Dilano Van ‚t Hoff ist nach einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Spa-Francorchamps gestorben; Der 18-Jährige, der 2021 die spanische F4-Meisterschaft gewann, fuhr für MP Motorsport in der Formel-Regional-Europameisterschaft.







Rennfahrer Dilano Van ‚t Hoff ist nach einem Unfall in der Formel-Regional-Europameisterschaft in Spa-Francorchamps gestorben.

Der 18-jährige Van‘ t Hoff war beim letzten Rennen des Wochenendes in Raidillon bei nassen Bedingungen in einen Zusammenstoß mehrerer Autos verwickelt.

Das Rennen am Samstag wurde mit der roten Flagge abgebrochen und nicht neu gestartet.

„Formula Regional European Championship by Alpine gibt leider den Tod von MP Motorsport-Fahrer Dilano Van ‚t Hoff bekannt“, heißt es in einer Erklärung der Meisterschaft.

„Der Vorfall ereignete sich während des zweiten Rennens von Spa-Fancorchamps. Wir möchten der Familie, dem Team und den Freunden unser aufrichtiges Beileid aussprechen.“

„Der Royal Automobile Club of Belgium, die Rennstrecke Spa-Francorchamps und die SRO Motorsports Group sprechen gemeinsam mit Alpine und ACI der Familie, dem Team und den Freunden des Fahrers ihr aufrichtiges Beileid aus.“

Van‘ t Hoffs Team MP Motorsport sagte in einer Erklärung: „MP Motorsport ist zutiefst traurig, bestätigen zu müssen, dass unser Fahrer Dilano van ‚t Hoff an den Folgen eines Unfalls beim zweiten Rennen der Formel-Regional-Europameisterschaft von Alpine verstorben ist.“ im Spa-Francorchamps.

„Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, der in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team gebracht hat. Dilano ist seit seinem Motorsportdebüt bei MP im Jahr 2021 ein Teil unserer Rennfahrerfamilie.“

„Wir sprechen Dilanos Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und unterstützen sie und unsere Teammitglieder voll und ganz, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben.“

Die Formel 1 und die FIA ​​haben Van’t Hoff beim Großen Preis von Österreich gewürdigt.

„Wir sind so traurig, heute in Spa-Francorchamps vom Tod von Dilano van ‚t Hoff zu erfahren. Dilano starb, als er seinen Traum verwirklichte, die Spitze des Motorsports zu erreichen“, sagte Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

„Zusammen mit der gesamten Motorsport-Community sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Lieben.“

In einer FIA-Erklärung heißt es: „Die FIA ​​spricht der Familie und den Freunden von Dilano van ‚t Hoff und dem MP Motorsport Team ihr Beileid nach dem Vorfall heute während der Formel-Regional-Europameisterschaft in Spa-Francorchamps aus.“