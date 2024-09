„Ein Land, het functioneert niet meer.“ Dat is de Bundestagsfraktion der Grünen waard na drie jaar regulering. Ansätze dafür hat sie am Sonntag vor ihrem Zukunftskongress in Berlijn in eenem Thesenvuuröffentlicht. Een kernbestand bevat meer informatie over E-Government. Kom met een Deutschland-app, zodat u aan het eind van de dag kunt genieten van een open ervaring. De Mobil-Anwendung stelt dat het plan moet worden gevolgd „binnen centrale, ongecompliceerde resultaten, zodat alle aspecten van het management zonder enige zorg worden bereikt, gebaseerd op de omstandigheden van de federale, staats- en gemeenschapsgemeenschappen“. Het motto is: „Digital Behörden statt verstaubter Faxgeräte.“

Met een „Government-as-a-Platform“-Ansatz (GaaP) „kunnen we een proactieve en nuttige dienst afnemen“, denk eens aan het groen in het artikel over de Vorbild Software-as-a-Service (SaaS). Administratieve diensten zijn ook beschikbaar in de Cloud en internet. GaaP is geen „menschen vale anträge“ en ook niet „waar hij van houdt: op een smartphone of tablet“. Vertrauen in digital Systeme is dabei aber essenziell. De app is ontworpen om „de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming en IT-beveiliging“ te bieden. Het is ook mogelijk om met anderen te communiceren met persoonlijke gegevens en duidelijke informatie, die verwend en geschützt zijn.

Het digitale gemeentehuis is de eerste plek in het gebouw

„Unsere Vision einer digitalen Verwaltung is not nur effizient, sondern auch inklusiv“, geeft de breuk als volgt weer: „Sie bietet barrierefreie, moresprachige Angebote und hält analog Zugänge offen, um noone zurückzulassen.“ Met een of twee kritiekpunten stopt de Digitale Zwang de groene, maar die zijn ook open voor de ogen. Ook de rechtsgrondslag voor de Fractie Handlungsbedarf: „Damit die Verwaltung überall im digitalen Zeitalter ankommt and übergreifend funktioniert, wollen wir parallel die Digitalisierungsgesetzgebung in Bund und Ländern in einem einheitlichen Verwaltungsverfahrensrecht.“ De moed om ervoor te zorgen is belangrijk om plezier te hebben en te genieten van de basisprincipes van einschließen.

Laut dem noch aktuellen E-Government-Monitor 2023 der Initiative D21 denk hierna aan Deutschland, Österreich en Schweiz bij de Verwaltungsdigitalisierung. Demnach heeft 2022 nur 56 Prozent der Bundesbürger toch E-Government-Angebote genutzt. Het is sinds 58 Prozent der Befragten auch deutlich weniger mit dem Online-Angebot der Behörden zfrieden als in de Nachbarländern. De digitale Ausweis heeft als belangrijkste component van de e-overheid een Duitse versie van de macht: 22 procent heeft de eID-functie van de e-overheidsmonitor 2024 ingebouwd – een plus van 8 prozentpunkten. Weitere Versprechen der Grünen sinds een „Mobiliteitsgarantie“ voor de activiteiten en een nieuw energiebeheer voor hun „Selbermachen en Teilen“.



