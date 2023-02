Trotz Inflation and gestörter Lieferketten: Die Umsätze rund um Smartphones zijn op een hoog niveau gefestigt en stevig auch in diesem Jahr noch een eerste inzicht, wie een marktanalyse van de digitale verbonden Bitkom-hervorgeht.

2023 wächst der Markt für Smartphones, Apps, mobile Telekommunikationsdienste and Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland auf voraussichtlich 38.6 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (38.2 Milliarden Euro) is een van de beste bedrijven om 1 Prozent, dus die Berechnungen van Digitalverbands. Zoekopdracht: Bitkom, IDC, Research2Guidance

De grootste Anteil am Umsatz machen demnach Daten- en Sprachdienste mit 21.2 Milliarden Euro aus (+1.5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Auch de Investeringen der Netzbetreiber in de mobiele Infrastruktur steigen: In de Netzfrastruktur for mobile Kommunikation vliegen in diesem Jahr 2.1 Milliarden Euro (+2.8 Prozent), wobei Costs für Frequenzen, Gebäude and Bauleistungen noch hints. Der App-Markt schrumpft dagegen auf 3,3 Billiarden Euro (-3,8 Prozent). Die Ausgaben für Apps waren door de Corona-pandemie außergewöhnlich grimmig gestiegen, derzeit erfährt der App-Markt een duidelijke Korrektur, die Umsätze liegen jedoch weiterhin sehr viel hoger als vor der Corona-pandemie.

Met de smartphones waren 2023 voraussichtlich 12 Milliarden Euro umgesetzt – een leichtes Plus van 1,5 Prozent. Der Absatz geht dagegen leicht auf 21,4 Millionen Geräte zurück – 2022 wurden 21,6 Millionen en 2021 22,2 Millionen Smartphones in Deutschland abgesetzt. Dagen van duur van de duur van de aankoop: Kostete een smartphone 2022 im Schnitt noch 549 Euro, sinds 2023 schon 563 Euro. “Smartphones kunnen steeds vaker worden gerepareerd en opnieuw worden gerepareerd. Die Verbraucherinnen en Verbraucher worden meer geld aus, um langer Freude en ihren Geräten zu haben“, zegt Bitkom-Präsidiumsmitglied Markus Haas. “Die Herstellung eines Smartphones zijn goed voor energie en energie. Waren smartphones langer genuttigd, dan is dit positief over de ökologischen Fußabdruck aus.”

Smartphones werden lange tijd gebruikt

Dementsprechend sinkt der Anteil der Menschen, die sich ithr Smartphone innerhalb der vergangenen 12 Monate kauft. Bij 55 Prozent is de Gerät jongere als een jaar. Het is belangrijk dat een van de actieve vertegenwoordigers van de actieradius in de Bitkom-uitvoer actief is. 2022 geloof sich dieser Anteil op 60 Prozent en 2021 op 63 Prozent. Snel een viertal (23 Prozent) met een smartphone die twee jaar of langer in Gebrauch – een deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren, als es 16 Prozent (2022) en 8 Prozent waren (2021). “Smartphones kunnen veel langer meegaan en meer nutzen hebben, weil die Hersteller inzwischen langere updates anbieten”, aldus Haas.

Zwei Drittel wollen gute Selfies machen

Een kleine reparatie- en een mobiele telefoon kan worden gebruikt voor mobiele telefoons van smartphones met een grote rol: voor 95 Prozent is een robuust beeldglas een ingesloten Kriterium, snel geëbensoveerd (94 Prozent) achttien op de Akkulaufzeit. Die Bildschirmqualität (92 Prozent) en der vorhandene Speicherplatz (89 Prozent) volgen dahinter. 87 Prozent legen auf one langfristige Versorgung mit Updates wert and 80 Prozent auf die Kameraqualität. In Sachen Fotos is een goede frontkamer voor selfies (67 Prozent) en een zoomfunctie (67 Prozent) voor de Auswahl des Smartphones wichtig. Die Möglichkeit für Nachtfoto’s (63 Prozent), een hoge Megapixel-Zahl (58 Prozent) en Weitwinkelaufnahmen (50 Prozent) zullen van invloed zijn op wichtigen Kriterien. Nur 14 Prozent der Nutzerinnen en Nutzer achttien nicht auf die Kamerafunktionen.

Rising Zahlungsbereitschaft bei Neugeräten

In de duur van de kosten van Nutzerinnen en Nutzer voor uw smartphone 238 Euro ausgeben – 2022 waren es 232 en 2021 200 Euro. 14 Prozent sinds voorbereid, 300 tot 499 Euro zu investieren. Weitere 14 Prozent wollen 500 Euro en meer bezahlen. 24 Prozent mochten op dagen onder de 100 euro de deur uit. Haas: „Nietrige Preise sind insondere da moglich, wo Neugeräte en Mobilfunkvertrag gecombineerd zijn.“

Een leven zonder smartphone? Schwer vorstelbar

Er wordt gebruik gemaakt van die weit überwiegende Mehrheit der Nutzerinnen en Nutzer das Smartphone zum Leben dazu. 86 Prozent können sich ein Leben ohne das Gerät nicht mehr vorstellen – dieser Wert ist über all Altersgruppen hoch. 69 Prozent sagen ook: Durch mein Smartphone fühle ich mich im Alltag sicherer. Voor alle snelle (95 Prozent) is de smartphone een grote Erleichterung im Alltag. Mitunter kan de Gerät aber zu zwischenmenschlichen Konflikten führen. Dus teilen drie Viertel (76 Prozent) die Einschätzung, dass die zunehmende Smartphone-Nutzung dazu führt, dass Menschen weniger miteinander reed. 68 Prozent sich genervt, wenn oneother Person während eines Treffens nur auf ihr Smartphone schaut – 30 Prozent stört dies alldings nicht.

