhin schnell laufen und die nächsten paar Rennen genießen kann, die vor mir liegen.

Dina Asher-Smith feiert ihren britischen Rekord

„Ich hatte nur gehofft, heute ein gutes Rennen zusammenzustellen, man weiß nie, man kann die Daumen drücken und auf eine gute Zeit hoffen, aber manchmal passiert es einfach nicht, glauben Sie mir, wir waren alle dort.

„Ich habe mich nur darauf konzentriert, abzuhaken, was ich im Rennen tun musste, sicherzustellen, dass ich konzentriert bleibe und meinen Rennplan durchführe. Ich wusste, wenn ich das täte, würde ich eine Chance auf eine wirklich gute Zeit haben. Ich ‚ Ich wäre gerne ein bisschen schneller gelaufen, aber ich nehme diesen.“

Asher-Smith wird am 18. und 19. Februar bei den UK Athletics Indoor Championships in Birmingham wieder im Einsatz sein, da sie noch schneller werden will.

Die Britin, die sich letztes Jahr von den Commonwealth Games zurückziehen musste, fügte hinzu, dass sie nicht damit rechnet, an der Halleneuropameisterschaft im März teilzunehmen, da sie sich auf die Freiluftsaison vorbereitet.