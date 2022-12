Digitale Nomaden setzen den Trend für eine neue Lebensweise

tz Welt

Christina Leitner in einer Bar in Kapstadt. Sie lebt seit elf Jahren als digitale Nomadin. © Kristin Palitza/dpa

Heute hier, morgen dort und immer der Sonne nach. Das Dasein als digitaler Nomade reizt viele, besonders im grauen Winter. Immer mehr Menschen erfüllen sich diesen Traum, auch wenn es nur „Workation“ ist.

Kapstadt/Valencia/Antalya – Beantworten Sie E-Mails, während Sie in der warmen Brise in der Hängematte schaukeln. Tauchen Sie bei einer virtuellen Konferenz Ihre Zehen in den Sand. Vom Café aus ist der Blick aus dem Fenster immer anders, mal das Meer, mal die Berge, mal eine pulsierende Stadt. Christina Leitner bereist seit elf Jahren die Welt, hauptsächlich mit den Jahreszeiten.

Den europäischen Winter verbringt sie oft in Kapstadt, an der Südspitze Afrikas. Zur Skisaison fliegt sie für ein paar Wochen zurück in ihre Heimat Tirol. Der Rest des Jahres ist frei planbar. Letztes Jahr waren es London, New York und Sambia. 2023 stehen Südkorea, Thailand, Malaysia, Georgien und Mexiko-Stadt auf der Agenda.

Die freiberufliche Übersetzerin und Reisejournalistin arbeitet mal in Co-Working-Büros, mal in Restaurants oder Airbnbs. Ihre Kunden wissen nie wirklich, wo sie sich auf der Welt befindet, sagt Leitner, aber es interessiert niemanden. Das nächste Ziel des 47-jährigen Österreichers bestimmt entweder der nächste Einsatz oder das persönliche Interesse. „Ich wähle Länder aus, die nicht auf jedermanns Liste stehen, wo es noch ein bisschen Abenteuer gibt und wo ich entweder sprachlich oder kulturell einen Mehrwert bringe“, sagt sie. In Mexiko-Stadt nimmt sie an Spanischkursen teil; Streetfood zieht sie nach Südostasien.

Trendsetter statt Aussteiger

Die Corona-Pandemie hat das digitale Nomadentum vom Randphänomen zum Trend gemacht. Immer mehr Länder bieten Visa an, die eine vorübergehende Fernarbeit ermöglichen. Kürzlich haben Namibia, Ecuador, Belize, Malaysia und Albanien Visaerleichterungen für digitale Nomaden eingeführt. Auch Länder in Europa wie Malta, Kroatien, Tschechien, Estland, Griechenland und Ungarn gehören dazu.

Die Motive sind vielfältig. Länder wollen Corona-bedingten Einbußen im Tourismus entgegenwirken; Hybrides Arbeiten hat sich durch positive Erfahrungen während der Pandemie durchgesetzt. Einige Länder wollen einem Fachkräftemangel und einer alternden Gesellschaft entgegenwirken. Digitale Nomaden gelten nicht mehr als Aussteiger, sondern als Wegbereiter eines neuen Lebensstils.

Mit seinem europäischen Flair und mediterranem Wetter gilt Kapstadt als die „Hauptstadt der digitalen Nomaden“ Afrikas. Gute Infrastruktur, schnelles Internet sowie Strände, Berge und eine preiswerte, aber hochwertige Wein- und Esskultur sind weitere Attraktionen. Auch Nairobi, die Hauptstadt des Safarilandes Kenia, ist bei digitalen Nomaden auf dem Kontinent beliebt.

Internationales Gemeinschaftsgefühl

Finden Sie jetzt ganz einfach heraus, wo es sich am besten leben und arbeiten lässt. Digitale Nomaden tauschen in zahlreichen Internetforen frei Tipps und Erfahrungen aus. Sie verstehen sich als internationale Gemeinschaft. Das Unternehmen Resume.io, das sich auf die Erstellung von Lebensläufen insbesondere für Freiberufler spezialisiert hat, hat fast 90.000 Posts auf Instagram mit dem Hashtag #digitalnomad analysiert. Mehr als 57.000 kamen aus Vancouver, Kanada. Grund dafür sei vor allem die Nachbarschaft der Anwohner, heißt es in dem Bericht.

Demnach ist London mit rund 47.000 Posts die Top-Destination in Europa – weil dort Englisch gesprochen wird und die Kultur- und Unterhaltungsszene boomt. Wer am Strand arbeiten möchte, wählt der Analyse zufolge häufig die arabische Wirtschaftsmetropole Dubai oder Südostasien.