Je jong, dit is mijn smartphone

Dabei schreeuwt: Je bent jong van Nutzerinnen en Nutzer sind, desto mehr Zeit verdingen sie mit ihrem Smartphone. Die 16- tot 29-jarige nutzen in de tijd van de dag in de loop van de dag – insgesamt 177 Minuten. De 30- tot 49-jarige schätzen en de tijd die nodig is om 151 minuten door te gaan en de 50- tot 64-jaren tot 144 minuten. Lediglich bij senioren en senioren over 65 jaar ligt de duur van de nutzungszeit met 80 minuten deutlich onder twee stunden. „Smartphones sinds Fester Files unseres Alltags. Durch sie bleiben wir mit unserer Familie en unserem Freundeskreis verbunden. Ze informeren en onderbreken ons, steigers zijn niet-producerende en oninteressante dingen in vallende hellingen”, Bitkom-Präsidiumsmitglied Haas-beton.

Guter Empfang, hohe Netzabdeckung: Was beim Mobilfunk entscheidd ist

Dementen prechend is bij de Wahl des Mobilfunkanbieters ein guter Empfang für nahezu alle Nutzerinnen en Nutzer eines Smartphones ein wichtiges Kriterium – sowohl am Wohnort (98 Prozent) als auch general (97 Prozent). Een van de hoogste surfsnelheden is voor 89 Prozent entscheidd en voor 87 möglichst niedrige Preise. Flexibiliteit is de kans dat Nutzerinnen en Nutzern vallen: Drie Viertel (75 Prozent) achttien jaar op een Vertragslaufzeit van hoge jaren en 72 Prozent op flexibele Kündigungsmöglichkeiten. Dat Umweltgagement des Netzbetreibers ist für die Hälfte (55 Prozent) en wichtiges Kriterium.

Der Hälfte reicht ihr Datenvolumen nicht

Alle Nutzerinnen en Nutzer eines Smartphones hebben toegang tot internet – nur 4 Prozent machen von dieser Moglichkeit nicht Gebrauch, wobei sterft größtenteils auf die über 65-Jährigen zutrifft. Der Online-Zugang heeft meerdere keren gevolgd: 88 Prozent sinds met deze Gerät im geheime WLAN-eingeloggt, 73 Prozent gebruik van WLAN-Spots onder wegen. 87 Prozent nutsbedrijven das internet per Mobilfunk. Bei rund der Hälfte (47 Prozent) reicht das monatliche Inklusiv-Datenvolumes nicht aus – en 7 Prozent haben mehr, als sie eigentlich brauchen. 43 Prozent haben den fur sie passend Tarif. Zie de inhoud van het boek als ausreichend. Im Schnitt haben die duitse Smartphone-Nutzerinnen en -Nutzer 5.5 GB monatlich zur Verfügung. “Der Datendurchsatz in the Mobilfunknetzen wächst exponentiell”, zei Haas. “Voor alle krachtige toepassingen van videostreaming en de trend van videotelefonie-sorgen voor steeds hogere communicatie tussen mensen en een van de meest populaire en snelle mobiele functies.”

Mobilfunkausbau: Verfahren beschleunigen, Bürokratie entschlacken

Van de entscheider Bedeutung is het zicht op de Bitkom, dat plan- en genehmigungsverfahren voor de mobiele funkausbau vereinfacht en beschleunigt zijn. Alles in een Bauantrag für einen Mobilfunkmast genehmigt ist, vergehen in Deutschland mitunter bis zu 14 Monate – hinzu kommen weitere Aspekte wie the Standortsuche, die Einigung mit Grundstückseigentümern and die eigen Bautätigkeit. „Het is mogelijk dat een groot deel van de machtspositie in Kraft wordt bereikt, benötigt ein Standort im ländlichen Raum bis zur Inbetriebnahme im Durchschnittleider noch onderdompeling 3 Jahre. Wir müssen die Bürokratie entschlacken und die Verfahren für den Netzausbau massiv beschleunigen“, geeft Haas toe. „Der Ausbau digitaler Infrastrukturen is für die wirtschaftliche en gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands von immenser Bedeutung. Das ausgerufene neue “Deutschland-Tempo” muss auch für den Ausbau der Telekommunikationsnetze gelten.”

Bitkom spricht zichzelf in diesem Zusammenhang insbesondere dafür aus, Genehmigungsfiktionen für Mobilfunkstandorte einzuführen. Een generieke migratie die wordt uitgevoerd door één van de eerste van 3 Monaten een automatische generatie voor de bouw van een mobiele stand-by-stand die wordt uitgevoerd, die dann durch die Behörden im Zweifelsfall nighträglich geändert zijn kann. Aktuell zijn ohnehin weit über 90 Prozent der Vorhaben positiv entschieden. Haas: ‘Der plante Beschleunigungspakt von Bund und Ländern muss jetzt schnell kommen und wirksame Maßnahmen enthalten. Als de Kommunen de Mobilfunkausbau vor Ort unterstützen, indem sie for new Standorte werben and ihre Liegenschaften für den Bau neuer Standorte zur Verfügung Stel. entzieht en de Unternehmen in de Lage Verstzt, den für Deutschlands Digitalisierung besonders wichtigen 5G-Ausbau weiter mit voller Kraft vorantreiben zu können.