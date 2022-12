Digitalgipfel: Datenauswertung soll einfacher werden

Stand: 09.12.2022 14:07 Uhr

Die Bundesregierung will Daten besser verfügbar machen. Im kommenden Jahr soll deshalb ein Dateninstitut aufgebaut werden, kündigten die Minister Wissing und Habeck auf dem Digitalgipfel an. Doch es gibt auch Kritik an dem Treffen.

Die Bundesregierung will Daten künftig besser verfügbar und nutzbar machen, um Innovationsvorhaben in Start-ups, Unternehmen, aber auch in Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Das gaben Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing sowie Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck auf dem Digitalgipfel bekannt.

„Dafür werden wir den bestehenden Rechtsrahmen beherrschbar machen“, sagte Wissing. Dies trägt dazu bei, dass Innovationen schneller und einfacher die notwendigen gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Wissing plädierte für eine neue, offene Datenkultur in Deutschland.

Habeck: „Wir haben nicht ewig“

Habeck sagte, der Gipfel werde nicht im luftleeren Raum stattfinden: „Auch die großen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit sind alle digital: die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine oder die Covid-19-Pandemie.“ Der Wettbewerb um intelligente grüne Technologien hat laut Habeck längst begonnen. „Deutsche Unternehmen sind hier sehr gut aufgestellt und genießen einen hervorragenden Ruf. Aber um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir noch besser im intelligenten Umgang mit digitalen Daten werden. Datenverfügbarkeit ist die Voraussetzung für zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.“

Er forderte mehr Regeln in der Digitalisierung. Klar sei, dass solche Prozesse in Demokratien länger dauern, sagte Habeck. Dahinter dürfe sich der Staat aber nicht verstecken, sagte der Minister selbstkritisch. „Wir haben nicht ewig.“

„Dateninstitut“ soll kommen

Wissing und Habeck kündigten für das kommende Jahr die Gründung eines Dateninstituts an. Es sollte den Datenzugriff und die Datennutzung erleichtern. Externe Expertise aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Verwaltung wird in die Stiftung eingebracht. „Das Dateninstitut wird ein wichtiger Baustein zur Stärkung der Datenökonomie, die Innovationen fördert und dem Gemeinwohl dient.“ Das Institut startet zunächst drei Pilotprojekte. Dabei werden Daten zu „Long Covid“, Mobilität in den Kommunen und der Gaspreisbremse ausgewertet.

Ziel beider Minister ist es, Deutschland in Sachen Digitalisierung in die Top 10 der Länder Europas zu bringen. Wissing sagte, er sei nicht zufrieden damit, dass das EU-Ranking derzeit nur auf Platz 13 von 27 Ländern rangiere. Mit der sogenannten Gigabit-Strategie will die Ampelkoalition den Grundstein für die umfassende Nutzung digitaler Daten legen. Außerdem will man die Nutzung und den Austausch von Daten erleichtern. 2025 wird sich die Regierung daran messen lassen, ob dies gelungen ist.

„Digitaler Wendepunkt“

Der Präsident des Branchenverbands Bitkom, Achim Berg, kritisierte die mangelnden Fortschritte. „Ein bisschen Veränderung hier, ein bisschen dort und vor allem niemandem auf die Füße treten – so kommen wir nicht weiter“, sagte er bei dem Treffen. „Wir brauchen eine digitale Wende in Deutschland.“

In Deutschland geht es um die Risiken und nicht um die Chancen der Nutzung digitaler Daten, etwa zur Bekämpfung des Klimawandels. So könnten allein durch beschleunigte Digitalisierung 41 Prozent der CO2-Reduktionsziele der Bundesregierung bis 2030 erreicht werden. Angesichts der 137.000 unbesetzten Stellen für IT-Experten in Deutschland mahnte Berg die Bundesregierung auch, das Strukturproblem der Fachkräfte zu lösen.

Wikimedia-Vorstandsmitglied Humborg kritisiert Wirtschaftsinteressen

Vertreter der digitalen Zivilgesellschaft haben Inhalt und Zusammensetzung des Digitalgipfels der Bundesregierung kritisiert. Christian Humborg, CEO von Wikimedia Deutschland, sagte, für den Gipfel gelte, was in den letzten Jahren allgemein in der Digitalpolitik zu beobachten sei: „Viel zu oft stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund.“

Der Chaos Computer Club klagte: „Wir sind es schon gewohnt, von CDU-Regierungen keine Einladung zum Digitalgipfel zu erhalten – an der Ampel hat sich wider Erwarten nichts geändert“, sagte Clubsprecher Linus Neumann. Im Programm des Gipfels fällt auf, dass IT-Sicherheit nur einmal in der Berufsbezeichnung eines Teilnehmers vorkommt. Im Programm selbst wird es nicht berücksichtigt.