Vor allem die indonesische Insel Bali mit ihrem entspannten Lebensstil und bezahlbaren Traumunterkünften steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Menschen. Um mehr Ausländer für längere Aufenthalte zu gewinnen, diskutieren die Behörden darüber, Interessenten ein „Digitales Nomadenvisum“ anzubieten. Seit September ist es mit dem „B211A-Visum“ möglich, für sechs Monate steuerfrei auf Bali zu arbeiten.

In Lateinamerika will die argentinische Hauptstadt Buenos Aires bis 2023 rund 22.000 digitale Nomaden anziehen. Deshalb bietet Argentinien seit Mai ein spezielles „Nomadenvisum“ für sechs Monate an, das einmalig verlängert werden kann. „Eine Stadt entwickelt sich besser, wenn sie mit der Welt verbunden ist“, sagt Bürgermeister Horacio Rodríguez Larreta.

Südeuropa als beliebtes Reiseziel

Es muss nicht immer weit weg sein. Eine kürzere „Workation“, eine Mischung aus Arbeit und Urlaub, ist für digitale Newcomer besonders attraktiv. Sie ziehen buchstäblich für ein paar Wochen an einen Urlaubsort um, mit dem Verständnis des Arbeitgebers, dass es bei der Beschäftigung in erster Linie um Produktivität geht und nicht um Bürozeiten.

In Valencia, im sonnigen Osten Spaniens, arbeitet der 25-jährige Moritz aus Ravensburg für einen US-amerikanischen PC- und Druckerhersteller. Er hat ein Zimmer bei der Co-Living-Firma Cotown gemietet, in der laut CEO Vanesa Esteban Menschen aus 30 verschiedenen Nationen leben und arbeiten. Co-Living and Working ist ein neues Konzept, das weitgehend aus dem digitalen Nomadismus hervorgegangen ist und gerade in Städten mit hohen Lebenshaltungskosten schnell Fuß fasst.

Auch nach drei Jahren in Valencia fühle er sich wie im Dauerurlaub, sagt Moritz, der mittlerweile fließend Spanisch und Englisch spricht. Sein Antrieb für ein Leben als digitaler Nomade waren Fernweh, Rastlosigkeit, Sinnsuche, berufliche Freiheit und Work-Life-Balance, der Drang, immer wieder neue Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen.

In Spanien stimmt das Parlament über ein neues Gesetz ab, das ein spezielles Visum für digitale Nomaden mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren vorsieht. Portugal hat seit dem 30. Oktober ein neues Visum, das es Ausländern erlaubt, bis zu einem Jahr in Portugal zu arbeiten. Auch Italien will ein Gesetz ändern, um qualifizierten Arbeitskräften das Leben als digitale Nomaden zu ermöglichen und so gut ausgebildete Fachkräfte anzuziehen. Die Hoffnung ist, dass diese Menschen irgendwann auch für italienische Firmen arbeiten oder verwaiste Dörfer wiederbeleben.

Alles passt in einen Koffer

Der Österreicher Sami Demirel landete in der Türkei. Vor einem Jahr hat der 30-jährige Freiberufler sein Leben in Berlin aufgegeben und für den Winter eine Hütte in den Bergen von Antalya am Mittelmeer gemietet. Zuvor war er in Aserbaidschan, als nächstes steht Georgien auf dem Programm. Demirel arbeitet im Online-Marketing, seine Kunden sitzen in Deutschland. In der Türkei bekomme er mehr für sein Geld, sagt Demirel. Was er für eine ganze Wohnung in Antalya zahlt, würde ein WG-Zimmer in Berlin kosten. „Statt Döner in der Hand kann ich hier in ein nettes Restaurant gehen.“ Er genießt die „Freiheit und Unabhängigkeit“ des digitalen Nomadendaseins, nur die Einsamkeit nagt etwas an ihm.

Digitaler Nomade Sami Demirel in Aserbaidschan. Alles, was er zum Arbeiten braucht, ist ein Laptop und das Internet. © Sami Demirel/dpa

Ein Leben an einem festen Ort könne sie sich nicht mehr vorstellen, sagt Leitner: „Auf den internationalen Aspekt möchte ich nicht mehr verzichten.“ Sie ist bereit, auf Annehmlichkeiten wie den Alltag oder ihre eigenen Möbel zu verzichten. „Eigentlich passt mein ganzes Leben in einen Koffer. Mehr brauchst du nicht. Alles andere ist überflüssiger Ballast.“ dpa